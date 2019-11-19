Казахстан выдал Киргизии осужденного за бандитизм экс-парламентария Асылбека уулу

09:27 20.11.2019

Осужденный в Казахстане экс-депутат из Кыргызстана экстрадирован на родину



Бывший депутат парламента Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу, осужденный в Казахстане на 12 лет, экстрадирован в Кыргызстан. Об этом "Азаттыку" сообщили в пресс-службе ГСИН.



Отмечается, что бывший парламентарий прибыл в Кыргызстан 18 ноября и в настоящее время содержится в СИЗО №1.



"Для приведения решения суда Казахстана в соответствие с Уголовным кодексом Кыргызстана материалы отправлены в Верховный суд. На основании решения суда будет определен срок наказания", - сообщили в Госслужбе исполнения наказаний КР (ГСИН).



Отдельные СМИ сообщили, что вместе с Дамирбеком Асылбек уулу были экстрадированы еще два кыргызстанца. В ГСИН эту информацию не подтвердили.

Дамирбек Асылбек уулу признан казахстанским судом виновным в "создании и руководстве транснациональной организованной группой" и "экономической контрабанде". В рамках этого дела были осуждены 12 человек.



19.11.19