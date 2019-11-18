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|В горах Южного Казахстана нашли... нефть
09:32 20.11.2019
Опубликовано: 19 Ноября 2019 Автор: Ирина ГАЛУШКО | Шымкент
В Туркестанской области обнаружены залежи нефти. Ценная находка была сделана в межгорной впадине Большого Каратау при разведке бокситов.
О находке в породах палеозойского возраста сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Отмечается, что нефтепроявления в этой местности обнаружены впервые.
Поисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических аномалий в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ним свинца, цинка и редких земель, – пояснили в ведомстве. – С этой целью выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров. В 11 из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельножидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора.
В министерстве подчеркнули, что обнаружение нефти на участке Шокпак имеет важное значение для прогноза нефтегазоносности Сырдарьинской и Шу-Сарысуйской впадин. Сообщается также, что ранее в Шу-Сарысуйской впадине было открыто несколько мелких месторождений газа. Наиболее известные из них –месторождения Амангельды и Придорожное. Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины обрели перспективу в плане поиска нефти.