Каз-"правоохранители" окончательно запутались - кто, за что арестовывал и почему отпустил Алматинского замакима Манзорова

11:07 20.11.2019

Антикоррупционной службы по делу Манзорова

Есть процедура, ничья позиция никого не волнует, не должна волновать, есть рамки закона.



Замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов сообщил о решении Генеральной прокуратуры по протесту Антикоррупционной службы по делу замакима Алматинской области Багдата Манзорова, передает Zakon.kz.



- Есть процедура, ничья позиция никого не волнует, не должна волновать, есть рамки закона. Если нет состава события преступления, то принимается решение. Никто не может влиять на процесс расследования. Точка ставится, когда нет состава преступления или события преступления. Или, как мы сказали, эти доказательства были добыты преступным путем. Я юридически вам констатирую, что прокуратурой было прекращено это уголовное преследование, которое было обжаловано Антикоррпцинной службой. Их жалоба осталась без удовлетворения, - сказал Ахметжанов.



30 октября в кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Антикоррупционная служба не согласилась с таким решением и внесла жалобу о его отмене.



Багдата Манзорова задержали в конце сентября. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.