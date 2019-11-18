 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2019
11:07  Каз-"правоохранители" окончательно запутались - кто, за что арестовывал и почему отпустил Алматинского замакима Манзорова
09:39  Его звали Адольф. Как шпион из Актюбинска продал ЦРУ секретов на десятки миллионов долларов, - "Э-К"
09:32  В горах Южного Казахстана нашли... нефть
09:27  Казахстан выдал Киргизии осужденного за бандитизм экс-парламентария Асылбека уулу
09:14  Зачем Россия "отдавала последнее" союзным республикам? - П.Акопов
09:11  В Берлинской больнице зарезали выступавшего там сына экс-президента фон Вайцзеккера
01:29  Боливия все глубже погружается в хаос

01:27  Китайские СМИ: Проблема России - ее молодежь не хочет рожать
01:24  Дивный мир денег с китайской спецификой, - В.Катасонов
01:20  Сотрудница американского Госдепа Мина Чан оказалась банальной мошенницей
01:19  Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда
01:17  Разворот Минска: как скоро Белоруссия станет "провинцией" Китая?
01:12  Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания
01:10  КырДепутат Жумалиев оказался совладельцем 33 фирм. Прохиндеец
00:36  22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент
00:13  Узбекистан собирается из конкурентов сделать партнеров. В Ташкенте состоится второй Центральноазиатский саммит
00:10  Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Вторник, 19.11.2019
21:30  Смерть мозга. НАТО - всего лишь тень, - Юрген Триттин
19:24  Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:20  Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:17  Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:15  Многовекторность на постсоветском пространстве уходит в прошлое, - Ф.Лукьянов
19:14  Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?
18:38  Нежданчик от "союзничка". МИД Турции обвинил Кремль в ""невыполнении своих обещаний"
17:37  Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол
15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
14:20  Строительство АЭС в Казахстане: вопрос заболтали
14:12  В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии не ближе 200 метров от школ
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь
10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Каз-"правоохранители" окончательно запутались - кто, за что арестовывал и почему отпустил Алматинского замакима Манзорова
11:07 20.11.2019

Антикоррупционной службы по делу Манзорова
Есть процедура, ничья позиция никого не волнует, не должна волновать, есть рамки закона.

Замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов сообщил о решении Генеральной прокуратуры по протесту Антикоррупционной службы по делу замакима Алматинской области Багдата Манзорова, передает Zakon.kz.

- Есть процедура, ничья позиция никого не волнует, не должна волновать, есть рамки закона. Если нет состава события преступления, то принимается решение. Никто не может влиять на процесс расследования. Точка ставится, когда нет состава преступления или события преступления. Или, как мы сказали, эти доказательства были добыты преступным путем. Я юридически вам констатирую, что прокуратурой было прекращено это уголовное преследование, которое было обжаловано Антикоррпцинной службой. Их жалоба осталась без удовлетворения, - сказал Ахметжанов.

30 октября в кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Антикоррупционная служба не согласилась с таким решением и внесла жалобу о его отмене.

Багдата Манзорова задержали в конце сентября. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574237220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2019 года №836
- В антикоррупционной службе рассказали о коррупционных преступлениях в квазигосударственном секторе
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" просят сообщить, сколько денег из Нацфонда и ЕНПФ банки направили на кредитование бизнеса, а сколько – вложили в ноты Нацбанка
- МСХ создаст публичный блэклист недобросовестных землепользователей
- Вся власть - советам!
- Казахстанский лоукостер хочет купить 30 самолетов Boeing 737 MAX
- Производство одежды в Казахстане увеличилось на 7,5%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  