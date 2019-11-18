 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель Золотой Орды: почему развалилось великое государство?
15:39 20.11.2019

Золотая орда - что привело к распаду великое государство

Понятие "Золотая орда" среди русского населения приобрело негативную окраску. И связано оно с тем, что на Руси в то время народ находясь под татаро-монгольским игом чувствовал себя измученный от постоянства набегов, сбора дани и несправедливости. Русские люди ассоциировали нашествие ордынцев с кармой за свои прошлые грехи - междоусобные войны. Но сплоченность русских князей и русского народа смогло переломить ход событий и освободиться от великого ига.

Начало в становлении Золотой орды было положено в 1224 году, когда при смерти Чингисхана (первого хана монгольской империи) власть над ней перешла к его сыну Джучи Бату (Батый), отсюда и другое название орды - Улус Джучи. Затем при хане Менгу-Тимуре Золотая орда представляла собой уже отделившиеся от Монгольской империи государство. Особый рассвет государства возник в годы правления хана Узбека и его сына Джанибека. Тогда в государстве была провозглашена единственная религия ислам, а уклонение от нее строго каралось. Даже русские князья, уходя на прием к ханам оставляли завещания, боясь быть там убитыми.

Было время, что в золотоордынском ханстве за короткий промежуток времени сменялось более 25 ханов, а также многие территории были поделены на отдельные улусы и там провозглашали своих ханов. Это время было названо "Великая замятня". Русские князья даже некоторое время перестали платить дань, но следующий хан Тохтамыш сумел прекратить смуту в Золотой орде и подчинить обратно все территории. Тогда же Тохтамыш разгромил войска темника Мамая, который имел власть над большей территории орды и который не столь давно потерпел поражение в Куликовской битве (8 сентября 1380 года).

Правление Тохтамыша было тоже не столь долгим. После укрепления он вступил в противостояние с другим правителем средней Азии Тамерланом, однако его настигла такая же участь, как и Мамая от его рук. Войска Тохтамыша были разгромлены Тамерланом, города Поволжья разрушены и разграблены. Золотой орде был нанесен колоссальный ущерб, от которого она уже не смогла оправиться.

После, на территориях Золотой орды возникли Казанское, Сибирское, Крымское, Узбекское, Казахское ханства, Ногайская и Большая орда, которые вели между собой нескончаемые войны в погоне за властью, а Золотая орда прекратила вовсе свое существование.

Причиной же распада орды и остальных ханств очевидно постоянные междоусобные войны, политический кризис и гонка за лидерством. Такая же причина распада великой Монгольской империи. Однако, возможно это и дало понять русскому народу о необходимости сплотиться в противостоянии с ними.

Интересный факт, что летом 2019 года в Казани и Астане прошло празднование 750-летие Золотой Орды, наследниками которой себя считаю татары и казахи.

Источник - Камелот
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