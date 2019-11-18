Узбекская кино-актриса Гавхар Шарипова погибла в автокатастрофе в Кашкадарье

15:41 20.11.2019

18 ноября в Кашкадарьинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла актриса Гавхар Шарипова. В настоящее время детали инцидента расследуются правоохранительными органами. Об этом сообщили в агентстве "Узбеккино".



Гавхар Шарипова родилась в 1980 году в Навои. В 2001 году окончил Ташкентский государственный институт искусств (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) по специальности драматургия и театр. Работала в Узбекском национальном академическом театре драмы. В 2003 году сыграла роль Рехи в постановке произведения Готхольда-Эфраима Лессинга "Натан мудрый" в Узбекском национальном академическом драматическом театре.



В кино она запомнилась зрителям по фильмам "Алданган аел" ("Обманутая женщина"), а также по сериалам "Сарвиноз" и "Алпомиш". Кроме того, Гавхар Шарипова сыграла роль Нафисы в популярном сериале "Опа-сингиллар". Озвучивала персонажей мультфильмов и иностранных фильмов.



Шарипова была известна не только как актриса, но и как поэтесса, она является автором стихотворений, на некоторые из которых написаны песни.



Коллектив Национального агентства "Узбеккино" и Ассоциации кинематографистов Узбекистана выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актрисы.





