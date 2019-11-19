 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2019
18:22  Офицер рос-спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии, - "МК"
18:21  Сын английской королевы отрекся от секса с несовершеннолетней И оправдался за дружбу с педофилом
18:18  Почему лихорадит мир: Беспорядки охватили шесть стран в трех частях света
18:14  Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане
17:32  Казахстанских насильников лишат права на примирение с жертвами
17:16  Что стоит за атакой на Мьянму, - А.Мезяев
17:14  Ирак в глубочайшем кризисе, но главные потрясения впереди, - А.Веселов

17:13  Российская военная полиция в Сирии не даст сорваться сделке Москвы и Анкары
17:10  Союзавтопром: машины из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России
17:07  Полная версия матерной речи виртуоза слова Ташкентского хокима Артыкходжаева
17:03  Алма-Атинская старина. Провален мост Пугасов. Но был он славен..., - В.Проскурин
17:01  Как Путин стремится оказывать влияние на БлВосток, - Le Point
16:58  Две сосны президента Путина, - А.Проханов
16:54  Фантазии на тему транзита власти, - М.Хазин
16:45  В Алматы осудили 4-х "врагов народа" - аблязовцев
16:41  Под Ржевом установят памятник воинам-кыргызстанцам
16:19  Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в Кырпарламенте
16:03  "Бензиновые бунты" в Иране и нефть иранского Хузестана, - С.Шакарянц
15:57  Турецкие министры разошлись по разным углам: Акар против Чавушоглу, - С.Тарасов
15:54  Соцсети и корпорации США обвиняются в распространении исламофобии, - Ольга Позняк
15:51  В Душанбе усилен контроль за использованием общественного Wi-Fi
15:41  Узбекская кино-актриса Гавхар Шарипова погибла в автокатастрофе в Кашкадарье
15:39  Гибель Золотой Орды: почему развалилось великое государство?
15:38  Чем закончится суд над экс-главой "Таджпромбанка" Джамшедом Зиеевым? - В.Касымбекова
11:07  Каз-"правоохранители" окончательно запутались - кто, за что арестовывал и почему отпустил Алматинского замакима Манзорова
09:39  Его звали Адольф. Как шпион из Актюбинска продал ЦРУ секретов на десятки миллионов долларов, - "Э-К"
09:32  В горах Южного Казахстана нашли... нефть
09:27  Казахстан выдал Киргизии осужденного за бандитизм экс-парламентария Асылбека уулу
09:14  Зачем Россия "отдавала последнее" союзным республикам? - П.Акопов
09:11  В Берлинской больнице зарезали выступавшего там сына экс-президента фон Вайцзеккера
01:29  Боливия все глубже погружается в хаос
01:27  Китайские СМИ: Проблема России - ее молодежь не хочет рожать
01:24  Дивный мир денег с китайской спецификой, - В.Катасонов
01:20  Сотрудница американского Госдепа Мина Чан оказалась банальной мошенницей
01:19  Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда
01:17  Разворот Минска: как скоро Белоруссия станет "провинцией" Китая?
01:12  Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания
01:10  КырДепутат Жумалиев оказался совладельцем 33 фирм. Прохиндеец
00:36  22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент
00:13  Узбекистан собирается из конкурентов сделать партнеров. В Ташкенте состоится второй Центральноазиатский саммит
00:10  Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Вторник, 19.11.2019
21:30  Смерть мозга. НАТО - всего лишь тень, - Юрген Триттин
19:24  Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:20  Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:17  Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:15  Многовекторность на постсоветском пространстве уходит в прошлое, - Ф.Лукьянов
19:14  Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?
18:38  Нежданчик от "союзничка". МИД Турции обвинил Кремль в ""невыполнении своих обещаний"
17:37  Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол
15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Соцсети и корпорации США обвиняются в распространении исламофобии, - Ольга Позняк
15:54 20.11.2019

Защитники мусульман требуют файрвол

Об авторе: Ольга Сергеевна Позняк – социолог, религиовед.
19.11.2019

Мусульмане болезненно реагируют на любые попытки изучить мотивацию ненавистников ислама.

Центр действий по проблемам расы и экономики (Action Center on Race and the Economy, ACRE) и их проект Crescendo совместно с некоммерческой научно‑образовательной организацией "Общественная подотчетная инициатива" (Public Accountability Initiative) опубликовали доклад под названием "Раздувание пламени", посвященный соучастию крупных корпораций в продвижении антимусульманских настроений во всем мире. Важные технологические компании, крупные фирмы с Уолл‑стрит и медиакорпорации правой политической ориентации обвинены в поддержке и распространении антимусульманских посланий и фанатизма. В докладе отмечается, что преступления на почве ненависти к последователям ислама резко возросли начиная с 2015 года, с тех пор как Дональд Трамп начал борьбу за президентское кресло, и накал ненависти связывается с постами нынешнего лидера США в Twitter.

По мнению авторов доклада, глобальные последствия роста в США антимусульманского фанатизма и идей превосходства белой расы иллюстрирует стрельба в двух мечетях Крайстчерча, Новая Зеландия, где в марте с.г. погиб 51 человек. Крупные компании обвиняются в неустановленном соучастии в этой трагедии. В частности, массовое убийство в мечети Аль‑Нур транслировалось на Facebook Live, и, хотя трансляцию удалось прервать, копии видеозаписи появились на Facebook, Twitter, Reddit и YouTube. По мнению экспертов, видео стрельбы в Крайстчертере стало инструментом радикализации взглядов пользователей социальных сетей. Упомянутые платформы якобы не предприняли достаточных мер для предотвращения увеличения количества просмотра роликов, удаляли их медленно, а благодаря алгоритмам поиска видео широко распространилось, тогда как еще в 2017 году те же компании продемонстрировали успешное удаление видеороликов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Перед стрельбой виновнику трагедии Бренту Тарранту удалось распространить в упомянутых соцсетях свой 73‑страничный манифест.

В список технологических платформ, обвиняющихся в том, что они сыграли ключевую роль в подпитке антимусульманской ненависти, вошли крупнейшие соцсети, поисковые системы и торговые интернет‑площадки. По мнению авторов доклада, именно они предоставляют пользователям возможность распространения антиисламской пропаганды. Алгоритмы их работы якобы служат радикализации взглядов пользователей, так как после показа видео им автоматически рекомендуется к просмотру еще большее количество антимусульманского контента с более экстремистским содержанием. Например, просматривая найденное по слову "беженцы" видео на самом популярном в мире видеохостинге, исследователи обнаружили, что можно легко перейти к роликам противников ислама. По данным американского интернет‑издания Daily Beast, несколько молодых мужчин сообщили, что они оказались вовлечены в подобные ультраправые движения, просмотрев материалы, рекомендованные YouTubе. Авторы полагают, что на сайте крупнейшего в Америке интернет‑магазина действует похожая система: в продаже находятся книги, содержащие антимусульманскую пропаганду и идеи расового превосходства, причем покупателям советуют к прочтению еще более радикальные издания, пропагандирующие даже нацизм. Крупнейшие соцсети якобы предоставляют ненавистникам ислама платформу для создания сообществ и планирования нападений, защищают от удаления высказывания, направленные против мусульман. Так, Facebook отказался удалить сообщение политика Клея Хиггинса, который прокомментировал новость о теракте в Лондоне в 2017 году. Хиггинс заявил, что "весь христианский мир находится в состоянии войны с исламским ужасом". Помимо этого в исследовании указано, что корпорации помогают финансировать группы антимусульманской направленности посредством онлайн‑сборов средств.

Авторы доклада резко высказываются о деятельности ряда фирм с Уолл‑стрит. По их мнению, они тоже играют важную роль в актуализации и стимулировании антимусульманской ненависти, так как предоставляют радикальным лицам и организациям средства, необходимые для их функционирования. Такие компании позволили богатым инвесторам анонимно пожертвовать миллионы долларов "группам ненависти", предоставляя им доступ к фондам, финансируемым "донорами", помогающими скрывать, в какие организации направляются средства.

В докладе отмечено, что несколько менеджеров хедж‑фондов и других видных бизнес‑лидеров эффективно поддерживают антимусульманский фанатизм, сотрудничая с "Манхэттенским институтом", консервативным мозговым центром. Через несколько часов после стрельбы в новозеландских мечетях в журнале этой организации появилась статья "Не эксплуатируйте Крайстчерч". Автор указывает, что одержимость убийцы иммиграцией мусульман в западные страны – его "законная озабоченность". Помимо этого авторы доклада расценивают производство и продажу оружия как соучастие в массовых убийствах. По их логике, крупные компании, инвестируя в производителей оружия, способствуют нападениям на мусульман и других лиц.

В докладе содержатся обвинения в распространении антимусульманской пропаганды в адрес крупных консервативных СМИ, которые транслируют подобную пропаганду в печатных изданиях, на телевидении и радио, предоставляя эфир антимусульманским фанатикам. Указывается, что канал Fox News "демонизировал" мусульманку Ильхан Омар, избранную в Палату представителей Конгресса США. Медиахолдинг News Corp, которому принадлежит 70% газет в Австралии, дает возможность высказаться ярым противникам ислама, таким как бывший главный редактор ультраправого издания Breitbart News Майло Яннопулос.

Еще одним примером антимусульманской пропаганды в СМИ служит деятельность крупнейшего владельца радиостанций в США. 83 радиостанции и потоковая служба предоставляют площадку для "антимусульманских" ток‑шоу, которые ведут Раш Лимбо, Шон Ханнити и Гленн Бек. Отмечается, что Лимбо сравнивал мусульман с ку‑клукс‑кланом, а Ханнити часто приглашает гостей, ассоциирующих мусульман с терроризмом, и регулярно поднимает вопрос о ползучем шариате в США.

Как заявил Religion News исполнительный директор ACRE Cакиб Бхатти, ненависть к мусульманам усиливается из‑за упомянутых в докладе корпораций, так как они полагают, что если на антиисламском фанатизме они могут зарабатывать деньги, то у них все в порядке. Они прячутся за идею предоставления "равных возможностей" и нейтралитета к разным политическим взглядам, но их помощь антимусульманским организациям не может считаться нейтральной, полагает активист.
В заключение эксперты ACRE потребовали от социальных сетей искоренения на их платформах "антиисламского фанатизма", от фирм с Уолл‑стрит – прекращения финансирования организаций, распространяющих ненависть к мусульманам, а от консервативных СМИ – пресечения распространения антимусульманских взглядов.

Впрочем, в западном обществе существует и иная точка зрения, согласно которой допустимы критика мусульманских политиков и более сложные, нежели автоматическое осуждение, размышления о причинах преступлений на религиозной и расовой почве.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574254440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2019 года №836
- В антикоррупционной службе рассказали о коррупционных преступлениях в квазигосударственном секторе
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" просят сообщить, сколько денег из Нацфонда и ЕНПФ банки направили на кредитование бизнеса, а сколько – вложили в ноты Нацбанка
- МСХ создаст публичный блэклист недобросовестных землепользователей
- Вся власть - советам!
- Казахстанский лоукостер хочет купить 30 самолетов Boeing 737 MAX
- Производство одежды в Казахстане увеличилось на 7,5%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  