Соцсети и корпорации США обвиняются в распространении исламофобии, - Ольга Позняк

15:54 20.11.2019

Защитники мусульман требуют файрвол



Об авторе: Ольга Сергеевна Позняк – социолог, религиовед.

19.11.2019



Мусульмане болезненно реагируют на любые попытки изучить мотивацию ненавистников ислама.



Центр действий по проблемам расы и экономики (Action Center on Race and the Economy, ACRE) и их проект Crescendo совместно с некоммерческой научно‑образовательной организацией "Общественная подотчетная инициатива" (Public Accountability Initiative) опубликовали доклад под названием "Раздувание пламени", посвященный соучастию крупных корпораций в продвижении антимусульманских настроений во всем мире. Важные технологические компании, крупные фирмы с Уолл‑стрит и медиакорпорации правой политической ориентации обвинены в поддержке и распространении антимусульманских посланий и фанатизма. В докладе отмечается, что преступления на почве ненависти к последователям ислама резко возросли начиная с 2015 года, с тех пор как Дональд Трамп начал борьбу за президентское кресло, и накал ненависти связывается с постами нынешнего лидера США в Twitter.



По мнению авторов доклада, глобальные последствия роста в США антимусульманского фанатизма и идей превосходства белой расы иллюстрирует стрельба в двух мечетях Крайстчерча, Новая Зеландия, где в марте с.г. погиб 51 человек. Крупные компании обвиняются в неустановленном соучастии в этой трагедии. В частности, массовое убийство в мечети Аль‑Нур транслировалось на Facebook Live, и, хотя трансляцию удалось прервать, копии видеозаписи появились на Facebook, Twitter, Reddit и YouTube. По мнению экспертов, видео стрельбы в Крайстчертере стало инструментом радикализации взглядов пользователей социальных сетей. Упомянутые платформы якобы не предприняли достаточных мер для предотвращения увеличения количества просмотра роликов, удаляли их медленно, а благодаря алгоритмам поиска видео широко распространилось, тогда как еще в 2017 году те же компании продемонстрировали успешное удаление видеороликов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Перед стрельбой виновнику трагедии Бренту Тарранту удалось распространить в упомянутых соцсетях свой 73‑страничный манифест.



В список технологических платформ, обвиняющихся в том, что они сыграли ключевую роль в подпитке антимусульманской ненависти, вошли крупнейшие соцсети, поисковые системы и торговые интернет‑площадки. По мнению авторов доклада, именно они предоставляют пользователям возможность распространения антиисламской пропаганды. Алгоритмы их работы якобы служат радикализации взглядов пользователей, так как после показа видео им автоматически рекомендуется к просмотру еще большее количество антимусульманского контента с более экстремистским содержанием. Например, просматривая найденное по слову "беженцы" видео на самом популярном в мире видеохостинге, исследователи обнаружили, что можно легко перейти к роликам противников ислама. По данным американского интернет‑издания Daily Beast, несколько молодых мужчин сообщили, что они оказались вовлечены в подобные ультраправые движения, просмотрев материалы, рекомендованные YouTubе. Авторы полагают, что на сайте крупнейшего в Америке интернет‑магазина действует похожая система: в продаже находятся книги, содержащие антимусульманскую пропаганду и идеи расового превосходства, причем покупателям советуют к прочтению еще более радикальные издания, пропагандирующие даже нацизм. Крупнейшие соцсети якобы предоставляют ненавистникам ислама платформу для создания сообществ и планирования нападений, защищают от удаления высказывания, направленные против мусульман. Так, Facebook отказался удалить сообщение политика Клея Хиггинса, который прокомментировал новость о теракте в Лондоне в 2017 году. Хиггинс заявил, что "весь христианский мир находится в состоянии войны с исламским ужасом". Помимо этого в исследовании указано, что корпорации помогают финансировать группы антимусульманской направленности посредством онлайн‑сборов средств.



Авторы доклада резко высказываются о деятельности ряда фирм с Уолл‑стрит. По их мнению, они тоже играют важную роль в актуализации и стимулировании антимусульманской ненависти, так как предоставляют радикальным лицам и организациям средства, необходимые для их функционирования. Такие компании позволили богатым инвесторам анонимно пожертвовать миллионы долларов "группам ненависти", предоставляя им доступ к фондам, финансируемым "донорами", помогающими скрывать, в какие организации направляются средства.



В докладе отмечено, что несколько менеджеров хедж‑фондов и других видных бизнес‑лидеров эффективно поддерживают антимусульманский фанатизм, сотрудничая с "Манхэттенским институтом", консервативным мозговым центром. Через несколько часов после стрельбы в новозеландских мечетях в журнале этой организации появилась статья "Не эксплуатируйте Крайстчерч". Автор указывает, что одержимость убийцы иммиграцией мусульман в западные страны – его "законная озабоченность". Помимо этого авторы доклада расценивают производство и продажу оружия как соучастие в массовых убийствах. По их логике, крупные компании, инвестируя в производителей оружия, способствуют нападениям на мусульман и других лиц.



В докладе содержатся обвинения в распространении антимусульманской пропаганды в адрес крупных консервативных СМИ, которые транслируют подобную пропаганду в печатных изданиях, на телевидении и радио, предоставляя эфир антимусульманским фанатикам. Указывается, что канал Fox News "демонизировал" мусульманку Ильхан Омар, избранную в Палату представителей Конгресса США. Медиахолдинг News Corp, которому принадлежит 70% газет в Австралии, дает возможность высказаться ярым противникам ислама, таким как бывший главный редактор ультраправого издания Breitbart News Майло Яннопулос.



Еще одним примером антимусульманской пропаганды в СМИ служит деятельность крупнейшего владельца радиостанций в США. 83 радиостанции и потоковая служба предоставляют площадку для "антимусульманских" ток‑шоу, которые ведут Раш Лимбо, Шон Ханнити и Гленн Бек. Отмечается, что Лимбо сравнивал мусульман с ку‑клукс‑кланом, а Ханнити часто приглашает гостей, ассоциирующих мусульман с терроризмом, и регулярно поднимает вопрос о ползучем шариате в США.



Как заявил Religion News исполнительный директор ACRE Cакиб Бхатти, ненависть к мусульманам усиливается из‑за упомянутых в докладе корпораций, так как они полагают, что если на антиисламском фанатизме они могут зарабатывать деньги, то у них все в порядке. Они прячутся за идею предоставления "равных возможностей" и нейтралитета к разным политическим взглядам, но их помощь антимусульманским организациям не может считаться нейтральной, полагает активист.

В заключение эксперты ACRE потребовали от социальных сетей искоренения на их платформах "антиисламского фанатизма", от фирм с Уолл‑стрит – прекращения финансирования организаций, распространяющих ненависть к мусульманам, а от консервативных СМИ – пресечения распространения антимусульманских взглядов.



Впрочем, в западном обществе существует и иная точка зрения, согласно которой допустимы критика мусульманских политиков и более сложные, нежели автоматическое осуждение, размышления о причинах преступлений на религиозной и расовой почве.