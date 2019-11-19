Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в Кырпарламенте

16:19 20.11.2019

20 ноября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Новые поправки в законы о деятельности местных органов власти вызвали споры в Жогорку Кенеше. Депутатов смутила норма о назначении акимов районов.

Законопроект устанавливает требование о том, что акимы и их заместители не должны иметь судимости и иметь высшее образование. Кроме того, предлагается прописать норму, что акима и его заместителей назначает премьер-министр. Делают это для приведения в соответствие норм закона и Конституции 2016 года. Ранее акимов выбирали на совместном заседании депутатов айыльных и городских кенешей района.



Новая поправка вызвала опасение у депутатов. Парламентарии считают, что должен остаться общественный контроль за работой акима.

Карманных начальников не должно быть в районах. Акимы разные могут быть, с разными характерами. Мы должны предусмотреть норму, чтобы дать возможность контроля работы акима.



Кроме того, депутаты предложили ввести требование о наличии у акима хотя бы одного года работы в фискальных органах, а среди его заместителей был специалист в аграрной сфере.