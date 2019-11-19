В Алматы осудили 4-х "врагов народа" - аблязовцев

16:45 20.11.2019

В Алматы осудили участников объединения Аблязова

В марте 2018 года решением Есильского районного суда города Нур-Султан деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.



В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Ануара Аширалиева, Оксаны Шевчук, Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой, признанных виновными в участии в деятельности общественного объединения ДВК, передает Zakon.kz со ссылкой на Алмалинский районный суд.

В марте 2018 года решением Есильского районного суда города Нур-Султан деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.

В период с марта по май 2019 года Шевчук, Джаукерова, Демеуова и Аширалиев в поддержку движения и идеи ДВК, зная, что это движение признано экстремистским, несколько раз приняли участие в несанкционированных митингах. Они создавали негативный образ действующей власти Казахстана, выдвигая требования, озвученные лидером ДВК Мухтаром Аблязовым.

Кроме того, в мае 2019 года подсудимые сняли видеоролик в поддержку политзаключенных, после которого он был опубликован на странице в Instagram Аблязова.



- В суде подсудимые вину не признали. Вина подсудимых доказывается показаниями свидетелей, заключением судебной психолого-филологической экспертизы, просмотром видеозаписей с митинга, протоколами обысков, в результате которых в домах у подсудимых были обнаружены листовки, имеющие отношение к деятельности ДВК, а также другими вещественными доказательствами, - сообщили в суде.



При назначении наказания в качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, а также третью группу инвалидности у Аширалиева.

Приговором суда Шевчук, Демеуова, Джаукерова, Аширалиев осуждены по ст.405 ч.2 (Организация и участие в деятельности общественного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма) Уголовного Кодекса Республики Казахстан к одному году ограничения свободы каждый.



Суд также на 2 года лишил их права заниматься деятельностью в общественных объединениях.