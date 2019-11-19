Фантазии на тему транзита власти, - М.Хазин

16:54 20.11.2019

"служаки", "либералы", "патриоты" и борьба с финансовым либерализмом

Михаил Хазин



В последнее время в нашей стране чрезвычайно усилились слухи о пресловутом "транзите власти". Я уже много раз объяснял, почему считаю этот термин, как и описываемый им процесс, глупостью (ну, или, точнее, фантазиями), но возникает естественный вопрос, зачем эти фантазии придумывают и, главное, какие объективные основания под ними лежат.

Отмечу, что само движение этих фантазий, изменений "весов" тех или иных властных группировок, взлеты и падения конкретных персонажей, интриги чиновников и олигархов мне абсолютно не интересны. Я в свое время в эти игры поиграл и могу с уверенностью сказать, что любому нормальному человеку они довольно быстро наскучат, если не сказать, что станут противными. Но вот если эти интриги складываются в тенденцию… То людям, которые за такими тенденциями следят, становится интереснее.



Я много раз писал о том, как я вижу, эти тенденции и много раз меня ругали за то, что я несколько опережаю время.

Все не совсем так, просто любому человеку, который достаточно долго следит за "тектоническими" изменением глобальных процессов, эти тенденции видятся несколько раньше, чем их замечает широкая публика. Именно по этой причине я написал 10 сентября 2001 года о высокой вероятности того, что США могут совершить сами против себя теракт, именно по этой причине с середины 2014 года говорил о том, что высока вероятность появления в США персонажа, подобного Трампу. Были и другие отмеченные процессы, пусть и более мелкие.



Разумеется, и в этой ситуации никто не застрахован от ошибок. Но, в целом, та картина глобальных тенденций, которую я отслеживаю уже более двух десятилетий, выстраивается достаточно четко. Именно по этой причине я с таким интересом пытаюсь разобраться в реальных причинах появления феномена "транзита". И в этом тексте попытаюсь дать соответствующее объяснение.

Фокус тут вот в чем. Количество руководителей властных группировок, находящихся на самом верху иерархических властных пирамид, довольно ограничено. И они вынуждены управлять через "служебное" сословие, аналог государственного аппарата, но на частном уровне.

Очень грубо: у любого представителя элиты есть верные спецслужбисты, которые защищают их от разного рода неприятностей (вплоть до физической ликвидации "неуместных" персонажей), свои адвокаты и нотариусы, свои хозяйственники и логистики, свои содержатели модельных агентств, не говоря уже о целой армии "смотрящих" за многочисленными бизнесами, которыми управляют наемные менеджеры.



Эти люди могут состоять при государственной должности (что часто бывает с сотрудниками "служб безопасности"), могут занимать какие-то "боковые" позиции (например, директора балетных трупп), ну, и так далее. Но они составляют весьма и весьма влиятельную группу, достаточно многочисленную и часто довольно сплоченную, даже если их патроны находятся в сложных личных отношениях. Но именно эти люди определяют "правила игры" в "высшем свете", поскольку имеют практически неограниченное влияние на своих патронов с точки зрения объяснения им, что же творится в реальном мире, который руководители властных группировок просто не имеют возможности видеть.



Так вот, резкое ухудшение состояния дел в экономике привело к тому, что этим людям становится все сложнее и сложнее реализовывать свои задачи. Разумеется, их патроны этого не видят, но они-то патронам докладывают, что проблемы стремительно нарастают, и в бизнесе, и в политике. При этом сами они вообще не знают, чем "либералы" отличаются от "патриотов", на их уровне это совершенно не принципиально, они просто честно докладывают, что прибыли падают, что достижение результатов все более и более усложняется, что конкуренция растет. А уж представители элиты делают выводы…



При этом выводы эти, очень часто, они своим подчиненным не докладывают. Иногда они начинают переструктурировать свои бизнесы (никто не следит за процессами в крупном российском бизнесе последние месяцы?), вплоть до возврата к непосредственному управлению, иногда тупо давят на подчиненных с требованием сохранять обязательные платежи на обеспечение их существования, иногда меняют управляющих. Подчас даже пытаются создать какие-то новые аналитические структуры. Но ничего не объясняют. И потому что это подчас просто опасно (никто гарантированно не знает, кто на кого в точности работает), и потому что бессмысленно, рядовому служаке объяснить тонкости политических раскладов сложно, а то и вовсе невозможно.



Но сами-то "служаки" (а среди них есть и очень влиятельные люди, и мультимиллионеры, заработавшие на жизнь в процессе управления олигархическими бизнесами, и просто родственники и старые друзья) не могут спокойно смотреть на происходящее процессы, особенно по мере понимания того, что они сами собой не "рассосутся". И, соответственно, пытаются придумать какие-то соответствующие их пониманию объяснения происходящим процессам. Ну, а если есть запрос, то немедленно появляются люди, которые готовы его удовлетворить. За соответствующие деньги.



И вот появляется неисчислимый сонм политологов, политтехнологов, экспертов и других персонажей, которые активно сочиняют разные теории (на доступном им уровне), а потом за их развитие и решение придуманных проблем, вполне себе честно зарабатывают. Вот "транзит" - это, как раз, придуманная такими персонажами "мулька", под которую они получают колоссальные деньги, в том числе, объясняя управленческой "команде", обслуживающей властные группировки, простое и им понятное описание реальности.



То, что в реальности изменения куда глубже и игра с "транзитом" ничего, кроме вреда, участникам не принесет, это объяснить практически невозможно. Точнее, те, кто понимает, что реально происходит, молчат и делают выводы. А вот те, кто не понимают, те живут в этой активности, а их втихаря используют их руководители. Но сама тема "транзита" начала уже приносить вред стране в целом, поскольку за ней прячутся представители "либеральной" элитной группировки, от которой стране и обществу как раз главный вред. И поэтому я считаю целесообразным объяснить реальное состояние дел.



Еще раз повторю, для "служак" нет разделения на "либералов" и "патриотов", поэтому они не симулируют борьбу с финансовым либерализмом. А это крайне опасная ситуация в момент, когда такая борьба обостряется во всем мире. Если мы эту борьбу не выиграем, то тот потенциал, который сложился у России за последние годы (да-да, не только из-за случайностей и "божественной воли", но и личными усилиями Путина!) может быть бездарно профукан.

Можно много плакать про 90-е годы, но давайте отдадим себе отчет, пройти спад было необходимо. И то, что мы его прошли раньше других (а США, Китай и Западную Европу это удовольствие еще ждет) дает нам очень серьезный шанс. Но реализовать его можно только за счет очень трезвого взгляда на жизнь. И этот трезвый взгляд нужно еще выработать. Чем я, собственно, и занимаюсь!