 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2019
18:22  Офицер рос-спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии, - "МК"
18:21  Сын английской королевы отрекся от секса с несовершеннолетней И оправдался за дружбу с педофилом
18:18  Почему лихорадит мир: Беспорядки охватили шесть стран в трех частях света
18:14  Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане
17:32  Казахстанских насильников лишат права на примирение с жертвами
17:16  Что стоит за атакой на Мьянму, - А.Мезяев
17:14  Ирак в глубочайшем кризисе, но главные потрясения впереди, - А.Веселов

17:13  Российская военная полиция в Сирии не даст сорваться сделке Москвы и Анкары
17:10  Союзавтопром: машины из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России
17:07  Полная версия матерной речи виртуоза слова Ташкентского хокима Артыкходжаева
17:03  Алма-Атинская старина. Провален мост Пугасов. Но был он славен..., - В.Проскурин
17:01  Как Путин стремится оказывать влияние на БлВосток, - Le Point
16:58  Две сосны президента Путина, - А.Проханов
16:54  Фантазии на тему транзита власти, - М.Хазин
16:45  В Алматы осудили 4-х "врагов народа" - аблязовцев
16:41  Под Ржевом установят памятник воинам-кыргызстанцам
16:19  Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в Кырпарламенте
16:03  "Бензиновые бунты" в Иране и нефть иранского Хузестана, - С.Шакарянц
15:57  Турецкие министры разошлись по разным углам: Акар против Чавушоглу, - С.Тарасов
15:54  Соцсети и корпорации США обвиняются в распространении исламофобии, - Ольга Позняк
15:51  В Душанбе усилен контроль за использованием общественного Wi-Fi
15:41  Узбекская кино-актриса Гавхар Шарипова погибла в автокатастрофе в Кашкадарье
15:39  Гибель Золотой Орды: почему развалилось великое государство?
15:38  Чем закончится суд над экс-главой "Таджпромбанка" Джамшедом Зиеевым? - В.Касымбекова
11:07  Каз-"правоохранители" окончательно запутались - кто, за что арестовывал и почему отпустил Алматинского замакима Манзорова
09:39  Его звали Адольф. Как шпион из Актюбинска продал ЦРУ секретов на десятки миллионов долларов, - "Э-К"
09:32  В горах Южного Казахстана нашли... нефть
09:27  Казахстан выдал Киргизии осужденного за бандитизм экс-парламентария Асылбека уулу
09:14  Зачем Россия "отдавала последнее" союзным республикам? - П.Акопов
09:11  В Берлинской больнице зарезали выступавшего там сына экс-президента фон Вайцзеккера
01:29  Боливия все глубже погружается в хаос
01:27  Китайские СМИ: Проблема России - ее молодежь не хочет рожать
01:24  Дивный мир денег с китайской спецификой, - В.Катасонов
01:20  Сотрудница американского Госдепа Мина Чан оказалась банальной мошенницей
01:19  Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда
01:17  Разворот Минска: как скоро Белоруссия станет "провинцией" Китая?
01:12  Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания
01:10  КырДепутат Жумалиев оказался совладельцем 33 фирм. Прохиндеец
00:36  22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент
00:13  Узбекистан собирается из конкурентов сделать партнеров. В Ташкенте состоится второй Центральноазиатский саммит
00:10  Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Вторник, 19.11.2019
21:30  Смерть мозга. НАТО - всего лишь тень, - Юрген Триттин
19:24  Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:20  Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:17  Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:15  Многовекторность на постсоветском пространстве уходит в прошлое, - Ф.Лукьянов
19:14  Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?
18:38  Нежданчик от "союзничка". МИД Турции обвинил Кремль в ""невыполнении своих обещаний"
17:37  Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол
15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фантазии на тему транзита власти, - М.Хазин
16:54 20.11.2019

"служаки", "либералы", "патриоты" и борьба с финансовым либерализмом
Михаил Хазин

В последнее время в нашей стране чрезвычайно усилились слухи о пресловутом "транзите власти". Я уже много раз объяснял, почему считаю этот термин, как и описываемый им процесс, глупостью (ну, или, точнее, фантазиями), но возникает естественный вопрос, зачем эти фантазии придумывают и, главное, какие объективные основания под ними лежат.
Отмечу, что само движение этих фантазий, изменений "весов" тех или иных властных группировок, взлеты и падения конкретных персонажей, интриги чиновников и олигархов мне абсолютно не интересны. Я в свое время в эти игры поиграл и могу с уверенностью сказать, что любому нормальному человеку они довольно быстро наскучат, если не сказать, что станут противными. Но вот если эти интриги складываются в тенденцию… То людям, которые за такими тенденциями следят, становится интереснее.

Я много раз писал о том, как я вижу, эти тенденции и много раз меня ругали за то, что я несколько опережаю время.
Все не совсем так, просто любому человеку, который достаточно долго следит за "тектоническими" изменением глобальных процессов, эти тенденции видятся несколько раньше, чем их замечает широкая публика. Именно по этой причине я написал 10 сентября 2001 года о высокой вероятности того, что США могут совершить сами против себя теракт, именно по этой причине с середины 2014 года говорил о том, что высока вероятность появления в США персонажа, подобного Трампу. Были и другие отмеченные процессы, пусть и более мелкие.

Разумеется, и в этой ситуации никто не застрахован от ошибок. Но, в целом, та картина глобальных тенденций, которую я отслеживаю уже более двух десятилетий, выстраивается достаточно четко. Именно по этой причине я с таким интересом пытаюсь разобраться в реальных причинах появления феномена "транзита". И в этом тексте попытаюсь дать соответствующее объяснение.
Фокус тут вот в чем. Количество руководителей властных группировок, находящихся на самом верху иерархических властных пирамид, довольно ограничено. И они вынуждены управлять через "служебное" сословие, аналог государственного аппарата, но на частном уровне.
Очень грубо: у любого представителя элиты есть верные спецслужбисты, которые защищают их от разного рода неприятностей (вплоть до физической ликвидации "неуместных" персонажей), свои адвокаты и нотариусы, свои хозяйственники и логистики, свои содержатели модельных агентств, не говоря уже о целой армии "смотрящих" за многочисленными бизнесами, которыми управляют наемные менеджеры.

Эти люди могут состоять при государственной должности (что часто бывает с сотрудниками "служб безопасности"), могут занимать какие-то "боковые" позиции (например, директора балетных трупп), ну, и так далее. Но они составляют весьма и весьма влиятельную группу, достаточно многочисленную и часто довольно сплоченную, даже если их патроны находятся в сложных личных отношениях. Но именно эти люди определяют "правила игры" в "высшем свете", поскольку имеют практически неограниченное влияние на своих патронов с точки зрения объяснения им, что же творится в реальном мире, который руководители властных группировок просто не имеют возможности видеть.

Так вот, резкое ухудшение состояния дел в экономике привело к тому, что этим людям становится все сложнее и сложнее реализовывать свои задачи. Разумеется, их патроны этого не видят, но они-то патронам докладывают, что проблемы стремительно нарастают, и в бизнесе, и в политике. При этом сами они вообще не знают, чем "либералы" отличаются от "патриотов", на их уровне это совершенно не принципиально, они просто честно докладывают, что прибыли падают, что достижение результатов все более и более усложняется, что конкуренция растет. А уж представители элиты делают выводы…

При этом выводы эти, очень часто, они своим подчиненным не докладывают. Иногда они начинают переструктурировать свои бизнесы (никто не следит за процессами в крупном российском бизнесе последние месяцы?), вплоть до возврата к непосредственному управлению, иногда тупо давят на подчиненных с требованием сохранять обязательные платежи на обеспечение их существования, иногда меняют управляющих. Подчас даже пытаются создать какие-то новые аналитические структуры. Но ничего не объясняют. И потому что это подчас просто опасно (никто гарантированно не знает, кто на кого в точности работает), и потому что бессмысленно, рядовому служаке объяснить тонкости политических раскладов сложно, а то и вовсе невозможно.

Но сами-то "служаки" (а среди них есть и очень влиятельные люди, и мультимиллионеры, заработавшие на жизнь в процессе управления олигархическими бизнесами, и просто родственники и старые друзья) не могут спокойно смотреть на происходящее процессы, особенно по мере понимания того, что они сами собой не "рассосутся". И, соответственно, пытаются придумать какие-то соответствующие их пониманию объяснения происходящим процессам. Ну, а если есть запрос, то немедленно появляются люди, которые готовы его удовлетворить. За соответствующие деньги.

И вот появляется неисчислимый сонм политологов, политтехнологов, экспертов и других персонажей, которые активно сочиняют разные теории (на доступном им уровне), а потом за их развитие и решение придуманных проблем, вполне себе честно зарабатывают. Вот "транзит" - это, как раз, придуманная такими персонажами "мулька", под которую они получают колоссальные деньги, в том числе, объясняя управленческой "команде", обслуживающей властные группировки, простое и им понятное описание реальности.

То, что в реальности изменения куда глубже и игра с "транзитом" ничего, кроме вреда, участникам не принесет, это объяснить практически невозможно. Точнее, те, кто понимает, что реально происходит, молчат и делают выводы. А вот те, кто не понимают, те живут в этой активности, а их втихаря используют их руководители. Но сама тема "транзита" начала уже приносить вред стране в целом, поскольку за ней прячутся представители "либеральной" элитной группировки, от которой стране и обществу как раз главный вред. И поэтому я считаю целесообразным объяснить реальное состояние дел.

Еще раз повторю, для "служак" нет разделения на "либералов" и "патриотов", поэтому они не симулируют борьбу с финансовым либерализмом. А это крайне опасная ситуация в момент, когда такая борьба обостряется во всем мире. Если мы эту борьбу не выиграем, то тот потенциал, который сложился у России за последние годы (да-да, не только из-за случайностей и "божественной воли", но и личными усилиями Путина!) может быть бездарно профукан.
Можно много плакать про 90-е годы, но давайте отдадим себе отчет, пройти спад было необходимо. И то, что мы его прошли раньше других (а США, Китай и Западную Европу это удовольствие еще ждет) дает нам очень серьезный шанс. Но реализовать его можно только за счет очень трезвого взгляда на жизнь. И этот трезвый взгляд нужно еще выработать. Чем я, собственно, и занимаюсь!

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574258040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2019 года №836
- В антикоррупционной службе рассказали о коррупционных преступлениях в квазигосударственном секторе
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" просят сообщить, сколько денег из Нацфонда и ЕНПФ банки направили на кредитование бизнеса, а сколько – вложили в ноты Нацбанка
- МСХ создаст публичный блэклист недобросовестных землепользователей
- Вся власть - советам!
- Казахстанский лоукостер хочет купить 30 самолетов Boeing 737 MAX
- Производство одежды в Казахстане увеличилось на 7,5%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  