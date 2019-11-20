Как Путин стремится оказывать влияние на БлВосток, - Le Point

17:01 20.11.2019

20 ноября 2019 г.

Владимир Федоровский | Le Point



"За несколько лет России удалось заставить признать себя новым арбитром на ближневосточной арене как в военном, так и в политическом отношении", - пишет бывший дипломат, историк и писатель Владимир Федоровский на страницах Le Point.



"(...) В глазах Владимира Путина поддержка Башара Асада всегда была инструментом, а не самоцелью. В целом, Путин, не имея достаточных средств, использовал войну в Сирии, чтобы обеспечить возвращение России на международную арену. Российская интервенция обеспечила ему необычайную популярность в регионе. В отличие от американцев, он сумел доказать свою верность союзникам. Повсюду в домах христиан Востока есть его портрет. Кроме того, он смог использовать этот театр военных действий для проверки своего вновь созданного военного арсенала. И поскольку россияне разрабатывают дешевое и эффективное оружие, контракты на его поставку хлынули потоком", - говорится в статье.



"Но он также извлек выгоду из заблуждений Запада по поводу Ближнего Востока. Настоящая ошибка Запада восходит к "арабской весне", когда он хотел присоединиться к "умеренным" исламистам, чтобы свергнуть существующие диктатуры и преобразовать арабский мир. (...) Как это часто бывает, Запад оказался ослеплен политкорректностью. Между тем, "умеренного исламизма" не существует, как и умеренного большевизма", - отмечает автор публикации.

"(...) Тем временем, Путин предпочитает политический реализм и ведет тонкую игру по нахождению баланса: он поддерживает привилегированные отношения с Дамаском и Анкарой, которые при этом являются исконными врагами. Он также добился заключения соглашения с саудитами о цене на нефть, не подрывая своих тесных отношений с Тегераном. Мало кто об этом знает, но сегодня Москва продает оружие Саудовской Аравии. И последнее, но не менее важное: к Путину прислушаются в арабском мире, и в то же время российские военные полностью согласовывают свои действия и постоянно находятся в контакте с израильским генеральным штабом", - указывает Федоровский.



"Теперь Путин будет стремиться стабилизировать Ближний Восток. Но для этого он должен вернуть в игру Запад, только уже в расширенную игру. Ибо в глубине души он не отказывался от идеи большого соглашения с Западом, включая украинское досье. Таким образом, его предстоящий приезд в Париж 9 декабря представляет собой решающую ставку", - считает эксперт.



"До нынешнего момента политика Путина на Украине остается серьезной проблемой, поскольку Украина является очагом напряженности в Европе. Но для достижения подобной сделки, по его мнению, Запад должен сделать выбор, определивраз и навсегда, что его главным врагом является не Россия, а исламизм", - комментирует Федоровский.



"(...) На мой взгляд, следует любой ценой избегать подталкивания россиян в объятия Китая. Это не в интересах как самой России, так и Запада. Китай нуждается в России, чтобы стать экономической и военной сверхдержавой, а также для того, чтобы направить в нужном направлении свои демографические излишки", - подчеркивает автор.

"Жак Ширак однажды рассказал мне о своей беседе с основателем современного Китая Дэн Сяопином про политику одного ребенка на одну семью, - вспоминает Федоровский. - Ее наследие имеет решающее значение для завтрашнего Китая. Маленький кормчий был не против перехода к двум детям на семью, Ширак предостерег его: "Куда же вы денете всех этих людей? На что Дэн ему ответил, что он думал о "северных провинциях", понимая под этим Сибирь...".



Источник: Le Point