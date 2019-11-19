Союзавтопром: машины из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России

17:10 20.11.2019

Автомобильная индустрия стран ЕАЭС стремительно набирает обороты



Тимур Хасанов



Казахстанские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году, сообщили "Известиям" в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтопром". Основной ударной силой казахстанских предприятий станет реэкспортная Lada, у белорусов - широкая линейка китайского бренда Geely. Обе компании в состоянии потеснить иностранных автопроизводителей и забрать ощутимую долю рынка. Кроме того, союзные автопроизводители намерены наладить экспорт автомобилей в страны СНГ и страны ближнего зарубежья.



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В 2021 году казахстанский партнер "АвтоВАЗа" завод "Азия авто" закончит строительство завода полного цикла, сейчас идет крупноузловое производство исключительно для нужд внутреннего рынка.



"В Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске строится завод полного цикла "Азия авто Казахстан". Мощность первой очереди завода закладывается в 60 тыс. штук автомобилей в год. Не все эти автомобили предназначены для российского рынка, часть будет продаваться на внутреннем рынке, остальное - в страны ЕАЭС, в том числе в Россию", - рассказал "Известиям" директор по стратегическому планированию союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтопром" Артур Мискарян.



По соглашению с "АвтоВАЗом" казахстанская компания "Бипэк авто - Азия авто" несколько лет назад получила контроль над сетью бывших вазовских дилеров в Сибирском и Уральском федеральных округах. Совместное предприятие между этими компаниями и "АвтоВАЗом" было создано еще в 2014 году, когда президентом отечественного автогиганта был шведский топ-менеджер Бу Инге Андерссон. Изначально завод должен был быть построен в 2016 году, но из-за финансовых трудностей дата запуска была сдвинута сначала на 2018 год, а теперь на 2021 год.



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В обмен на СП вазовцы получили доступ на казахстанский рынок. Пока что в этих сибирских и уральских автоцентрах "Азия авто" продаются автомобили Lada из Тольятти и Ижевска, но, по словам Мискаряна, с запуском завода в Усть-Каменогорске логистическое плечо существенно сократится. Помимо освоения Сибири казахстанцы видят Дальний Восток как одно из направлений для собственной экспансии. Сейчас в этом регионе продажи Lada невысоки из-за традиционной ориентированности Приморья на подержанные праворульные автомобили.



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Помимо моделей Granta, Largus, Vesta, Xray, 4x4 казахстанский завод "Азия авто" собирает автомобили брендов Skoda, Kia и отечественный "УАЗ". Однако сам автопром Казахстана довольно небольшой: за минувшие 10 месяцев было произведено 39 тыс. автомобилей (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 50,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Суммарно за этот период казахстанцы потратили на новые автомобили 269,2 млрд тенге (примерно 44,3 млрд рублей). "Азия авто" при этом занимает доминирующее положение, за 10 месяцев компании удалось реализовать 16,5 тыс. автомобилей.



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Интересно, что в 2017 году "Азия авто" осуществила пробную поставку автомобилей Lada в Китай - порядка 1,2 тыс. шт. внедорожников 4х4. С того момента таких крупных партий больше не было, но, как сообщили в "КазАвтопроме", малые партии (десятки штук) автомобилей все еще поставляются в Китай. В будущем казахстанские автопроизводители смогут поставлять в Россию и другие местные марки.



"Пока речь идет только о поставках в Россию автомобилей бренда Lada, но в перспективе, я думаю, будут рассматриваться и поставки машин других брендов, пока таких планов нет", - рассказал Мискарян.



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Не менее амбициозные планы относительно российского рынка имеет "Белджи" -совместное предприятие китайской компании Geely и белорусского БелАЗа. Сейчас завод, расположенный под Борисовом, уже способен производить до 60 тыс. автомобилей в год, плановая же мощность предприятия составляет 120 тыс. авто. Сегодня с конвейера "Белджи" сходят три модели: кроссовер Emgrand X7, седан Emgrand 7 и бестселлер продаж - кроссовер Atlas. Если в первых двух случаях речь идет о старых поколениях машин, претерпевших не один рестайлинг, то последний вариант - это автомобиль совершенно нового поколения, который был сконструирован и создан при непосредственном участии Volvo.



Шведская компания (принадлежит Geely c 2010 года) вместе с технологиями шасси, моторов и трансмиссий передала китайскому паркетнику, что называется, собственные гены. Результат не заставил себя ждать, стремившиеся к нулю продажи Geely в России в 2019 году выросли более чем в три раза: по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, за 10 месяцев этого года было продано 7260 автомобилей, что на 213% выше результата прошлого года. Как и в случае с "Азия авто", "Белджи" ориентирован в первую очередь на рынок России.



Сейчас белорусское предприятие выпускает около 1,5 тыс. машин в месяц, однако в планах эту цифру удвоить. И не последнюю роль в этом должно сыграть грядущее обновление модельного ряда: компактный кроссовер SX11 и седан Emgrand GT. Это уже совершенно новые модели Geely, где еще больше шведских технологий.



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Вместе заводы "Белджи" и "Азия авто" в перспективе смогут занять до 5% российского рынка, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.



"На самом деле заводы из стран ЕАЭС тихо, но планомерно выходят на свои обороты. В чем-то они даже эффективнее, чем российские предприятия. Если все пойдет так, как обещают, то на двоих они смогут продавать по 80 тыс. автомобилей в год, а это примерно 5% российского рынка новых автомобилей. Для отечественных компаний это новый вызов, придется отвечать на него. Но для потребителя - только плюс, потому что конкуренция улучшает продукт", - отметил Ифанов.



Советник при Минэкономразвития по автомобильной отрасли Сергей Бургазлиев скептичнее настроен относительно перспектив в России казахстанских и белорусских автопроизводителей.



"С трудом верится, что "Азия авто" сможет превзойти результаты "АвтоВАЗа", к примеру, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы традиционно тяготеют к праворульным подержанным автомобилям из Японии. Показатели Geely в России также пока невелики. Сомневаюсь, что обе компании составят серьезную конкуренцию отечественным производителям", - заключил Бургазлиев.