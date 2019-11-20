Ирак в глубочайшем кризисе, но главные потрясения впереди, - А.Веселов

17:14 20.11.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 20.11.2019 |



Многие убеждены – в попытках сохранить статус-кво власти перешли красную черту

Беспрецедентные акции протеста, начавшиеся в большинстве провинций Ирака 1 октября, продолжаются. Иракцы называют эти события кто Октябрьским восстанием, кто революцией, и это не преувеличение: страна стоит на пороге разрушительных потрясений. Многие убеждены – точка невозврата пройдена, в попытках сохранить статус-кво власти переступили красную черту. С начала октября в ходе противостояния демонстрантов и сил безопасности погибли более 320 человек, свыше 16 тысяч получили ранения, 700 из них стали инвалидами.



Требования манифестантов, сфокусированные ранее на предоставлении элементарных условий жизни и бытовых проблемах, приобрели радикализм и форму ультиматума. Немедленная отставка правительства, пересмотр многих положений законодательства, разоружение незаконных формирований, роспуск парламента – это далеко не полный список. На выполнение их требований протестующие отводят максимально шесть месяцев. В сложившихся условиях это невозможно, и кризис набирает критическую остроту.



Накал противостояния достиг такой точки, что Агентство по правам человека ООН выпустило специальный доклад по Ираку, где "установила факты серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений". Специальный представитель Генерального секретаря, руководитель миссии ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт (бывший министр обороны Нидерландов) не удержалась от более жестких формулировок: "Мы должны признать, что в современную цифровую эпоху повседневная жизнь перешла в онлайн. Полное отключение Интернета и социальных сетей нарушает не только то, как люди живут и ведут бизнес, но и свободу слова".



А после аудиенции у верховного шиитского лидера Ирака аятоллы А. Систани и указаний Политического департамента ООН в Нью-Йорке глава миссии ООН сделала заявление, крайне необычное для стиля этой организации: "Суровая реальность заключается в том, что мы продолжаем ежедневно получать сообщения о новых убийствах, новых похищениях людей, новых произвольных арестах, новых избиениях и новых угрозах. Настало время действовать, иначе любой импульс будет потерян – потерян в то время, когда многие иракцы требуют конкретных результатов. К сожалению, в этой стране есть много акторов, внешних и внутренних, которые могут выступать в роли спойлеров и подрывать законные требования людей. Накапливается разочарование по поводу отсутствия прогресса за последние 16 лет, и это заметно. С ростом числа погибших и раненых, как протестующих, так и членов иракских сил безопасности, возникла атмосфера гнева и страха".

ООН предложила комплекс экстренных мер по выводу страны из кризиса, в числе которых следующие:

– гарантировать право на мирные собрания, демонстрации и свободу выражения мнений, закрепленное в Конституции;

– соблюдать максимальную сдержанность, запрет на использование боевых патронов и "ненадлежащее" применение спецсредств (таких как слезоточивый газ);

– обеспечить ответственность виновных и возмещение ущерба жертвам;

– привлекать к ответственности лиц, ответственных за чрезмерное применение силы и / или другие насильственные действия.



Если эта часть предложений ООН, как обычно, декларативна, то другие предлагаемые меры показывают, как далеко международные чиновники оторвались от реальности. Так, они предлагают в течение двух недель провести избирательную реформу и разработать единую правовую базу. В том числе передать в парламент для скорейшего рассмотрения законопроекты о Федеральном суде, о социальном обеспечении, закон о разрешении жилищного кризиса, закон о нефти и газе и поправки в Закон о поощрении инвестиций и государственно-частного партнерства. Апофеозом чиновничьих галлюцинаций является предлагаемый рецепт борьбы с коррупцией: "Политическая элита должна подавать пример, например публично заявляя о своих активах – дома и за границей". Срок – до трех месяцев. Ну а ООН со своей стороны "окажет техническую поддержку комитету по пересмотру конституции, при этом любая поправка к конституции выносится на референдум народом Ирака".



Впервые в ООН признали, что за 16 лет "демократизации" страна, недавно бывшая влиятельной региональной державой, сползла в глубочайший кризис при попустительстве, а то и прямом участии этой "самой авторитетной международной организации" – ООН. Заведомо невыполнимые пункты плана ООН создают впечатление, что поставлена задача тянуть время в надежде, что пар из котла уйдет сам собой.

Схожая надежда движет премьер-министром Аделем Абдель Махди: "Я считаю демонстрации необходимым инструментом, который помогает оказывать давление на политические силы, правительство и все власти, чтобы исправить положение. В ответ на требования их участников в правительстве будут сделаны важные перестановки. Однако продолжение демонстраций должно служить возвращению к нормальной жизни, что приведет к удовлетворению этих законных требований. Мы согласны, что существуют серьезные недостатки и ошибки, требующие значительных перемен".



Показательная готовность власти идти на уступки периодически сменяется новыми карательными мерами. Так, глава правительства распорядился арестовать директоров школ, которые закрыли свои учебные заведения 17 ноября: в этот день в Ираке состоялась всеобщая забастовка. Нервы сдают у сотрудников безопасности – в ходе очередных столкновений в Багдаде два демонстранта были убиты и 35 получили ранения. В тот же день в столице неизвестными был похищен генерал-майор МВД Адель Абдель Джаббар, его судьба до сих пор неизвестна.

Напряженной остается ситуация и в южной провинции Басра – там толпы молодежи периодически перекрывают дороги к порту Умм-Каср, международному аэропорту Басры, в городе бесконечно проходят демонстрации. Правительство Кувейта приняло решение эвакуировать сотрудников своего консульства, опасность угрожает уже и дипломатам.

Продолжаются ракетные обстрелы – 8 ноября атаке подверглась военная база Кайяра на южной окраине Мосула, где дислоцированы американские военнослужащие: было выпущено 17 неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм, о жертвах и разрушениях не сообщается. Вечером 17 ноября несколько ракет были выпущены по "Международной зоне" в центре Багдада, где расположены посольства США, других стран, правительственные учреждения. И ведь самые мощные потрясения, как считают многие иракцы, впереди.