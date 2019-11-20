Казахстанских насильников лишат права на примирение с жертвами

17:32 20.11.2019

Сексуальное насилие в Казахстане вернется в категорию тяжких преступлений. Об этом заявил в мажилисе заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Новый законопроект, обсуждаемый сейчас в мажилисе, предусматривает ужесточение наказания за половые преступления. Напомним, что с 2000 года насилие квалифицировалось в нашей стране как преступление средней тяжести.



Преступления, совершаемые против детей, будут отнесены к особо тяжким. За насилие над детьми, не достигшими 14 лет, предусматривается до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, – заявил Марат Ахметжанов. – Кроме того, предусмотрена ответственность за сокрытие доказательств сексуальных преступлений, недонесение, укрывательство и фальсификацию фактов педофилии.

По словам заместителя генерального прокурора, при половых преступлениях будет упразднена процедура примирения сторон.



Закон об усилении ответственности за половые преступления обсудили в мажилисе



Случаев, когда пойманный насильник избегал наказания, поскольку его жертва вдруг забирала заявление, в последние годы было немало. Нередко подобные "примирения со злом" приводили к новым трагедиям. Еще не забылась история, случившаяся два года назад в Алакольском районе Алматинской области, когда над 17-летней школьницей надругался насильник-рецидивист, который должен был в это время находиться в тюрьме. За несколько месяцев перед этим мерзавец изнасиловал и ограбил женщину, был задержан, но якобы сумел договориться с потерпевшей и вышел сухим из воды, твердо уверовав в собственную безнаказанность. За год до этого в Жамбылском районе произошел другой резонансный случай: девушка стала жертвой группового изнасилования, написала заявление, потом забрала его и… вышла замуж за одного из своих мучителей. История умалчивает, как у этой пары сложилась семейная жизнь. К слову, второго насильника нашли повешенным.



Не осталась без внимания мажилисменов и недавняя шокирующая история – в Таразе насильник-рецидивист надругался над 12-летней ученицей в уличном школьном туалете. Депутаты направили запрос на имя премьер-министра, потребовав принять меры.



"Под давлением возмущенной родительской общественности областное управление образования незамедлительно уволило директора школы, завуча, учителя, отпустившего девочку с урока, и вахтера, – говорится в документе. – Однако такие меры, скорее, можно расценивать как привычное желание чиновников найти и наказать "стрелочников". Проблема же незащищенности наших детей, в том числе и в школьных учреждениях, зачастую лежит в плоскости профессиональной инфантильности и халатности всех, кто обязан наглухо закрыть доступ педофилам к организациям образования".

В числе мер, предлагаемых депутатами во избежание подобных трагедий: обеспечение всех школ туалетами внутри зданий, ускоренная интеграция информационных систем видеонаблюдения, укомплектование штата школьных инспекторов полиции, введение строгих правил по ограничению доступа посторонних в учебные учреждения.

"В свою очередь, мы как законодатели, приложим все усилия, для того чтобы ужесточить наказание за подобные преступления, вплоть до пожизненного заключения", – заверили мажилисмены.



20 Ноября 2019

Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан