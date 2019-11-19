Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане

18:14 20.11.2019

В республике действовала банда "черных трансплантологов"



В казахстанском городе Шымкент задержан главврач горбольницы №1 Абылай Донбай, подозреваемый в проведении незаконной трансплантации органов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на службу общественных связей республиканского МВД.



По информации ведомства, в период с 2017 по 2018 год в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами. В роли доноров органов выступали граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за трудного материального положения продавали свои почки. Эти органы пересаживали обеспеченным гражданам других государств, в основном Израиля.



Донбай был задержан сотрудниками правоохранительных органов 18 ноября, в этот же день его отправили под арест в изолятор, поделились подробностями в МВД. В отношении врача возбудили уголовные дела за участие в транснациональной преступной группе и незаконном изъятии человеческих органов. По версии следствия, медик проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек за крупное денежное вознаграждение.



Как пояснили в ведомстве, ранее по данному делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов и одна из участниц преступной группы - гражданка Киргизии Б.Тайсалова.



Полицейские поймали Куттымуртова в мае прошлого года. В МВД республики тогда сообщили о его причастности к незаконному изъятию человеческих органов. Против Куттымуртова возбудили дела по тем же статьям УК Казахстана, что и против Донбая.



Артем Кошеленко