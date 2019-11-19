Почему лихорадит мир: Беспорядки охватили шесть стран в трех частях света

18:18 20.11.2019

После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана



АЛЕКСЕЙ ФОКИН

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



Сперва толпа скинула президента Боливии Эво Моралеса. Он бежал из страны. Но на улицы высыпали его сторонники. Теперь, наоборот, уже новые власти прессуют демонстрантов. И конца-краю этому латиноамериканскому сериалу нет.



В прежние времена такие события назывались красивыми словами вроде "весна народов". В нынешние это словосочетание трансформировалось во что-то более зловещее. Вспомните "арабскую весну" в начале 2010-х, когда революции на Ближнем Востоке и севере Африки ничего хорошего не принесли. Сценарий везде одинаковый. Вроде бы много лет в стране стабильность, а тут вдруг миллионные митинги, ликующая толпа врывается во дворец "диктатора". И вот опять повеяло чем-то таким по всему миру - кровь на мостовых, жертвы с обеих сторон... Есть ли общие истоки у массовых протестов, которые сейчас развернулись от Южной Америки до Европы и Юго-Восточной Азии?



БОЛИВИЯ: В ДЕМОНСТРАНТОВ - СТРЕЛЯТЬ!

Старт: 21 октября 2019-го.

Причина: фальсификации на выборах при попытке президента Эво Моралеса переизбраться на четвертый срок.

Жертвы: 23 погибших.



12 ноября теперь уже бывший лидер бежал в Мексику, власть перешла к и. о. президента - женщине-сенатору Жанин Аньес. Но митинги продолжаются. Теперь уже протестуют сторонники свергнутого Моралеса, которого в некоторых районах страны поддерживают до 40% избирателей.



Без году неделя в кресле, Аньес уже отметилась неоднозначными решениями. Главная правительственная газета "Камбьо" была незатейливо переименована в "Боливию", а верхушка редакции (поддерживавшая прежнюю власть) уволена.



Социальные траты новой власти составили $5 млн на закупку экипировки для вооруженных сил (читай - ради подавления беспорядков). А силовиков освободили от уголовной ответственности за "нечаянное" убийство какого-нибудь демонстранта. Вполне официально - Аньес подписала указ, прозванный в народе "лицензия на ликвидацию".



Но ситуация все равно выходит из-под контроля новых властей. Сторонники Моралеса из "Движения к социализму" наводнили столицу страны Ла-Пас и пытаются ее блокировать. Мэрия просит жителей не выбрасывать мусор. Его некому убирать.



На фоне коммунального кризиса продолжаются уличные беспорядки. В одной только провинции Кочабамба, где живет много индейцев - сторонников Моралеса, в стычках с полицией погибли девять человек. Демонстранты дали Аньес и ее министрам 48 часов, чтобы уйти в отставку. В противном случае обещая парализовать все дороги страны.



Это очень напоминает тактику протеста в других частях света.



ФРАНЦИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

Старт: осень 2018-го.

Причина: повышение акцизов на топливо.

Жертвы: трое погибших, сотни раненых, 400 демонстрантов приговорены к тюремным срокам.



Вначале казалось, что президенту республики Эммануэлю Макрону удалось победить с помощью кнута (полицейских мер) и пряника. Акциз на топливо, бивший по ядру митингов - среднему классу, - с помпой отменили. Казалось, за год "желтожилетники" выдохлись, на улицах Парижа теперь бузит лишь пара тысяч профессиональных оппозиционеров… Но не тут-то было. 16 ноября, в годовщину движения, вновь вышли 30 тысяч демонстрантов. И отправлять символ протеста - желтую жилетку на свалку истории пока рано.



ГОНКОНГ: ОСАДА СТУДГОРОДКА

Старт: весна 2019-го.

Причина: принятие закона об экстрадиции преступников в материковый Китай.

Жертвы: сотни раненых с обеих сторон, десятки разгромленных магазинов, 5 тысяч арестованных.



Руководство Гонконга давно отказалось от скандального закона, но демонстрантов это не останавливает. Публичных лидеров у них нет, "протестувальники" берут пример с украинского майдана, координируются через соцсети, блокируют работу аэропорта, метро, автодорог и тоннелей. На прошлой неделе тысяча демонстрантов захватили кампус Гонконгского политехнического института, полиция и армия начали осаду, которая продолжается до сих пор.



ЛИВАН: НЕ ТРОНЬ СОТОВЫЙ!

Старт: 17 октября 2019-го.

Причина: повышение налогов и платы за звонки по мобильнику.



Социалка в Бейруте дышит на ладан. Из-за беженцев из воюющей Сирии население когда-то богатой страны возросло на четверть, кормить новых граждан надо, вот и приходится поднимать налоги для прежних. Те ответили митингами, власти - слезоточивым газом. Один из демонстрантов был убит (вроде бы полицией). Что вывело на улицы еще больше людей.



ГРУЗИЯ: СНОВА В БОЙ!

Старт: так давно, что все уже забыли.

Причина: коррупция, полицейское насилие.



Протесты с последующим переворотом превратились у наших южных соседей в национальный вид спорта. Сейчас они требуют более справедливой избирательной системы (чтобы все места в парламенте не доставались одной лишь правящей партии). Ну и традиционно - отправить в отставку правительство. Которое, по мнению демонстрантов, сплошь коррумпировано. Как, впрочем, и предыдущее.



ИРАН: ЦЕНТРОБАНКУ - НЕТ!

Старт: 15 ноября 2019-го.

Причина: топливо.



Иран купается в нефти, но с экономикой (в том числе из-за западных санкций) не все ладно. Пару дней назад там в несколько раз сократили квоты, положенные каждому автовладельцу по льготной госцене. И началось: демонстрации в 40 городах, поджоги административных строений, включая здание центробанка. Власти первым делом отключили интернет, что там происходит сейчас, не ясно.



ИТОГО



"Подавление протеста - это не работает"



Федор ЛУКЬЯНОВ, политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике":



- Покойный политолог Збигнев Бжезинский еще в начале 2000-х годов написал статью под названием "Глобальное пробуждение". По его мнению, движущей силой изменений на земле станут массовые низовые движения, которые повсеместно приведут к торжеству демократии и западной модели. Но "арабская весна" рубежа 2010-х годов эту теорию опровергла: шумные митинги действительно были, но демократия не пришла.



Причина их не "козни США" (хотя зарубежные игроки действительно присутствуют), а исчерпание старой модели управления. Не только либерализма, но и, например, социал-демократии (идеи о государстве, дающем гражданам масштабное соцобеспечение, как во Франции. - Ред.). Почему тактика демонстрантов похожа? У всех одна и та же медиасреда. Они видят по телевизору или в интернете, насколько успешны где-нибудь в Гонконге действия людей, которые не имеют лидеров, но блокируют аэропорты, и копируют этот опыт в своей стране. Модель подавления протеста (в Боливии или Китае. - Ред.) срабатывает плохо. Модель попустительства (отчасти применяется во Франции. - Ред.) тоже опасна и ведет к дальнейшему разбалансированию системы. Пока говорить о выходе рано - мир только еще вошел в этот кризис. И ситуация рискует еще больше усугубиться.



"Причина - запрос на справедливость"



Валерий НАДЬКИН, кандидат философских наук, Северо-Восточный федеральный университет:



- У нас в таких случаях очень любят говорить: "налицо срежиссированная американцами "цветная революция". Но на деле за нынешними митингами в разных концах света стоят одни и те же глубинные причины. Прежде всего социального характера. 1% населения владеет 85% мировых богатств. И такой расклад, увы, объединяет как традиционно нестабильные страны третьего мира вроде Боливии, так и - пусть менее ярко выраженно - европейскую Францию. Среди граждан нарастает запрос на социальную справедливость, на то, чтобы государство работало эффективнее, сглаживало контрасты в обществе, а не усиливало их.