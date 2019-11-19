 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын английской королевы отрекся от секса с несовершеннолетней И оправдался за дружбу с педофилом
18:21 20.11.2019

АСЯ ХОВАНСКАЯ

Сын Елизаветы II принц Эндрю, герцог Йоркский, нарушил длительное молчание и дал интервью по скандальной истории, очень болезненной для Букингемского дворца. Венценосную особу, напомним, обвиняют в дружбе с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию и принуждение несовершеннолетних к проституции. Так, например, в поместье Эпштейна во Флориду девочек доставлял спецсамолет под красноречивым названием "Лолита Экспресс".

И вот одна из таких девушек по имени Вирджиния Джуффре нарушила молчание, сообщив прессе о трех свиданиях с принцем Эндрю и предъявив их совместное фото. На тот момент ей было 17 лет. Пока тот выпускал заявления о том, что шокирован такой темной стороной жизни Эпштейна, последний в августе этого года якобы покончил с собой прямо в камере. Хотя есть мнения, что бывшие влиятельные друзья просто решили избавиться от столь неудобного знакомства.

И вот теперь принц Эндрю дал 49-минутное интервью британской телерадиокорпорации ВВС.

- У него была экстраординарная способность сводить экстраординарных людей, - высказался он об Эпштейне. - Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я просто подвел семью.

На вопрос о свиданиях с 17-летней Джуффре он ответил лаконично.

- Я не помню, что когда-либо встречался с этой дамой, - заверил он, добавив, что в тот вечер, когда у них, как утверждает девушка, был первый секс, он сидел с дочерью Беатрис в ресторане Pizza Express.

Сама Вирджиния во время эфира активничала в Твиттере, распространяя там негативные комментарии в адрес принца. А их было немало. Его уже окрестили "мучительным", "автомобильной аварией", "катастрофической ошибкой", хотя сам герцог считает его "необычайно успешным".

- Ничего более ужасного я еще не видел. Для студентов, изучающих связи с общественностью, это образец того, как не нужно поступать. Это было сравни наблюдению за человеком, увязшим в зыбучих песках, и, к сожалению, нет никого, кто бы увел его с этой линии поведения, - заявил телеканалу Sky News кризисный консультант Марк Борковски.

Бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей отметил, что единственная сказанная там правдивая вещь - это то, что Эндрю никогда не платил за напитки.

Информация об одобрении интервью со стороны Ее Величества разнится - одни издания уверяют, что королева санкционировала эти откровения, другие же - что наоборот. Мол, была не в курсе.

- Герцог сказал нам, что "должен получить одобрение свыше". Тогда до нас доходит, что он имеет в виду саму королеву, - рассказала газете The Times взявшая это скандальное интервью журналистка Эмили Мейтлис.

Как пишет газета The Independent, советник принца по связям с общественностью Джейсон Штейн уволился за несколько недель до эфира, против которого категорически возражал.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574263260
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