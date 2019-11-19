Наши солдаты с краю: РФ не будет вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля

00:07 21.11.2019

Но ракетные удары по Сирии вызывают в Москве серьезную обеспокоенность



Эльнар Байназаров

Алексей Забродин



Россия не намерена вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля на территории Сирии. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. Там также отметили, что на фоне ракетных обстрелов в районе Дамаска и Голанских высот жизни и безопасности российских военнослужащих в САР ничего не угрожает. В сирийском парламенте "Известиям" сказали, что удары Израиля по территории страны нарушают международное право. Там предупредили: армия приведена в состояние повышенной боеготовности. Опрошенные "Известиями" эксперты предполагают, что противники не хотят масштабной прокси-войны, поскольку в обеих странах сильны внутренние противоречия. Так, в Иране с конца прошлой недели не утихают бензиновые протесты, а в Израиле в ближайшие дни должно решиться, идет ли страна на третьи за год выборы.



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Удар, еще удар



Ночью с 19 на 20 ноября Израиль нанес ракетные удары по иранским военным объектам в районе Дамаска, атакованы около 20 целей, включая штаб-квартиру иранского подразделения "Кудс" вблизи международного аэропорта столицы, погибли два военнослужащих "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Как позднее подчеркнул израильский премьер Биньямин Нетаньяху, удар был нанесен в ответ на предыдущую агрессию с сирийской территории. За день до этого со стороны САР были выпущены четыре ракеты по израильским поселениям на оккупированных им Голанских высотах, сработала система ПРО "Железный купол", никто не пострадал.



Масштаб этой атаки выглядит не так впечатляюще по сравнению с 250 ракетами, выпущенными 12–14 ноября по рубежам Израиля со стороны сектора Газа. Удары по югу наносил "Исламский джихад" (запрещен в России), который, как считают в Израиле, спонсируется Ираном.



В МИД РФ заявили, что такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие. В ведомстве призвали соблюдать суверенитет и территориальную целостность САР и других государств региона. Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, добавили в министерстве.



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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил "Известиям", что Россия не собирается вмешиваться в двусторонний конфликт Израиля и Ирана. При этом он подчеркнул: российским военнослужащим и гражданским, которые находятся в САР, в рамках ирано-израильского обострения ничего не угрожает.



- Сегодня Сирию превратили в такой клубок противоречий, что только Москва сейчас имеет правильную "дорожную карту", когда говорит, что все надо поставить в русло международного права, - отметил сенатор. - Россия со всеми имеет очень хорошие отношения - и с Израилем, и с Ираном, и с Сирией. Но быть громоотводом у всех мы не можем.



В сирийском парламенте обвинили израильтян в эскалации напряженности и нарушении международного права, в лишний раз напомнив, что Голанские высоты, с которых наносились удары, - территория Сирии, незаконно оккупированная еврейским государством.



- Присутствие иранских военных в Сирии абсолютно легально, они находятся в различных частях страны. Израиль не может смириться с этим и наносит удары, пытаясь добиться вывода иранских войск и тем самым вмешаться во внутреннюю политику Дамаска, - заявил "Известиям" зампред международного комитета парламента САР Аммар аль-Асад. - Сирийская армия отбивает большую часть израильских ракет, наши силы приведены в полную боеготовность, чтобы дать отпор агрессору.



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Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил "Известиям", что страна не стремится к войне с Исламской Республикой.



- Но если Тегеран будет нас атаковать или угрожать нашей безопасности, мы естественным образом будем это пресекать. Удары по иранским объектам в Сирии были исключительно актом самообороны, - подчеркнул политик.



По мнению востоковеда Роланда Биджамова, полномасштабной прокси-войны Израиля и Ирана на территории САР ожидать не стоит. Вместо этого будут эпизодические обмены ударами, поскольку к серьезному конфликту пока ни одна из сторон не готова.



- Израилю выгодно демонстрировать силу, он точечно уничтожает иранскую инфраструктуру вокруг Дамаска, при этом не атакуя российские объекты. Израильтяне заранее предупреждают Москву, чтобы не возникло недопонимания, - пояснил политолог. - При этом никакого обострения в отношениях России и Ирана из-за этого нет.



Востоковед также напомнил: в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что понимают озабоченность еврейского государства по поводу нахождения иранских войск близко к границам.



Кризис на всех фронтах



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Ариэль Бульштейн отметил, что внутренний политический кризис в стране в связи с затянувшимся избранием нового премьера никак не повлияет на обороноспособность государства. 20 ноября в полночь у лидера оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганца истек его мандат на формирование кабинета. По мнению Ариэля Бульштейна, Ганц не использовал отведенные ему 28 дней на создание правительства национального единства вместе с правым "Ликудом". Вместо этого он пытался сколотить узкое левое правительство совместно с арабскими партиями, часть из которых вообще отрицает право Израиля на существование.



- С 21 ноября у депутатов кнессета остается еще 21 день, чтобы предотвратить третий раунд выборов. Нетаньяху и Ганц постараются собрать за этот срок требуемое большинство - 61 мандат из 120 в кнессете, кто первый с этим справится, тот и станет премьером, - пояснил политик.



Иранские власти сейчас также заняты решением внутренних проблем, отметил Роланд Биджамов. 16 ноября Тегеран в два раза увеличил цены на бензин, это вызвало массовое недовольство граждан - на улицы крупнейших городов республики вышли (и выходят) тысячи человек. Вначале требования протестующих ограничивались экономическими мерами, теперь же толпа требует отставки духовного лидера аятоллы Хаменеи, прекращения военной операции в Сирии и смены курса.



15 ноября умудренное опытом соседнего Ирака правительство Ирана начало крупнейшую в истории страны блокировку интернета - полная развертка механизма заняла сутки, были отключены все 300 национальных провайдеров.



И хотя 20 ноября аятолла Хаменеи заявил, что протесты удалось обуздать, восстанавливать интернет в стране не торопятся.



По мнению эксперта ПИР-центра, специалиста по ядерной программе Ирана Андрея Баклицкого, смены режима в Иране на фоне протестов ожидать не стоит - таких прецедентов не было и при более серьезных волнениях в стране. На фоне непопулярных решений нынешнего руководства Ирана во время новых выборов к власти вряд ли вернется и экс-президент Махмуд Ахмадинежад, жестко критикующий шаги руководства Исламской Республики.