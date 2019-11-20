Мощь Ирана укрепят российские С-400 и "Бастионы"

00:17 21.11.2019

США беспокоит скорое окончание антииранского эмбарго ООН



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.11.2019



РФ и КНР могут стать главными экспортерами передового оружия в Иран после того, как страна выйдет из‑под оружейного эмбарго. Такими опасениями делится Пентагон. Эксперты обращают внимание на трудности, с которыми может столкнуться Иран при приобретении новейшей техники.



В США опасаются, что Иран получит "современные возможности" в оборонной сфере. Оружейное эмбарго, принятое в отношении Тегерана Совбезом ООН, истекает в октябре 2020-го. На этом фоне иранское руководство, как следует из доклада разведуправления Пентагона, попытается закупить передовую технику у РФ и КНР. "Цель Ирана состоит в том, чтобы обеспечить сдерживание, – заявили в Пентагоне на брифинге 19 ноября. – С окончанием эмбарго мы ожидаем, что иранцы двинутся за истребителями – их нынешние ВВС устарели, – а также за основными боевыми танками".



Иран, как отмечают американские военные, интересуют многоцелевые истребители Су‑30, учебно‑боевые самолеты Як‑130 и танки Т‑90. Приобретением могут стать системы С‑400, а также береговые ракетные комплексы "Бастион", следует из доклада. Сейчас, по мнению разведуправления Пентагона, Иран использует нетрадиционную тактику для сдерживания крупных западных стран, таких как США. Например, в его запасе – свыше 5 тыс. морских мин, которые он может быстро развернуть в Персидском заливе с помощью небольших высокоскоростных лодок. В американском оборонном ведомстве предупреждают, что силы Ирана становятся "все более живучими, точными и восприимчивыми".



В прошлом месяце госсекретарь Майкл Помпео предостерег в одном из своих твитов, что "из‑за ошибочной сделки с Ираном эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает". "Такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать иранцам современное оружие, – возмутился шеф американской дипломатии. – Это приведет к новой гонке вооружений на Ближнем Востоке". В августе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал международное сообщество продлить эмбарго. "Мы считаем, что Совбез ООН должен сыграть важную роль, чтобы гарантировать, что эмбарго на поставки оружия и запрет на перемещение этих (попавших под санкции. – "НГ") лиц были продлены", – подчеркнул дипломат.

Впрочем, чиновники Пентагона констатируют, что кампания "максимального давления" на Иран, которую инициировала администрация президента США Дональда Трампа, привела к проблемам с иранским оборонным бюджетом. В перспективе у Тегерана может и не оказаться денег на новое оружие. Неназванный представитель американской военной разведки уточнил на брифинге, что расходы Ирана на оборону "пострадали" отчасти из‑за односторонних санкций США, которые были возобновлены после того, как администрация Трампа вышла из "ядерной сделки" с Ираном, подписанной в 2015 году.



Тем не менее опубликованный доклад Пентагона с анализом иранской военной мощи указывает на то, что Исламской Республике удалось преуспеть в развитии своей ракетной программы. По этим данным, ее арсенал может быть внушительнее, чем у любой другой страны Ближнего Востока, включая Израиль. "У Ирана есть масштабная программа по разработке ракет, – говорится в докладе разведуправления. – Размеры и совершенство его ракетных сил продолжают увеличиваться, несмотря на десятилетия кампании по сдерживанию прогресса в этой сфере". Представители Пентагона отмечают: Иран считает ракеты стратегической необходимостью из‑за своих ограниченных возможностей в сфере ВВС.



В экспертной среде считают, что в приоритете иранского руководства – обновить и модернизировать свой авиапарк. "Интерес у Ирана, безусловно, есть, особенно в такой области, как боевая авиационная техника, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Авиапарк боевых самолетов ВВС Ирана очень сильно устарел, и для его модернизации крайне нужны покупки новых боевых самолетов за рубежом, потому что возможности собственной иранской военной промышленности не могут покрыть все нужды". Однако эксперт указывает на два обстоятельства, которые необходимо учитывать.



"Первое: США всеми силами пытаются добиться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, иранская "ядерная сделка". – "НГ") окончательно рухнул и на рассмотрение Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос о возвращении международных санкций против Ирана, включая бессрочный запрет на поставку тех вооружений, на которые действуют ограничения до октября 2020 года. Второе обстоятельство связано с тем, что из‑за жестких экономических санкций со стороны США финансовые возможности Ирана ограничены, поэтому сложно ожидать, что даже в случае полного снятия ограничений Тегеран сразу же начнет масштабные закупки в разных сферах".



Эксперт предполагает, что после того, как международное эмбарго на продажу оружия Ирану перестанет действовать, Тегеран на ранних этапах будет практиковать точечные контракты.



Нельзя не обратить внимания на то, что президент Ирана Хасан Рухани, который принадлежит к условно реформаторскому лагерю иранской элиты, испытывает колоссальное давление со стороны консервативной части истеблишмента из‑за своего желания сохранить СВПД. Говоря о необходимости спасти многостороннее соглашение, Рухани нередко приводит в качестве аргумента необходимость обеспечить обороноспособность. "Когда эмбарго будет отменено в следующем году, мы сможем легко покупать и продавать оружие, – заявил 11 ноября иранский президент. – Это одно из важнейших последствий соглашения. Оставаясь подписантами сделки, мы достигнем важных целей в сферах политики, обороны и безопасности. Это будет огромный политический успех".



Пока что это не убеждает иранских "ястребов". Возможно, они прекрасно понимают: с учетом бескомпромиссного курса нынешней администрации США она могла бы попросту ветировать любое решение ООН, которое касается поставок оружия Ирану. На этом фоне перспективы прекращения оружейного эмбарго кажутся туманными.