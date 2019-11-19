Казахстан и Узбекистан: возможен ли экономический союз? - А.Линевич

00:19 21.11.2019 Казахстан зарекомендовал себя как активный поборник интеграционных процессов. Другой вопрос, что такая линия не всегда и не всеми поддерживалась. Однако, как показывает практика, в современном мире без интеграции не обойтись. При этом существуют довольно неожиданные ее варианты, мало кем рассматриваемые, но являющиеся исторически объективными. Об одном из них и пойдет сегодня речь. Предлагаемая точка зрения была высказана довольно известным казахстанским бизнесменом, который в силу ряда обстоятельств пожелал остаться анонимным.

Скоро мы отметим 28-ю годовщину независимости РК. С чем же мы подходим к этой дате, какие у нас ожидания как у граждан страны? Что нужно сделать, чтобы обеспечить качественный (несырьевой) рост отечественной экономики, следствием которого и станет повышение уровня жизни казахстанцев?



Есть только один путь – путь экономических и политических реформ. Их целью должно стать построение современной демократической системы с четким разделением ветвей власти и компетенций по вертикали, создание развитой и конкурентной экономики. И здесь нам не нужно заново придумывать велосипед – надо просто перенять положительный опыт других стран. Например, Польши, которая с начала 1990-х годов пошла по пути глубоких экономических и политических реформ, благодаря чему за последние три десятилетия ее ВВП увеличился в несколько раз.



Какие проблемы существуют сегодня в нашей экономике? Перечислим только некоторые из них: низкий уровень доходов населения, безработица, инфляция, слабая национальная валюта, отсталость и сырьевая направленность экономики, ее замонополизированность и зарегулированность, неразвитость финансового рынка, неэффективность банковской и пенсионной систем, непрозрачность деятельности крупных государственных компаний-монополистов, тотальная коррупция, чрезмерное государственное присутствие в экономике, отсутствие реальной конкуренции. В стране, по сути, отсутствует современное, конкурентоспособное промышленное производство. Значительную часть готовой продукции и оборудования мы импортируем из-за рубежа, отдавая за это твердую валюту.



На этой больной теме стоит остановиться подробнее. Понятно, что в нашем случае сказывается близость огромного Китая с его дешевыми товарами. Но есть и другая существенная причина – отсутствие высокого (достаточного), стабильного и растущего внутреннего спроса. А это связано не только с платежеспособностью населения, но и с его количеством. То есть, с количеством потенциальных покупателей.



Опыт таких стран, как Турция, Германия, Франция, Япония, Южная Корея и т.д., показывает, что для успешного развития экономики, в том числе промышленности, принципиально важным является наличие собственного населения численностью не менее 40-50 миллионов человек. Только в этом случае выпуск многих видов продукции становится рентабельным, поскольку чем шире рынок сбыта и чем больше объемы производства, тем ниже себестоимость и соответственно выше конкурентоспособность тех или иных товаров. Безусловно, свое влияние оказывают и другие факторы (близость крупных экспортных рынков, доступность и развитость морских и других транспортных путей и т.д.), но в любом случае уровень внутреннего спроса играет первичную роль в развитии национальной промышленности и является, по сути, ее драйвером.



Население Казахстана на сегодня составляет всего 18,5 миллиона человек. Бурного демографического роста в ближайшие годы не предвидится. За счет чего можно нарастить потенциальный платежеспособный спрос? Один из реальных вариантов видится в глубокой и всеобъемлющей экономической интеграции с соседним Узбекистаном. Причем на добровольной, равноправной и взаимовыгодной основе через создание общего, свободного и максимально конкурентного рынка товаров, услуг, труда и капитала (инвестиций).



Для этого необходимо устранение всех имеющихся препятствий, в том числе посредством мер тарифного и нетарифного регулирования, с целью свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это предполагает гармонизацию (унификацию) законодательно-правовых систем двух стран с одновременным проведением ими согласованных либерально-рыночных преобразований.

Почему так важна на современном этапе экономическая интеграция Казахстана и Узбекистана, и какие она сулит преимущества и выгоды?



Во-первых, Казахстан и Узбекистан являются не только ближайшими соседями, но и наиболее крупными государствами в Центральной Азии по территории, человеческим ресурсам, природно-сырьевым запасам и размерам экономик. Кроме того, нас связывают общая история, родственные языки и культура. На постсоветском пространстве есть пример создания союза двух государств – Беларуси и Российской Федерации. Почему бы и нам не создать подобный союз между Казахстаном и Узбекистаном? При этом, чтобы ускорить интеграционный процесс, мы должны действовать без оглядки на другие страны Центральной Азии. А если в дальнейшем какая-то из них изъявит желание вступить в этот союз, то, пожалуйста, но на наших с Узбекистаном условиях.



Во-вторых, посредством экономической интеграции мы создадим общий свободный рынок с численностью населения более 50 млн. человек. В перспективе это позволит обеспечить благоприятные условия для развития свободной конкуренции, создания новых отраслей, внедрения новых технологий, осуществления структурной перестройки и модернизации экономик, ускоренного роста промышленного производства и экспорта широкого спектра товаров (от иголок до высокотехнологических изделий). Все это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня жизни населения наших стран. Также в рамках общего рынка появятся возможности для активного развития сельского хозяйства и сферы услуг.



В-третьих, стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана позволит обеим странам совместными усилиями более успешно решать некоторые общие для них проблемы. Например, связанные с Аралом и депрессивными районами Приаралья, использованием трансграничных рек (при этом выступая "единым фронтом" в отношениях со странами, находящимися в верховьях Сырдарьи и Амударьи), обеспечением безопасности региона и т.д. Кроме того, тесные союзнические связи двух государств позволят несколько нивелировать растущее политическое и экономическое влияние России и Китая. В любом случае такой союз будет соответствовать многовекторной политике, проводимой Казахстаном на протяжении уже многих лет.



В-четвертых, более половины населения РК проживает в южных регионах Казахстана, где наблюдаются высокая безработица и не очень высокий уровень жизни. Создание общего рынка с Узбекистаном позволит придать новый импульс экономическим процессам в этой густонаселенной части нашей страны и соответственно снизить уровень социальной напряженности. Появится возможность более активно развивать там такие сферы, как торговля, транспорт, отрасли, связанные с оказанием различных услуг.

Это что касается выгод для Казахстана. А что могут получить от тесной интеграции наши соседи?

Узбекистан имеет относительно небольшую территорию, значительную часть которой составляет пустыня. В то же время его население (около 32,5 миллиона) почти вдвое превышает наше. Причем 60 процентов жителей страны, или порядка 20 миллионов, относится к трудоспособному. И уже в силу этого для Узбекистана жизненно важно многосторонне развивать свою экономику, чтобы обеспечить работой собственное население и поднять уровень его жизни.



Также следует учесть, что Узбекистан географически изолирован. Он является одной из двух (вторая – Лихтенштейн) стран мира, которым для выхода к морю и соответственно к Мировому океану нужно пересечь территории двух государств. А значит, его экономическое благополучие во многом зависит от отношений с соседями. Но соседи - это неспокойный Афганистан, это маленькие и транспортно-тупиковые (прижатые к непроходимым горам) Таджикистан и Кыргызстан, а также Туркменистан с его пустынями, небольшим населением и репутацией одной из самых закрытых стран мира. Благодаря же тесной экономической интеграции с Казахстаном узбеки получат возможность использовать нашу территорию для транзита своих товаров и сырья, поскольку мы имеем прямой транспортный выход на Россию, Китай, а через Каспий на кавказские республики, Иран… А Узбекистану есть что предложить. В частности, он обладает таким исторически сложившимся преимуществом, как развитое земледелие, и может поставлять на внешние рынки свежие овощи и фрукты, продукцию хлопчатобумажной промышленности и т.д.



Резюмируя, можно сказать, что, несомненно, Казахстан и Узбекистан нуждаются друг в друге. А создание общего свободного рынка, надо полагать, даст положительный мультипликативный эффект и станет мощным катализатором качественного экономического роста, повышения доходов и уровня жизни населения, развития бизнеса и укрепления обоих государств. Объединив усилия и имеющиеся ресурсы, мы постепенно сможем уйти от отсталости и сырьевой направленности наших экономик, стать более конкурентоспособными.

Для достижения этих целей нужно, чтобы политические элиты обеих стран перестали видеть друг в друге конкурентов в борьбе за региональное лидерство, поставили во главу угла интересы наших братских народов и начали действовать в практическом русле.

Будущее – за интеграцией!



Автор: Артур Линевич

19.11.2019 Источник - camonitor.kz

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