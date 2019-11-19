Хватит считать нас быдлом: Каз-оппозиция снова упускает свой шанс, - А.Омирбек

00:23 21.11.2019 Политика, как все мы прекрасно знаем, - грязное дело. И хотя это та самая аксиома, которая не нуждается в доказательствах, наши доморощенные оппозиционеры продолжают предъявлять их с завидной регулярностью. Причем от раза к разу делают это все более изощренно. Вот и теперь в очередной своей схватке за потенциальный электорат они ничем не гнушаются.



Две бараньи головы в одном котле не варятся

Распри и раздоры в стане борцов с официальным режимом - дело, конечно, не новое. Оппозиционно настроенные граждане уже третий десяток лет вгрызаются друг другу в глотки, пытаясь доказать свое право встать во главе протеста. "Неспособность договариваться, постоянные претензии, взаимная нетерпимость, подозрительность и постоянные обвинения в предательстве стали неотъемлемой частью взаимоотношений между теми, кто позиционирует себя оппонентами Акорды, - констатирует на своей странице в "Фейсбуке" независимый журналист Сергей Дуванов. - Я не знаю ни одного лидера или активиста из оппозиции, который бы не испытывал острую идиосинкразию к "соратникам по оружию". Между оппонентами Акорды идет постоянная, непрекращающаяся война, в ходе которой, увлекаясь, они порой забывают о власти, занимаясь в основном выяснением отношений друг с другом. У всех взаимные претензии, упреки в предательстве и сотрудничестве с КНБ".



В целом Дуванов прав на все сто. Однако он слишком корректно формулирует суть происходящего. Если же называть вещи своими именами, то наблюдаемая сегодня борьба за лидерство в оппозиционном стане явно выходит за привычные рамки "доброй" и "устоявшейся" традиции – она больше смахивает на психиатрический диагноз. Хотя бы потому, что предводители сегодняшней "бойни" - люди, выражаясь словами Владимира Набокова, с нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Беда в том, что, сформировав собственные армии, они не дали им разума, а вооружили их исключительно длинными языками, что, как минимум, отдает душком маргинальности и попахивает банальной политической фриковостью. И дело тут вовсе не в том, о чем эти языки болтают, а в том, как они это делают. А делают они это, мягко говоря, по-базарному, прибегая к не красящим их самих эпитетам вроде "коров" и "козлов".

Подобного рода "плевки в вечность", увы, отражают интеллектуальный уровень сегодняшней оппозиции. "Старички" протестного движения тоже нередко "пуляли" друг в друга обвинения и подозрения – то в отработке заказа Ак орды, то в сотрудничестве с КНБ. Но назвать этих людей маргиналами никогда и никому в голову не приходило. Да, порой мы посмеивались над их нелепыми маханиями лапками в сторону противников и боевым кличем "не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок", но раздражения в обществе такие нюансы не вызывали, хотя и полновесности лидерам оппозиции тоже не добавляли. Громкие обличительные выступления и откровенные демарши с сопутствующими им "разводами" воспринимались как ритуальное действо, хорошо отрепетированное и полностью подчиняющееся законам жанра.



Такое впечатление возникало потому, что "ветераны" следили за своими языками и даже в условиях жесточайших распрей умели держать лицо, сохраняя способность не превращать сведение счетов в культ неприятия и ненависти (который расцвел махровым цветом сейчас). Борьба со вчерашними единомышленниками была лишь сопутствующим фактором их деятельности, но никак не первоосновой. А последнюю составляла приверженность, в той или иной степени, некой идее, что естественным образом выливалось в разработку концепций, платформ, программ развития – альтернативных тем инициативам, что выходили из стен госорганов. Причем они нередко пользовались успехом у представителей власти, которые не гнушались "приватизировать" те или иные предложения, выдавая их за свои.



Сегодняшняя же оппозиция сконцентрировалась исключительно на выстраивании многошаговых ходов для борьбы друг с другом. В том числе для выяснения того, как упадет противник и как сильно ударится, если ему поставить подножку, и какой в результате бонус получит ее поставивший. Это касается и "проснувшейся" молодежи, почему-то считающей, что до ее "серуенов" и молчаливых одиночных пикетов в Казахстане просто не было оппозиции, а значит, не собирающейся церемониться с теми, кто себя к таковой причислял. Это относится и к тем, кто напрямую в конфликте вроде бы не участвует, предпочитая рядиться в тогу библейского праведника, которого бьют по правой щеке, а он, знай стараться, подставляет левую.



Взять, например, Жанболата Мамая, известного журналиста и общественного деятеля, который не так давно заявил о создании вместе с упомянутым Сергеем Дувановым и Толегеном Жукеевым (в прошлом видным деятелем оппозиционного фронта) новой демократической партии. Именно на него в первую очередь вылил помои своих "сенсационных разоблачений" Аблязов. Сегодня Мамай демонстрирует умеренность и предпочитает вяло отбиваться от нападок, но все же в своем интервью Platon.asia не удержался и заявил: "Надо четко различать псевдооппозиционные движения от реальных оппозиционных объединений. Согласен, что в стране существует немало псевдооппозиционных организаций, которые служат политическому режиму и являются марионетками власти".



Словом, все, кто сегодня является частью протестного движения либо пытается к нему примазаться, так или иначе вовлечены в процесс зачистки себе подобных. При этом они напрочь наплевали на самое главное – на декларируемые ими высокие цели: политическая модернизация, социальная справедливость и т.д. А, следовательно, и на всех тех, кого достижение этих целей должно осчастливить в перспективе. То есть, на нас с вами, на народ, который ждал и ждет, что появление конкуренции на политическом поле (не путать с сегодняшним броуновским движением) приведет к реальным изменениям.



И если старая оппозиционная гвардия хотя бы на бумаге пыталась "облагодетельствовать" казахстанцев, рассказывая о том, почему и как она собирается менять их жизнь после своего прихода к власти, то нынешние оппоненты режима откровенно дают понять, что отводят гражданам страны роль безмозглого, агрессивного быдла, нужного им только для одного – создания массовки. Как выразилась соратница Аблязова с псевдонимом Жанна Бота, "оппозиция - это те, кто выходит на протесты, остальные - декорации".



Пипл больше не "схавает"



Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: в наших реалиях, если использовать риторику Жанны Бота, декорации - это не остальные, а мы с вами, простые люди, низведенные этими деятелями до уровня амеб, неспособных к мыслительному процессу в целом и анализу в частности.



Да, запрос на перемены, на право выражать протест в обществе большой. Однако полагать, что его способен удовлетворить поднятый сегодня хайп, очень уж несерьезно и даже глупо. Безусловно, Казахстану, как и любому другому государству, нужна оппозиция, чтобы держать власть в тонусе и адекватно доносить до нее требования, идущие снизу. Но только при условии, что она, оппозиция, как минимум, будет вменяемой. А именно ощущения вменяемости неспособно дать ни одно из существующих сейчас протестных движений.



Как бы ни было грустно, но приходится констатировать, что сегодня вся оппозиционность их лидеров сводится к борьбе с инакомыслием в собственных рядах, да к праву выйти на улицу и что-то прокричать. Лозунги сыплются со всех сторон. Но за ними, увы, пустота. Нет системной аналитической работы, концептуального подхода, не видно попыток (за редким исключением) мобилизовать потенциальных сторонников и единомышленников на местах, в регионах. Одним словом, нет базы, которая бы позволила оппозиционно настроенным силам воспользоваться наступившей после выборов "оттепелью". И, похоже, созданием ее никто из организаторов ново-старых оппозиционных движений заниматься не собирается – и так сойдет. А многим это и вовсе не под силу – они в состоянии разве что издавать расплывчатые по смыслу резолюции с кучей орфографических ошибок.



С этой точки зрения весьма показательны результаты проведенного в конце прошлого месяца политологом Маратом Шибутовым на его канале в Telegram мини-опроса. Он пытался выяснить, как казахстанцы относятся к оппозиционным движениям. "Опрос продлился сутки. Проголосовало 576 человек. Не так много, но все равно интересный расклад, - поделился полученными итогами политолог. – Начнем по убыванию:

65%, или 376 человек, никому из новых оппозиционеров не доверяет;

22%, или 124 человека, доверяют "Оян, Казахстан";

4%, или 20 голосов, за Демократическую партию;

3%, или 19 голосов, отдали за "Республику" и за зарубежную оппозицию;

2%, или 11 голосов, за "Хак";

1%, или 7 голосов, за партию интернационалистов".

Как ни крути, но однозначно оппозиция продолжает забивать все новые и новые голы в собственные ворота, по сути, спуская в унитаз выпавший ей исторический шанс превратиться в реальную силу.



От вождизма – к утопии



Конечно, сегодня немало тех, кто пытается остудить горячие головы "протестантов", повернуть их деятельность в конструктивное русло, похоронить все дрязги и склоки, наполнить-таки понятие "оппозиция" новым казахстанским содержанием, но...



Давным-давно Ермухамет Ертысбаев, еще будучи советником президента РК, говорил о том, что "в политике, помимо личных качеств бойца, очень важно еще быть командным бойцом". А именно с этим у наших оппозиционеров очень большие проблемы. Играть в команде они не умели никогда. Вряд ли научатся и сейчас, несмотря на призывы. Скажем, тот же Сергей Дуванов предлагает всем успокоиться и – нет, не объединяться, а солидаризироваться. "Известно, "в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Попытка собрать "до кучи" всех, кому не нравится власть, под единым руководством и в рамках единой структуры - это химера, причем очень опасная, - говорит он. - Солидарность же, понимаемая как сочувствие и взаимопонимание, не предполагает слияния оппозиционных сил в единую структуру, она предусматривает определенные совместные усилия, по которым достигается договоренность при сохранении автономности и независимости участвующих. Это совершенно другая тактика – предполагающая движение к цели не в общей рыхлой и плохо ладящей между собой массе, а отдельными боевыми, хорошо мобилизованными колоннами".

Безусловно, в сценарии Дуванова есть своя логика. Но в наших условиях это логика утопии, и можно даже не сомневаться в том, что и на сей раз наша оппозиция найдет свои грабли.



Помнится, лет десять назад в рамках созванного тогда "Форума демократической оппозиции" Акежан Кажегельдин уже предлагал представителям сил, оппонирующих власти, не теряя собственного суверенитета, продолжить движение к общей цели в рамках "Гражданского союза". Инициатива экс-премьера была поддержана оппозиционными лидерами на ура, но чем дальше они углублялись в принципы возможной совместной работы, тем более непреодолимыми становились межпартийные и межличностные разногласия. В итоге идея была похоронена под обломками вождизма. Аналогичная участь постигла и движение "За справедливый Казахстан", и "Народную коалицию за демократические реформы", которые одно время анонсировались в качестве "общих площадок" для сотрудничества.



Есть ли сегодня хоть какие-то условия для того, чтобы оппозиционные группы проявили солидарность? Вопрос, как говорится, на засыпку. А с учетом того, что каких-то три месяца назад была предпринята очередная попытка объединить необъдиняемое, которая по традиции закончилась провалом, ответ на него кажется более чем очевидным…

Автор: Асель Омирбек

19.11.2019 Источник - camonitor.kz

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