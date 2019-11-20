Рекорд графомании. Вышел в свет 91-й том собрания сочинений АзерПрезидента Ильхама Алиева

00:24 21.11.2019

Перегнал Ленина: вышел в свет 91-й том сочинений Ильхама Алиева



В Азербайджане поступил в продажу 91-й том полного собрания сочинений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Каждый том выходит в печать с титульным листом "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель". Книги за авторством главы государства содержат тексты его речей и выступлений, отчеты о зарубежных визитах Алиева и его встречах с высокопоставленными зарубежными политиками, тексты интервью ведущим мировым СМИ. Также составители многотомника публикуют материалы о поездках Ильхама Алиева по Азербайджану.



Например, в 85-м томе несколько глав были посвящены визитам Алиева в город Мингечевир в центральной части Азербайджана, в 275 км. от Баку. В феврале 2018 года, находясь в Мингечевире, Алиев торжественно открывал отремонтированный городской водопровод. В июле того же года Алиев и его супруга вице- президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняли участие в торжественном открытии двух прядильных цехов ООО "Мингечевир Текстиль", а также городского промышленного парка, где расположены цеха.



"Работой на этих фабриках обеспечены 700−750 человек, и подавляющее большинство работающих здесь - женщины. Это прекрасно, потому что мы обеспечиваем женщин работой. И вообще, эти фабрики сыграют огромную роль в ликвидации безработицы в Мингечевире. Постоянной работой здесь обеспечены 700−750 человек. Сюда вложены крупные средства, инвестиции в размере 140 миллионов манатов. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является очень благоприятным пространством, прекрасной страной для инвестирования. За последние 15 лет в экономику страны вложены инвестиции, превышающие 230 миллиардов долларов. То есть на этих современных фабриках будет производиться пряжа, можно сказать, на том же уровне, что и на фабриках, сданных в эксплуатацию в прежние годы, она будет обеспечивать внутренний спрос, а также экспортироваться. Сегодня наша основная цель - увеличить ненефтяной экспорт, и в этом направлении проводится прекрасная работа. В то же время, на примере данной фабрики мы видим всестороннее развитие нашей страны. Потому что это крупный промышленный центр, промышленное предприятие. Одновременно основным сырьем здесь является местный хлопок-волокно. Стремительное развитие хлопководства в последние годы способствовало появлению этих фабрик. Поэтому в последние два года производство хлопка в Азербайджане увеличилось с 35 тысяч до 207 тысяч тонн. Надеюсь, что в нынешнем году планируется собрать еще больше хлопка. Стремительному развитию сельского хозяйства оказывается большая государственная поддержка, закупается техника, проводятся оросительные работы, на льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии, в том числе государство оказывает поддержку развитию хлопководства, созданию промышленных предприятий", - заявил тогда Ильхам Алиев в своей торжественной речи.



Авторство идеи издания многотомника "Развитие - наша цель" принадлежит нынешнему президенту Национальной академии наук Азербайджана Рамизу Мехтиеву, переведенному в академию наук в октябре с должности шефа президентской администрации, которую Мехтиев занимал с 1994 по 2019 годы. Рамиз Мехтиев - ответственный редактор сборника работ Ильхама Алиева. Работая в администрации, Мехтиев курировал работу спичрайтеров Ильхама Алиева, консультировал президента Азербайджана по вопросам организации его публичных выступлений. Мехтиев также издает свои книги. Книги Мехтиева, посвященные, главным образом, вопросам государственной идеологии современного Азербайджана, являются негласным обязательным чтением для всех журналистов, ученых, политологов и чиновников страны. В аннотациях и предисловиях к книгам президента Рамиз Мехтиев особенно подчеркивает: Ильхам Алиев в своих выступлениях важное место выделяет "агрессивной политике" Армении и вопросам возвращения Карабаха.



Ожидается скорый выход в продажу очередного, 92-го тома собрания сочинений Ильхама Алиева. Тираж уже отпечатан в типографии. Собрание сочинений выходит в свет быстрыми темпами. 39-й и 40-й тома появились на стеллажах книжных магазинов в конце лета- начале осени 2017 года. Старшее поколение азербайджанцев иронизирует: по объему своего собрания сочинений глава государства "догнал и перегнал" Владимира Ильича Ленина, чей академический сборник трудов (включая записки и заметки) насчитывает 55 томов.



20 ноября 2019