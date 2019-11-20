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Тоталитаризм американских борцов за толерантность, - Род Дрехер
00:37 21.11.2019

Да, это тоталитаризм
Американские борцы за толерантность могут "вычеркнуть" человека, разрушив его карьеру и жизнь

Книга Ибрама X. Кенди "Как быть антирасистом" стала в США бестселлером. Публицист Эндрю Салливан видит в этом "манифесте толерантности" признак политического конца нынешнего американского общества. Вот что он пишет:

"Все в мире, утверждает Кенди, является либо расистским, либо антирасистским: „Нет такой вещи, как нерасовая или расово-нейтральная политика… Если дискриминация создает справедливость, то она антирасистская. Если дискриминация порождает несправедливость, то она расистская". Неравенство определяется как любая разница между этническими группами в их средних результатах в любой области жизни или работы. Любая политика, которая ведет к каким-либо расовым различиям во всем, что примерно не отражает расовую демографию общества, является расистской".

Поэтому либеральные ценности выбрасываются автором книги практически сразу. У Кенди, профессора Американского университета и недавнего лауреата стипендии Гуггенхайма, нет времени на любую свободу, которая может привести к некоторому неравенству. На самом деле, по его мнению, "самым угрожающим расистским движением является не маловероятное стремление политиков к белому этно-государству, а стремление обычного американца к „расово-нейтральному"". Кенди предлагает не тратить время на убеждения или диалог: "Активист влияет на власть и производит политические перемены, а не психические изменения". Главное - это власть. Вы либо ей владеете, либо контролируете ее представителей. Формула простая: если получить власть, то появится возможность проводить антирасистскую политику.

Наверное, поэтому в своей книге Кенди не пытается убедить кого-либо. Эндрю Салливан обращает внимание на его потрясающую рекомендацию, адресованную правительственным чиновникам: надо добиться полного контроля над всей общественной и частной жизнью, чтобы заставить всех подчиняться диктату антирасизма.

"Похоже, сторонники полной толерантности искренне не верят в свободолюбие, демократию или убеждения, отмечает Салливан. - У них нет четкой фундаментальной преданности индивидуальным правам или свободе слова. Их конечной целью, по-видимому, является власть над страной, чтобы „очистить ее от расизма". И они требуют „дисциплинарных инструментов" со стороны органов государственной власти для обеспечения „радикальной переориентации нашего сознания". При этом такая политика и такого рода теория всеобщего контроля давно известна, и в некоторых странах этот контроль был полностью реализован: это тоталитаризм", делает заключение Салливан.

Конечно, Салливан прав. Правда, нужно сделать поправку: это "мягкий тоталитаризм". При нем не будет концлагерей или ночных допросов с пытками: борцы за толерантность просто "отменят" тебя, и ты больше не будешь работать. Они научат твоих детей ненавидеть тебя, а потом и ненавидеть себя. И так далее.

Люди, выросшие при советском строе, постоянно говорят американцам, что они буквально "выращивают" тоталитаризм в своем собственном обществе, и даже не видят его. Вы слышали о признанном румынском театральном режиссере Андрее Сербане, который недавно был вынужден покинуть один из факультетов знаменитого Колумбийского университета? Во время своего телевизионного интервью он прямо заявил, что американская система высшего образования движется к тоталитаризму. Профессор рассказал о подробностях своей отставки. Оказывается, Сербана и некоторых других пригласили на встречу с деканом Художественной школы университета. Во время этой встречи декан сказал им, что в Колумбийском работает "слишком много белых профессоров, слишком много гетеросексуальных мужчин". Группе ошарашенных преподавателей сказали, что руководство пришло в решению нанять представителей меньшинства. Конкретно, на должность Сорбана рассматриваются кандидатуры цветной женщины или мужчины-гея.

Отметим, что в Колумбийском университете Сербан, помимо преподавательской работы, руководил Комитетом по найму сотрудников. Так вот, ему сказали, что преподаватель не может быть таким, как он, потому что Сербан "женат, белый гетеросексуальный мужчина, у которого есть дети". На вопрос, можно ли взять на работу "неправильного" человека, если он является самым квалифицированным из всех претендентов на должность, декан быстро ответил "Нет!". А затем отчитал профессора Сербана, который является крупным театральным деятелем с мировой известностью, за то, что он не нашел трансгендера-мужчину на роль Джульетты в новой постановке "Ромео и Джульетты".

Либби Эммонс, которая училась у него в Колумбии, пишет: "Во время моего обучения в театральном отделении в Школе искусств Колумбийского университета профессор Андрей Сербан был легендой. Его любили студенты и хвалили преподаватели. Сербан был замечательным наставником. И представьте, этот человек, который поднялся на вершину своей профессии, став заметной величиной в искусстве, столкнулся с необходимостью выбирать на роль в спектакле артиста не в соответствии талантом, а по соображениям политкорректности". Эммонс продолжила: "Для современных художников важнее всего искусство. И для того, чтобы научить искусству, нужны такие профессора, как Андрей Сербан, которые борются с бессмысленным запретами".

Что ж, в соответствии с планами Ибрама X. Кенди, государство придет и сокрушит таких людей, как Андрей Сербан. Но знаете, ждать не обязательно: политкорректное руководство Колумбийского университета уже этим занимается.

Представьте себе, что такие радикалы, как Ибрам X. Кенди, получат полный контроль над государством, полицией и вооруженными силами США. Только представьте, что у них появится возможность "уничтожить плохих людей"… Вы думаете, что это не может произойти? Когда человека с талантом Андрея Сербана выгоняют из одного из лучших университетов Америки, потому что он отказывается идти на компромисс со своими убеждениями, это плохой признак.
Сегодня такого рода инциденты множатся день ото дня. Американцы к ним уже привыкают. Книга Ибрама X. Кенди считается бестселлером, его высказывания широко цитируют в СМИ, множатся ряды последователей "радикальной толерантности". Эндрю Салливан прав: эти люди не интересуются свободой слова, свободой выбора и классическими добродетелями. Им нужна власть. И ради нее они готовы разрушить жизнь и карьеру любого человека.

Род Дрехер

Перевод Ильи Прохорова. Источник The American Conservative.
20.11.19

Источник - svpressa.ru
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