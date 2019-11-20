Додон и долдон. РосПремьер Медведев готовит с "слив" Приднестровской Республики

07:58 21.11.2019 У Додона появился шанс присоединить Приднестровье



Премьеры Ион Кику и Дмитрий Медведев обсудили в Москве ситуацию в Молдавии



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20/11/19



Премьер Ион Кику прилетел на встечу с Дмитрием Медведевым, взяв с собой две делегации молдавских чиновников, таможенников, профсоюзных работников. Фото РИА Новости



Первый визит новый премьер‑министр Республики Молдова (РМ) Ион Кику совершил в Россию. Он объяснил это стратегическим партнерством с РФ. Однако в планах молдавского руководства, прежде всего президента Игоря Додона, – воссоединение страны, объединение РМ с Приднестровьем. У Додона в будущем году президентские выборы, есть год, чтобы с помощью Москвы решить приднестровскую проблему. Но, заметил "НГ" германский политолог Александр Рар, объединение реально на федеративной основе, а противники федерации есть в самой Молдавии, в ЕС и США.



Реинтеграция потребует времени. А пока, по мнению Рара, главное для Додона – консолидировать правительство, сохранив ровные отношения с Западом и Востоком.

Научный директор Германо‑российского форума Александр Рар пояснил "НГ", что в Молдавии, в которой за полгода сменилось два правительства, главной задачей остается консолидировать власть. И это предстоит сделать президенту Игорю Додону, который, являясь неформальным лидером Партии социалистов (ПСРМ), влияет на самую многочисленную парламентскую фракцию – ПСРМ, правительство, в котором большинство министерств возглавляют его бывшие советники, соответствуя статусу "глава государства". Однако правительство в РМ миноритарное, и главная цель Додона – заставить кабинет министров в полной мере работать на страну. Тем более что противодействовать новой власти будут либералы из бывшей правящей коалиции, представленные блоком ACUM. Пока Додон "действовал как шахматист", хорошо продумывая свои ходы. Например, он объявил неизменной европейскую интеграцию страны, при этом отметив намерение восстанавливать связи с Россией, с Евразийским экономическим союзом. "Додон понимает, что работать с Азией перспективно, а это Китай, и он будет действовать через Россию", – объяснил возможные планы президента РМ немецкий эксперт. При этом он отметил, что попытка Додона сохранить равновесие в отношениях с Западом и Востоком будет в немалой степени зависеть от США, которым не надо сближения РМ с РФ. Правда, заметил Рар, сегодня у США на первом плане – собственные проблемы, которыми они и занимаются.



По мнению Александра Рара, у новой молдавской власти появилась реальная возможность сблизиться с Приднестровьем. "По крайней мере Тирасполь верит ей больше, понимая, что она не заведет Приднестровье немедленно в Румынию: Додон, большинство депутатов парламента и членов правительства против объединения своей страны с Румынией. Так что у Додона появляется надежда выполнить то, что он обещал избирателям: интегрировать Приднестровье в РМ", – сказал эксперт. Безусловно, если это поддержит Москва. Известно, что приднестровцы сделают все так, как скажут в России.

О приднестровском урегулировании говорил в среду в Москве Ион Кику с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Накануне в Кишиневе сообщалось, что на встрече премьеров планируется рассмотреть "ряд вопросов национального значения, в частности по поставкам российского газа, экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции на рынок РФ, а также увеличению количества разрешений для молдавских грузоперевозчиков". Также говорилось о том, что вопрос о поставках газа будет обсуждаться и на встрече с председателем административного совета "Газпрома" Алексеем Миллером.



По сообщению пресс‑службы правительства РМ, в состав молдавской делегации вошли министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой; министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый; министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу; башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах, а также председатель админсовета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.



Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал предстоящий визит, назвав его официальным.

"Это первый с сентября 2012 года официальный визит премьер‑министра Молдавии в Россию, что является важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между нашими странами", – заявил Додон в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом России в РМ Олегом Васнецовым.

Тем не менее Ион Кику, собираясь в Москву, выступил за вывод иностранных (российских) войск с территории Республики Молдовы. "Нам известно об инициативе России начать утилизацию боеприпасов со складов в селе Колбасна. Завтра (в среду. – "НГ") мы (с Дмитрием Медведевым. – "НГ") детально обсудим эту инициативу, чтобы рассмотреть технические моменты и начать переговоры с другими партнерами Молдовы для установления механизма быстрого и безопасного вывоза боеприпасов с нашей территории", – отметил молдавский премьер.



По его словам, программа правительства предусматривает урегулирование приднестровского конфликта, и на заседании правительства был назначен генеральный секретарь правительства, который займется разработкой плана действий кабинета министров. Кику также подчеркнул, что правительство хочет продолжить проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Премьер‑министр Ион Кику также объявил, что обсудит во время визита в Москву задолженность Moldovagaz перед "Газпромом" в размере 329 млн долл. Однако он добавил, что это является приоритетом Министерства юстиции, которое несет ответственность за защиту интересов Республики Молдова на международном уровне.

Напомним, Московский арбитражный суд удовлетворил запрос "Газпрома" о взыскании с Moldovagaz долга в размере 329 млн долл. В этом контексте новоизбранный премьер‑министр заявил, что обсудит вопрос с представителями "Газпрома" во время своего визита в столицу Российской Федерации. Поскольку речь идет о долге Приднестровья, то премьер‑министр уверен, что Кишиневу не придется его покрывать: "Я далек от мысли, что в результате мы должны заплатить, это не окончательное решение".



Решая вопросы в Москве, молдавское правительство делает то же самое в Евросоюзе. Накануне Ион Кику попросил ЕС не останавливать макрофинансовую помощь республике после смены правительства. Молдавский премьер передал свою просьбу Брюсселю через главу делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко.



Выразив благодарность ЕС за долгосрочную поддержку Молдавии, премьер подчеркнул, что "ЕС является одним из важнейших внешних партнеров РМ". "Правительство продолжит выполнять необходимые условия для получения макрофинансовой помощи", – заверил Кику.

В пресс‑службе отметили, что развитие диалога с ЕС и внедрение Соглашения об ассоциации остаются приоритетом для возглавляемого Кику правительства.

Как сообщалось ранее, ряд депутатов Европарламента и чиновников ЕС критически восприняли смену правительства в Молдавии. Это связано не только с отставкой проевропейского премьер‑министра Майи Санду, но и с назначением на этот пост Кику. В последние месяцы, будучи советником президента, Кику неоднократно заявлял, что "Молдавия вполне может обойтись без внешней помощи". Он также критиковал действия ЕС и возложил ответственность за кражу миллиарда долларов из банковской системы страны на некоторых европейских виновников.



Что касается отставки Майи Санду, которой симпатизировали в ЕС, США, да и в России, то Ион Кику заверил: отставка руководимого ею правительства не приведет к ухудшению отношений с партнерами по развитию.



"Внешние партнеры не поддерживают премьеров, не поддерживают правительства или партии. Они поддерживают Молдову, а их готовность оказать помощь стране тесно связана с тем, как правительство внедряет реформы. взятые обязательства", – заявил премьер‑министр РМ. Источник - ng.ru

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