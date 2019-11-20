Президент Мирзиеев дал старт новому строительству IT-парка

09:27 21.11.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 20 ноября посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.



Как сообщило УзА, IT-парк организован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита главы нашего государства в эту страну в 2018 году.



Постановлением правительства от 10 января 2019 года определены меры по организации деятельности технопарка, создана его дирекция. В июле текущего года на отведенной территории был сдан в эксплуатацию первый комплекс.



Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов технопарка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года. Это, будучи большим подспорьем для специалистов сферы, усиливает интерес к технопарку. За короткое время число его резидентов превысило 300.