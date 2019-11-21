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Турецкие проблемы стали и российскими, - Г.Мирзаян
10:08 21.11.2019

Геворг Мирзаян

21 ноября 2019,

Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес.

Турецкое руководство с горкой пожинает плоды своей оккупации северной Сирии. Курды, вынужденные по договоренности с Москвой и Вашингтоном отвести свои подразделения от линии соприкосновения с турками, перешли к тактике партизанской войны и гражданского неповиновения. На контролируемых турками территориях регулярно проходят теракты. Курдские бойцы стреляют по городам из минометов, а простое население упражняется в метаниях камней в проезжающие турецкие бронемашины.
При этом сами протестующие несут потери (например, когда одного из них переезжает турецкий бронеавтомобиль, пытающийся прорваться сквозь толпу), и эти потери ведут лишь к обострению протестов. Естественно, сложности турок в работе с местным населением активно используются и раздуваются сирийскими СМИ – местные журналисты рассказывают о том, как турки и находящиеся у них на содержании сирийские бандиты грабят и издеваются над жителями оккупированных территорий.

Несмотря на то, что все эти события и реакции были абсолютно предсказуемыми, турецкое руководство решило сыграть роль обиженных и обманутых. Анкара устами министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу возмутилась насилием в отношении их военных, обвинила Москву и Вашингтон в неисполнении обязательств по обеспечению отвода курдских войск с сирийско-турецкой границы и добавила, что Турция может отреагировать на такое неисполнение возобновлением военной операции.
Это заявление вызвало единодушную отповедь американских и российских чиновников. В Госдепе четко заявили: курдские подразделения из зоны выведены еще 22 октября, и никаких официальных претензий от Анкары в Вашингтоне не получали. В российском Министерстве обороны тоже выразили удивление словами турецкого руководства и попросили Турцию не обострять ситуацию в северной Сирии. Вежливо попросили – как умеют.

Победа в отступлении

Некоторые российские эксперты уже называют действия Турции ничем иным как "попыткой одновременно шантажировать Россию и США". И этот двойной шантаж не приведет Анкару ни к чему хорошему. Не только потому, что Владимир Путин и Дональд Трамп относятся к таким лидерам, которые крайне негативно реагируют на подобный шантаж. Но и потому, что главным пострадавшим от реализации турецкого ультиматума станет сама Турция.
Возобновление турецкой армией наступления чревато уже не только столкновениями с курдами, но и боевыми действиями против сирийской армии и российских подразделений, находящихся на линии соприкосновения (очевидно, что тот же Дамаск не будет отводить войска со своих территорий перед возобновлением турецкой агрессии – президент Сирии Башар Асад не готов будет пойти на такое унижение). Даже если турки смогут добиться успеха и взять под контроль дополнительные территории, то получат лишь дополнительную зону нестабильности и партизанского сопротивления.

В идеале Реджепу Эрдогану, конечно, нужно просто уйти, решив курдскую проблему за счет передачи северной Сирии под контроль Асада и возвращения сирийских пограничников на турецко-сирийскую границу. Однако население Турции, накаченное ура-патриотизмом и неоосманизмом, такого отступления не поймет. Поэтому вместо того, чтобы как-то развязать себе руки, турецкий президент продолжает затягивать узлы – говорит, что будет бороться до нейтрализации последнего террориста не только на территории Сирии, но и в Северном Ираке. Забывая о том, что данное слово иногда нужно выполнять.

В одной лодке

Москве, конечно, до турецких проблем дела нет. Однако турецкие проблемы уже отчасти стали российскими. В данном случае после того, как Россия села с Турцией в одну курдскую лодку.
Взять хотя бы сотрудничество на территории северной Сирии. С одной стороны, российско-турецкие патрули нужны и важны. Они – ключевой элемент взаимодействия военных, символ согласия между Москвой и Анкарой по сирийским делам. Однако, с другой стороны, содействуя Турции в деле оккупации сирийской территории (причем как в военном, так и в информационном плане – российские СМИ дружно пишут о "курдских радикалах" и "террористах"), Москва не только получает брюзжание официального Дамаска, но и серьезно дискредитирует себя перед местными. Теми же курдами, которые воспринимают Москву как союзника Турции и оккупанта, в результате чего местные забрасывают камнями и "коктейлями Молотова" не только турецкие, но и российские бронемашины.

Конечно, потом курдское командование извиняется за "прискорбный инцидент" с россиянами – но Москве от этого не легче. Во-первых, подобные обстрелы в какой-то момент приведут к жертвам среди российских военных – жертвам, на которые Кремлю придется реагировать. Во-вторых, сотрудничая с турками, Россия теряет образ "честного брокера" во внутрисирийском конфликте.

#{author}Понятно, что отказаться от сотрудничества с Анкарой Москва уже не может – такой отказ чреват не только потерей репутации, но и радикализацией турецкой позиции. Именно поэтому у России есть лишь один выход – помочь Анкаре развязаться с сирийским вопросом и без потери лица вывести турецкие подразделения из северной Сирии. Вопрос лишь в том, как это сделать – особенно учитывая, что ни Сирия, ни Иран (для которых Анкара, скорее, противник) тут не помощники.

Источник - vz.ru
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