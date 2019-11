Китай, США и геополитика лития, - В.Энгдаль

10:28 21.11.2019 За несколько лет глобальной и стремительной разработки электромобилей литий стал стратегическим металлом. Сегодня спрос на него огромен в Китае, в ЕС и в США, и необходимость контроля над поставками лития уже создает собственную геополитику, отличную от той, что обеспечивает контроль над нефтью



Вильям Энгдаль, 19 ноября 19



Китай стремится к надежным источникам

Для Китая, который поставил перед собой амбициозную цель стать крупнейшим в мире производителем электромобилей, сырье для литиевых батарей является приоритетом на период 13-й пятилетки (2016–2020 годы). Хотя у Китая есть собственные запасы лития, они ограничены, и Китай пытается обеспечить себе возможность добывать литий за рубежом.



В Австралии китайская компания Talison Lithium, контролируемая Tianqi, добывает и владеет крупнейшими в мире запасами сподумена в Гринбушесе (Западная Австралия, недалеко от Перта). Talison Lithium Inc. является крупнейшим в мире производителем первичного лития. Гринбушеский завод в Австралии сегодня обеспечивает около 75% китайских литиевых потребностей и около сорока процентов мировых. Это, а также другое жизненно важное австралийское сырье сделало отношения с Австралией, традиционным союзником США, стратегически важными.

Однако растущее экономическое влияние Китая в Тихоокеанском регионе заставило премьер-министра Скотта Моррисона направить Китаю сигнал, чтобы тот не пытался конкурировать с США в стратегическом для них регионе. В конце 2017 года Австралия, обеспокоенная растущим влиянием Пекина возобновила неформальное сотрудничество "Четверки", куда также входят США, Индия и Япония, возобновив тем самым прежние попытки ограничить влияние Китая в южной части Тихого океана. Австралия также недавно активизировала кредитование стратегических островных государств Тихого океана в целях противодействия кредитованию со стороны Китая. Все это, безусловно, заставляет Китай выходить на мировые рынки, чтобы обезопасить свои поставки лития и стать ключевым игроком в развивающейся экономике электротранспорта в ближайшие десять лет.



Поскольку развитие электромобилей стало приоритетом для китайского экономического планирования, поиск надежных поставок лития заставил обратиться к Чили, еще одному важному источнику этого элемента. Там китайская Tianqiis владеет основной долей Sociedad Quimica Y Minera (SQM), одного из крупнейших в мире производителей лития. Если китайская Tianqi преуспеет в получении контроля над SQM, это, согласно отчетам горнодобывающей промышленности, изменит геополитику мирового контроля над литием.

Глобальные поставки литиевых металлов, стратегического компонента литий-ионных аккумуляторов, используемых для питания электромобилей, сосредоточены всего в нескольких странах.



Чтобы понять, каковым может оказаться потенциальный спрос на литий, достаточно знать, что, например, для батареи Tesla Model S требуется 63 килограмма карбоната лития, что хватило бы для создания примерно 10 000 батарей для мобильных телефонов. В своем недавнем отчете Goldman Sachs назвал карбонат лития новым бензином. По словам банка, увеличение производства электромобилей на 1 процент может увеличить спрос на литий более чем на 40 процентов по сравнению с текущим мировым производством. В связи с тем, что многие государства требуют снижения выбросов CO2, мировая автомобильная промышленность в ближайшие десятилетия значительно расширит планы по использованию электромобилей, что сделает литий таким же стратегическим ресурсом, каким сегодня является нефть.



Боливия и литий?



Боливия, где литий добывать гораздо сложнее, также в последние годы стала объектом интересов для Пекина. По некоторым геологическим оценкам запасы лития в Боливии считаются самыми большими в мире. Только в солончаках Салар де Уюни содержится девять миллионов тонн лития.

С 2015 года китайская горнодобывающая компания CAMC Engineering Company эксплуатирует крупный завод в Боливии по производству хлорида калия в качестве удобрения. Но загвоздка в том, что под хлористым калием находятся крупнейшие в мире запасы лития солончаков Салар де Уюни, всего в Боливии насчитывается порядка 22 таких солончаков. Китайская компания Linyi Dake Trade в 2014 году построила пилотный завод по производству литиевых батарей в том же месте.



Затем в феврале 2019 года правительство Моралеса подписало еще одну литиевую сделку с китайской Xinjiang TBEA Group Co Ltd, которая будет владеть 49-процентной долей в запланированном совместном предприятии с государственной литиевой компанией Боливии YLB. Эта сделка заключается в добыче лития и иного сырья из солончаков Coipasa и PastosGrandes и обойдется примерно в 2,3 миллиарда долларов.



Если судить по литию, Китай все еще доминирует в новой глобальной игре по контролю ресурсов. В настоящее время китайские предприятия контролируют почти половину мирового производства лития и 60 процентов производственных мощностей электрических батарей. Goldman Sachs прогнозирует, что в течение десятилетия Китай сможет поставлять 60 процентов мировых электромобилей. Короче говоря, литий является стратегическим приоритетом для Пекина.



Литиевое соперничество Китая и США?



Другим важным субъектом добычи лития в современном мире являются Соединенные Штаты. Albemarle, компания из Шарлотты, штат Северная Каролина, имеющая весьма солидный совет директоров, ведет крупную добычу лития в Австралии и Чили, наряду с Китаем. В 2015 году Albemarle стала доминировать в мировой добыче лития, когда приобрела американскую компанию Rockwood Holdings. Примечательно, что Rockwood Lithium работала в Чили в Салар-де-Атакама и на том же руднике Greenbushes в Австралии, где китайской промышленной группе Tianqi принадлежит 51%. Это дало Albemarle 49-процентную долю в огромном австралийском литиевом проекте.



Что начинает проясняться, так это то, что напряженность между США и Китаем в экономической сфере, вероятно, включает противодействие Китаю в попытке взять под контроль ключевые стратегические запасы лития. Недавний военный переворот в Боливии, который вынудил Эво Моралеса отправиться в ссылку в Мексику, по предварительным данным берет свое начало в Вашингтоне. Появление временно исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, представителя право-христианского движения, и еще одного представителя правых миллионера Луиса Фернандо Камачо указывает на неприятный поворот направо в политическом будущем страны, что открыто поддерживает Вашингтон. Помимо всего прочего один из острейших вопросов теперь заключается в том, станет ли новое правительство аннулировать соглашения по добыче лития с китайскими компаниями.



То же самое относится и к отмене встречи АТЭС 16 ноября в Чили, на которой должны были состояться переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Согласно сообщению South China Morning Post, встреча также должна была стать местом проведения крупных торговых сделок между Китаем и Чили. Планировалось, что китайская делегация будет включать 150 руководителей корпораций и будут подписаны крупные экономические соглашения, еще более укрепляющие экономические связи между Чили и Китаем, о чем США недавно предупреждали.



Вспышка массовых акций протеста в Чили, направленных против повышения государственного тарифа на общественный транспорт, имеет признаки аналогичных экономических предлогов, которые Вашингтон использовал для разжигания цветных революций. Протесты имели краткосрочный эффект в виде отмены саммита АТЭС в Чили. Активная роль финансируемых США НПО в чилийских протестах не была подтверждена, но рост экономических отношений между Чили и Китаем явно не воспринимается Вашингтоном как позитивное явление. В настоящее время разработка чилийского лития Китаем является мало обсуждаемым стратегическим геополитическим фактором, который может стать целью вмешательства Вашингтона, несмотря на то, что государство придерживается свободной рыночной экономики.



На данном этапе ясно, что идет глобальная битва за доминирование на будущем рынке аккумуляторов для электромобилей, и в основе этого лежит контроль над литием. Источник - tv-den.ru

