 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наступил на мину. На Донбасс-фронте убит комбриг 128-й горно-штурмовой бригады УкрАрмии полковник Коростелев
10:46 21.11.2019

Мина для полковника. Кто убрал украинского комбрига Коростелева?

Утром 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Коростелев. Информацию о смерти комбрига официально подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Евгений Коростелев стал вторым командиром бригады ВСУ, погибшим в ходе конфликта в Донбассе. Первым был командир 51-й отдельной механизированной бригады Павел Пивоваренко, убитый под Иловайском в августе 2014 года.

Орден за обстрелы городов Донбасса

Коростелев командовал 128-й бригадой всего несколько недель. До этого с момента окончания военного вуза он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы - заместителя командира бригады.
В 2013 году имя Коростелева, тогда еще подполковника, впервые мелькнуло в украинских СМИ. Сообщалось, что во время учений 25-й бригады на Новомосковском общевойсковом полигоне личный состав самоходно-артиллерийского дивизиона, которым он командовал, совершил марш и, заняв соответствующие огневые позиции, отработал ведение огня артиллерией с закрытых позиций. Впервые за годы независимости Украины стрельбы были выполнены из самоходно-артиллерийского орудия 2С9 "Нона" активно-реактивным снарядом. С самого начала карательной операции в Донбассе Коростелев принимал активное участие в боевых действиях. Офицер, командуя артиллерией бригады, отдавал приказы о нанесении ударов по населенным пунктам, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.
"В Сети можно найти множество хроник тех времен, и в каждой из них упоминается отлично организованная работа артиллерийской группы 25-й бригады, которой командовал Евгений Коростелев", - пишет украинский портал "Деловая столица".

Летом 2015 года президент Петр Порошенко наградил Коростелева, на тот момент уже полковника, орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

"Проводил личный осмотр позиций"

22 октября 2019 года Коростелев был назначен на должность командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Всего спустя три недели после вступления в должность комбриг получил ранение, ставшее для него фатальным. Причем произошло это при крайне странных обстоятельствах.

Официальное сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил гласило: "12 ноября около 16:00 во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, что в районе населенного пункта Новотроицкое, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Раненые были немедленно доставлены во врачебно-сестринскую бригаду Волновахской районной больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь".

Одиозный украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, на своей странице в Facebook писал следующее: "Комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое Донецкой области. Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое: комбриг и офицер, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу. Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног. (Характер подрыва указывает на минно-взрывную травму, фото выкладывать не буду)".

"Подорвались на неизвестном взрывном устройстве"
Фото повреждений, полученных полковником, все-таки попали в интернет. Человеку, хотя бы немного знакомому с военным делом, они действительно указывают на то, что комбриг стал жертвой мины. Поэтому появившиеся было разговоры об обстреле из гранатометов с позиций ДНР довольно быстро утихли.

При этом Бутусов затруднился сказать, на чьей именно мине мог подорваться полковник Коростелев. Довольно сложно себе представить командира, который во время обхода позиций подрывается на минном поле, выставленном своими же саперами. Но и минирование со стороны бойцов Народной милиции ДНР выглядит крайне сомнительным.
Источник АиФ.ru в ДНР сообщает о категорическом приказе не допускать никаких провокаций, способных привести к срыву разведения сил. Так что "самодеятельность" со стороны защитников ДНР крайне маловероятна. В зону ответственности бригады Коростелева входил участок в районе Петровского, где проводилось разведение сил противоборствующих сторон.
Глава украинской Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил свою версию подрыва: "Они выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одному оторвало стопу и перебило голень, у второго - открытый перелом коленного сустава и множественные осколочные ранения ноги... Прошу „экспертов" не искажать факты и не делать на этом дешевого пиара".
Разгильдяйство, "правосеки", коррупция: три версии происшедшего
Так что же могло случиться с украинским комбригом? Есть три правдоподобные версии ЧП.

Первая - Коростелев действительно случайно подорвался на своем же минном заграждении. Подобного рода случаи в украинской армии, вызванные грубыми нарушениями установленных правил и воинской дисциплины, уже не раз имели место.

Вторая - мину установили представители украинских радикалов, пытавшиеся сорвать разведение сил. Известно, что ВСУ находится в состоянии конфликта с боевиками "Правого сектора" (запрещенная на территории РФ организация). Периодически это противостояние перерастает в вооруженные стычки. При этом радикалы достаточно легко попадают на передний край. Не исключено, что, установив мину, они пытались убить двух зайцев: отомстить комбригу ВСУ и обострить ситуацию, спровоцировав начало активных боевых действий между украинской армией и Народной милицией ДНР.
Третья - новый комбриг вмешался в коррупционные схемы по продаже имущества и боеприпасов, существующие в части. О том, что такие схемы существуют в 128-й бригаде, да и не только в ней, на Украине хорошо известно.

Недовольные сменой власти в бригаде с легкостью могли подложить мину полковнику Коростелеву.
Украинская традиция последних лет говорит о том, что гибель комбрига вряд ли кто-то будет расследовать всерьез. Скорее всего, Коростелева наградят посмертно и на этом постараются забыть о происшедшем. Нет человека - нет и проблемы.

19.11.2019
Андрей Сидорчик

Источник - kp.ru
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