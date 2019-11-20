 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 20.11.2019
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В России обанкротился экс-гендиректор GM Uzbekistan Джалилов
11:42 21.11.2019

Арбитражный суд Воронежской области России признал банкротом известного узбекского бизнесмена Тохиржона Джалилова, главу холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг".

Как пишет издание "Комерсантъ", экс-гендиректор узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan Тохиржон Джалилов являлся владельцем воронежского дилера автомобилей Uz-Daewoo и сети автосалонов "Км/ч".
По данным издания, компании Джалилова задолжали банку "Возрождение" 502,99 млн рублей (около 7,8 миллиона долларов). Банкротный иск был подан банком в марте 2019 года. Итоги банкротства бизнесмена суд рассмотрит на заседании 18 мая 2020 года.

Автосалоны "Км/ч" продавали Uz-Daewoo, Ravon, Iveco, ZAZ, Skoda и Volkswagen. Все салоны выступали взаимными поручителями по кредитам, полученным в 2014 году, долг основных юридических лиц сети в России может превышать 20 млрд руб (приблизительно 313 миллионов долларов).
Напомним, что в Узбекистане 50-летний Тохиржон Джалилов находился под арестом по подозрению в коррупции. Некоторые СМИ писали о том, что "Джалилов продавал по криминальной схеме автомобили, отправленные в Россию, а деньги переводил на счета в оффшорных банках".
Источники "Озодлика" в акционерной компании "Узавтосаноат" говорили, что Тохиржон Джалилов "заработал большие деньги, создав криминальную схему, связанную с продажей автомобилей марки "Ravon", которые должны были быть экспортированы в Россию".
Однако в 2017 году Тохиржон Джалилов был отпущен на свободу со снятием всех обвинений.

После этого Джалилов вернулся на должность зампреда правления узбекского госхолдинга "Узавтосаноат", а затем был назначен председателем правления холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг".

Источник - centralasian.org
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