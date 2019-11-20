Среди задержанных гонконгских инсургентов оказался казахский студент Баптистского универа Нукпи

12:03 21.11.2019

МИД сообщает о задержании студента из Казахстана в Гонконге



Во время протестов в Гонконге 18 ноября полиция задержала казахстанца Абилькаира Нукпи, студента первого курса Баптистского университета, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.

По данным ведомства, казахстанский консул посетил задержанного, состояние здоровья студента стабильное. В зоне локтя правой руки Абилькаира Нукпи есть небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания, говорят в МИД.



Первое слушание по делу казахстанца прошло 20 ноября, дипломаты ищут для него адвоката, добавили в ведомстве.

В среду активист движения "Oyan, Qazaqstan" Асем Жапишева написала в социальных сетях, что 19-летний Абилькаир Нукпиев (по данным МИД, Абилькаир Нукпи) задержан в Гонконге, - по сообщению корреспондента агентства Bloomberg Аарона Мака Николаса в Twitter"е, у казахстанца в руках была бутылка с "коктейлем Молотова". 16 ноября полиция ворвалась в удерживаемый протестующими кампус Баптистского университета и задержала находившихся там людей, в том числе казахстанца.

По информации корреспондента Bloomberg, казахстанца отказались отпустить под залог, судебные слушания назначены на январь.



Ранее МИД Казахстана рекомендовал студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться на родину. По данным на 18 ноября, в Казахстан приехали 118 студентов. Возвращение еще 48 студентов ожидается на днях.

За последние пять месяцев антиправительственные митинги в Гонконге переросли в движение сопротивления против того, что, по словам протестующих, является растущим посягательством коммунистического Китая на гражданские свободы. Гонконг - бывшая британская колония, которая в 1997 году перешла под юрисдикцию Китая, однако имеет в его составе автономию. Его жители пользуются свободами, недоступными для жителей континентального Китая. Участники демонстраций опасаются, что дело идет к сворачиванию этих свобод.