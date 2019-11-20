 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Откуда взялись города на дне высохшего Аральского моря и сможет ли сюда вернуться вода?
15:14 21.11.2019

Аральское море - это море, которое исчезло буквально на глазах одного поколения людей. Морем оно было названо за свои размеры и соленую воду, формально же это озеро, причем четвертое в мире по своим размерам - еще в середине 20-го века. Так что же случилось такого, что море исчезло буквально на глазах у людей?

Причиной высыхания Аральского моря считается деятельность человека, а точнее - активный отвод воды для сельскохозяйственных целей (для орошения полей) из питающих его рек Амударья и Сырдарья. Это началось с 1960-х годов, то есть еще в период СССР (сейчас Аральское море относится к Узбекистану и Казахстану).

К моменту распада Советского Союза на месте Аральского моря было уже два изолированных водоема - Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. По данным на 2003 год, площадь водоема в общем уменьшилась на 3/4, а объем воды - на 90%. В "лучшие годы" площадь Аральского моря составляла около 68 тыс. квадратных километров при длине в 426 и ширине в 284 километров.

Глубина доходила до 68 метров - это не так много, поэтому понижение уровня моря очень быстро отодвигало береговую линию. На месте Арала образовались печальные пейзажи с брошенными посреди пустыни кораблями. Но ушедшая вода открыла доступ в эти районы для археологов и историков - и оказалось, что море уже уходило с этих мест.

В 2001 году, когда море уже разделилось на две части, недалеко от бывшего острова Барсакельмес были обнаружены фрагменты древнего поселения с жилыми постройками, ремесленными мастерскими, мавзолеем и погребениями вокруг него. Все находки затем были изучены археологами и отнесены к периоду 12-15 веков. Затем, в 2014 году, недалеко было найдено еще одно поселение такого же плана.

Сейчас считается, что вода в какой-то момент затопила находившийся здесь город, большая часть которого затоплена и сейчас - он получил условное название Арал-асар. Существующие датировки позволяют назвать город средневековым и, соответственно, датировать появление Аральского моря в известном нам виде как событие не столь далекое от настоящего времени.

Однако само озеро-море появилось тут гораздо раньше, около 20 тысяч лет назад. Можно найти исследования, которые говорят о том, что водоем образовался примерно в это время в результате попадания в низменность воды из растаявших ледников Тянь-Шаня, Памира и Терскей-Алатау. Было это плавное таяние или результат каких-то катаклизмов - сказать сложно.

Вода ледников прошла по руслам Сырдарьи и Амударьи, эти же реки подпитывали созданное таким образом море. Известно также, что Амударья в какое-то время меняла свое исконное русло - ранее она впадала в Каспийское море. Возможно, именно это "присоединение" одной реки к другой стало поддерживать полноводность Арала.

В письменных источниках также можно найти упоминания моря - первые достоверные сведения относят в 8-му веку. То есть тогда море уже - или еще - было на это месте. При этом Аральское и Каспийские моря были связаны между собой через Саракамышенскую впадину. Там и сейчас находится Саракамышенское озеро, а ближе к Каспию - озеро Кара-Богаз-Гол.

То есть по сути когда-то здесь было одно большое море. И возможно, что очертания его не совпадали с нынешними контурами обоих морей, а найденные на дне Арала город был построен понятным образом на берегу, как другие многочисленные приморские города.

Ученые убеждены, что Аральское море как минимум два-три раза мелело полностью (или до примерно нынешнего состояния) в течение буквально последних двух тысяч лет. И объясняют это по сути ровно как сейчас - поведением вод Амударьи и Сырдарьи, в том числе изменениями в климате и деятельностью человека. По этому поводу есть даже интересная теория о том, что Арал наполнялся водой во время различного рода событий, которые отвлекали население от активных занятий сельским хозяйством (войны, какие-то катаклизмы и т.п.).

Однако есть и другие теории, которые связывают изменения Каспия и Арала не с поведением рек (или не только с этим). Может быть, вода этих морей "берет начало" под землей, то есть речь идет о выходе вод подземного океана именно в этих местах. То есть, периодические смены уровня моря и его почти полное обмеление зависят именно от подземных вод - в большей мере, чем описываемая сейчас зависимость от грунтовых вод.

Так или иначе, но история Аральского моря говорит о том, что вполне возможно его восстановление в прежних границах - раз такое уже было. Ученые не верят в такое развитие событий, но они рассматривают только варианты с наполнением моря водами рек.

И правда, сейчас Сырдарьи хватает только на одну часть моря. Кокаральская плотина, разделяющая Северное и Южное Аральские моря, позволила поднять уровень Северного моря - именно благодаря тому, что воды Сырдарьи не выпускаются из Северного моря. А воды Амударьи, в свою очередь, до Южного моря практически не доходят. Но возможно, Арал еще сможет преподнести сюрприз.

Источник - TOUR2GO
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