 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителяТрагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителя
15:15 21.11.2019

Водитель грузового автомобиля приставал к актрисе Гавхар Шариповой, погибшей в ДТП в Кашкадарьинской области. Она выпрыгнула из салона машины во время движения.

Управление безопасности дорожного движения УВД Кашкадарьинской области уточнило детали смерти актрисы Гавхар Шариповой, сообщило издание Daryo.uz.

Как писали ранее, женщина погибла в ДТП в ночь на 18 ноября примерно в 02:20 на автодороге А-380 "Самарканд-Гузар" на территории махалли "Яргунчи" Гузарского района Кашкадарьинской области.

По данным областного УБДД, когда грузовик двигался по трассе со скоростью 140 км/ч, водитель левой рукой держал руль, а правой начал приставать к сидевшей на пассажирском Гавхар Шариповой, трогая ее за плечи и руки. Актриса открыла дверь, но несмотря на это водитель продолжил движение и нарушил часть 3 статьи 77 Правил дорожного движения (при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия).

В результате Гавхар Шарипова выпрыгнула из салона на проезжую часть и, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, скончалась на месте.

Следственный отдел при ОВД Гузарского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Гавхар Шарипова снялась в таких фильмах, как "Алпомыш", "Сарвиноз", "Старшая сестра", "Обманутая женщина" и другие.

Источник - Газета.uz
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