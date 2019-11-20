Старшего внучонка Елбасы (братишку лондонского "кусаки") включили в правительственную делегацию

15:22 21.11.2019

Старший внук Первого Президента выложил в соцсетях видео из Актау



Нурали Алиев, казахстанский бизнесмен, экономист, а также старший внук Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибыл с рабочей поездкой в Актау. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, снятое на берегу Каспийского моря, передает Zakon.kz со ссылкой на Ладу.



Нурали Алиев прибыл в Актау в составе делегации из Нур-Султана.



Сегодня, 19 ноября, на своей страничке в Instagram Нурали Алиев выложил видео из Актау.



Известно, что в составе рабочей группы из Нур-Султана в Актау также прибыл премьер-министр страны Аскар Мамин. В ходе визита делегации были запланированы следующие мероприятия: закладка капсулы строительства завода по производству метанола "WestGasOil", ознакомление с ходом строительства гостинично-туристского комплекса, церемония запуска начала строительства волоконно-оптических линий связи по маршруту Казахстан-Азербайджан.





