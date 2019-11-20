 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте откроют "Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций"
15:25 21.11.2019

Создается Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций. Выпускники будут получать диплом Белорусского национального технического университета.

В Ташкенте создается совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций. Постановление об этом 20 ноября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Учредителем вуза выступает Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, участниками организации его деятельности - Белорусский национальный технический университет и Республиканский институт профессионального образования (Беларусь).

Институт, специализирующийся на подготовке кадров по приоритетным направлениям промышленности, инжиниринга, технологий и IT-программирования, примет первых студентов с 2020/2021 учебного года. Обучение будет вестись на русском языке на грантовой (с условием отработки не менее трех лет в образовательных учреждениях и организациях Узбекистана) и платно-контрактной основе.

Студенты бакалавриата и магистратуры будут обучаться в первой половине учебного периода в Ташкенте, во второй половине - в Беларуси. Они также будут проходить квалификационную практику на производственных предприятиях двух стран.

Выпускникам будет выдаваться диплом Белорусского национального технического университета, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

В 2021 году ожидается создание в Навои филиала совместного института.

Источник - Газета.uz
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