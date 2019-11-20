 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Балхаш повторит судьбу Арала?
15:29 21.11.2019

Каково экологическое состояние озера Балхаш, не повторит ли оно печальную судьбу Арала и что необходимо предпринять, чтобы эта жемчужина Казахстана радовала людей еще многие годы? Ответы на эти вопросы искали участники "круглого стола", организованного управлением внутренней политики Алматинской области.

Мероприятие прошло под девизом "Балхаш: вчера – сегодня – завтра". Участие в нем приняли представители НИИ проблем экологии при КазНУ им. аль-Фараби, природоохранных служб области, экологической ассоциации "Табигат", РГП "Казгидромет" и некоторых неправительственных организаций.

Эксперты озвучили проблемы озера Балхаш и Иле-Балхашского региона. Выяснилось, что за последние 50 лет площадь озера уменьшилась почти на 2 тысячи квадратных километров. При этом за 14 лет комплексные исследования проблем Балхаша и региона не проводились, хоть они и необходимы.

Экологические беды Прибалхашья, такие как обмеление и загрязнение различными химическими элементами, должны решаться комплексно, – считает кандидат географических наук, сотрудник НИИ проблем экологии Айжан Скакова. – Необходимо приложить объединенные усилия государства и волонтерских организаций. Бездействие может привести к тому, что Балхаш повторит печальную судьбу Арала. Озеро Балхаш – жемчужина не только Казахстана.

Результаты проб воды в Алаколе оказались весьма плачевными

Ситуация глобальная и неизвестная, – добавил глава "Табигат" Мэлс Елеусизов. – На данный момент Балхаш держит уровень воды благодаря таянию ледников. А что будет, когда ледники закончатся, непонятно. Вот здесь нужно серьезное исследование, ведь гибель Балхаша – это трагедия всего человечества.

Все участники "круглого стола" выразили солидарное мнение – решать проблемы озера надо незамедлительно. Было решено разработать совместный план действий, который будет обсужден на следующей встрече.

Отметим, что прошедший "круглый стол" стал своего рода подготовкой к III Международному экологическому форуму "Балхаш-2020".

Айжан ДЖАЙЛАУБАЕВА | Алматинская область

Источник - Экспресс-К
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