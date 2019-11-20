Анафема для Варфоломея. Стамбульского "попика" пора призвать к ответу, - Д.Скворцов

16:57 21.11.2019 Затяжка анафемы Варфоломею смерти подобна

"Беда, страшная беда!"



Признание "Святейшей церкви Украины" (СЦУ) со стороны какой-либо из пятнадцати поместных церквей грозит мировому Православию, то есть земной части Церкви, полным исчезновением. А человечеству в целом – тем, что "уже нынешнее поколение людей будет жить при Апокалипсисе".



По канонам, то есть положениям, установленным апостолами Христа и их прямыми преемниками на Вселенских соборах I тысячелетия (которыми "Дух Святой водил"), любой священник или мирянин, только помолившийся с еретиком или раскольником, подлежит анафеме. К еретикам и раскольникам относится абсолютно все "духовенство СЦУ". Следовательно, молившиеся с ними или поминавшие их в общецерковной молитве Варфоломей, а также предстоятели Элладской и Александрийской церквей подпадают под анафему. Помолившиеся с вошедшими в общение с еретиком также подлежит отлучению. Таким образом, все духовенство Константинопольской, Элладской и Александрийской церквей, которое "смиренно" молится со своими предстоятелями, де-факто становится еретиками.

А это значит, что представитель любой другой поместной церкви, пусть не признающий СЦУ и даже осуждающий самозванцев (как Антиохийская, Русская, Сербская, Польская, Чехословацкая, Американская церкви), помолившийся с представителями Элладской и Александрийской церквей, становится носителем вируса для своей (и любой другой) церкви, если его самого сразу после этого не извергнуть из сана или не подвергнуть очищению через церковный суд.



Беда пришла – закрывай притвор

"Все это очень неприятные богословские вопросы, но, оставаясь последовательными в каноническом Православии, мы не можем от них просто отмахнуться, – признает член синодальной богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. – Беда, страшная беда!"

Ворота нашей церковной территории перед этой бедой следовало закрыть еще год назад, после того как синод РПЦ констатировал: "Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств – все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и… делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами".

Тогда же и патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил отдельно: "Если одна из Церквей поддерживает раскольников, если одна из Церквей нарушает каноны, то она перестает быть Православной Церковью".

Однако в подтверждение этих слов ничего на протяжении года сделано не было. Никто не настоял на всеправославном обличении деяний Фанара; никто не созвал архиерейского собора для осуждения канонических преступлений Варфоломея. Отсутствие четкого предупреждения РПЦ о последствиях евхаристического общения с впавшим в ереси Экуменическим патриархатом и позволило запуганным вассалам Госдепа решиться на признание СЦУ.



С этим соглашается и бывший глава ОВЦС УПЦ (МП), бывший замглавы Учебного комитета РПЦ, клирик Московской епархии архимандрит Кирилл Говорун: "После создания прецедента признания ПЦУ Православной церковью Эллады и половинчатой реакции Москвы и другие Церкви подтянулись. Процесс признания ПЦУ происходит с турбоскоростью. Ритм с лагом в месяце – это турборежим по сравнению с десятилетними лагами – как это было когда-то с другими церквами".



Наконец, и многолетний наставник о. Кирилла патриарх Московский Кирилл ясно артикулировал: "Мы не можем допустить, чтобы в Православии возникло некое подобие папизма, "квазипапизм"… И папа, и патриарх, который хочет стать папой, становятся очень притягательной целью для сильных мира сего, а влияние извне на одного человека может погубить Церковь".



Значит, чтобы не "погубить Церковь" (земную), папизм Стамбула должен быть предан анафеме так же, как тысячу лет назад папизм римский. Более того, тогда случай был не таким запущенным. Сейчас восточный папизм расцвел целым букетом сопутствующих ересей. Основные из них:

– подмена первенства чести некогда столичной кафедры претензией на первенство власти над всей Церковью;

– лжеучение о праве стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений Поместных Церквей;

– искажение смысла исторического титула "Вселенский" и понятия "Церковь Мать";

– вторжение на канонические территории других поместных церквей;



Историю преступной деятельности Фанара (по попранию принципа соборности единой святой апостольской Церкви) мы рассмотрели еще год назад. И успели пояснить, почему остается злободневным осуждение как богохульного титула "Вселенский" еще святителем Григорием Двоесловом (VI в.). Однако когда уже писалась эта статья, Экуменический патриархат начал вторжение на каноническую территорию Православной церкви Чешских земель и Словакии (ПЦЧС). Здесь было нарушено сразу несколько канонов. К чехословацкой ситуации лучше всего подходит 8-е правило III Вселенского собора.



Василий Суриков. Третий Вселенский собор. Эскиз росписи для храма Христа Спасителя

Это правило запрещает епископу распространять власть на епархию, которая никогда не подчинялась ни ему, ни его предшественникам. А Великая Моравия вообще никогда не пребывала в юрисдикции Константинополя, не говоря о Стамбуле.

Это предмет первоочередного рассмотрения архиерейским собором ПЦЧС, ведь только Варфоломей (не говоря о его предшественниках в XX в.) пытался дважды распространять свою власть на территорию ПЦЧЗ (в 1998–2016 гг. и в 2019 г.).

Однако это нисколько не означает, что Стамбул имеет некие права на епархии, сотни лет тому назад подчинявшиеся Константинополю. Ни один из Вселенских соборов не дает оснований для подобных толкований.

"Да низвержен будет!"

Для удобства каноны, обличающие преступное вторжение Варфоломея на чужие канонические территории, даем по возможности на современном языке (церковнославянский исходник – по ссылкам).

Правило 35 Святых Апостолов: "Епископ да не смеет за пределами своей епархии высвячивать во священники в городах и селениях, ему не подчиненных. И если обличен будет, что сотворил таковое без согласия тех, кому подчинены (духовно) эти города или селения, да низвержен будет как он, так и поставленные от него". Считать ли "высвячиванием" признание со стороны епископа Стамбула Варфоломеем священниками всех ряженых из "Киевского патриархата" и "Украинской православной автокефальной церкви" ("УАПЦ"), которое он совершил в октябре прошлого года без согласия епископов канонической УПЦ (МП)? Это должен решить Архиерейский собор РПЦ.



2-е правило II Вселенского Собора: "Епископы… да не распространяют свою власть на церкви за пределами своей области… Без приглашения епископы да не выходят за пределы своей области для рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения". Церковному суду за преступление вышеуказанного канона подлежит митр. Эммануэль Галльский – ближайший помощник Варфоломея, который по поручению последнего руководил "Объединительным собором СЦУ". Его соучастники – экзархи Экуменического патриархата на Украине прибыли в Киев без приглашения митрополита Киевского Онуфрия. Равным образом попрал каноны сам Варфоломей, назначивший своих экзархов на канонической территории РПЦ. 13-е правило поместного Антиохийского собора уточняет, что за подобные деяния полагается "немедленное извержение из своего чина святым собором".



Эти правила с разными уточнениями с десяток раз повторяются в постановлениях нескольких поместных соборов, вошедших в общий для всего Православия свод церковного права.

И с десяток раз только Варфоломей (оставим на Суд Божий его предшественников) преступил эти каноны, сохраняющие единство и святость Церкви, ее соборный и апостольский строй.

Самые вопиющие преступления нынешнего стамбульского понтифика (или "президента тела православия", каким он сам себя провозгласил) мы рассмотрим в следующих статьях.



Дмитрий СКВОРЦОВ | 20.11.2019 | Источник - Фонд стратегической культуры

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