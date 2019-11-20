КазПолупрез Токаев уволил акима города Тараз. Из-за изнасилованной в школьном туалете школьницы

17:05 21.11.2019

Токаев поручил уволить акима Тараза

Акиму области Президент объявил замечание.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза, сообщает Zakon.kz.

Причиной тому послужил инцидент в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица. Решение об этом глава Государства опубликовал на своей странице в Twitter.



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Изнасилование девочки в Таразе: мажилисмены обеспокоены безопасностью школьников

По информации МВД в настоящее время не укомплектованность школьными инспекторами составляет 2000 единиц.



Казахстанская общественность потрясена беспрецедентным преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей. В этот раз насилие совершенно над двенадцатилетней девочкой не в безлюдном месте и не в темное время суток, а на территории одной из школ Тараза и в дневное учебное время. Местом преступления стал надворный туалет, в связи с чем депутаты обратились с запросом к премьер-министру Аскару Мамину, сообщает Zakon.kz.

Под давлением возмущенной родительской общественности областное управление образования незамедлительно уволило директора школы, заместителя по воспитательной работе, учителя, отпустившего девочку с урока, и вахтера. По мнению депутатов, такие меры скорее можно расценивать как привычную рефлексию чиновников найти и наказать стрелочников. Проблема же незащищенности наших детей, в том числе и в школьных учреждениях, зачастую лежит в плоскости профессиональной инфантильности и халатности всех, кто обязан наглухо закрыть доступ педофилов к организациям образования.

Депутаты, просят обратить внимание на то, что аналогичному риску на сегодня могут быть подвергнуты ученики 2300 казахстанских школ, имеющих надворные туалеты. Также таразская трагедия показала неэффективность школьных систем видеонаблюдения. В официальных новостях сообщили, что более часа на мониторах был виден мужчина, бесцельно-слоняющийся по школьному двору. Но на него никто не обратил внимания. В то же время, в Стандартах и требованиях к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения, утвержденных совместным приказом МВД и МОН 23 января 2019 года указывается на необходимость интеграции школьных систем видеонаблюдения с информационными подсистемам Центра оперативного управления, либо с подсистемами дежурных частей полиции. К сожалению, на практике системы остаются не интегрированными.

По словам депутатов, ответственность за жизнь и безопасность детей в организациях образования несут все, кто работает в школьном учреждении, включая школьных инспекторов. Вместе с тем, в день, когда школьница оказалась жертвой преступления, школьного инспектора на рабочем месте не было. И это не редкий случай. Инспекторы зачастую находятся то на усилении, то на отработках, то на совещаниях, что противоречит их же ведомственным инструкциям. Кроме того, скорость их сменяемости такова, что ни педагоги, ни дети не успевают запомнить школьных инспекторов в лицо! И по информации МВД в настоящее время не укомплектованность школьными инспекторами составляет 2000 единиц.

Исходя из вышеизложенного депутаты считают необходимым принять ряд комплексных, системных мер и в том числе:

1. Обеспечить все школы туалетами внутри зданий.

2. Рассмотреть возможность ускоренной интеграции информационных систем видеонаблюдения

3. Провести инвентаризацию и совершенствование функциональных инструкций на предмет ответственности за безопасность детей в школах.

4. Полностью укомплектовать штат школьных инспекторов полиции и прекратить практику их отвлечения от работы в школах.

5. Ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения и на их территории.