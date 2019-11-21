Ближний Восток: в ожидании "второго халифата", - Ст.Тарасов

19:07 21.11.2019

США готовятся к просмотру второй серии сериала "ИГИЛ" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще в июне близкий к Пентагону Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад, в котором прописывались сценарии возрождения "второго халифата" и утверждалось, что "этот план был сверстан еще до того, как пал первый халифат".



На днях CNN выступило с комментарием, ссылаясь на доклад Разведывательного управления Пентагона. В нем утверждается, что "операция Анкары на севере Сирии и сокращение военного присутствия США не только позволили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепить свои позиции, но и навредили борьбе с терроризмом". Помимо этого, в докладе отмечается, что "Турция, ее марионеточные силы не продолжат борьбу с террористами, несмотря на публичные обещания Анкары", а соглашение Анкары и Вашингтона, в соответствии с которым турки поставили на паузу боевые действия против курдских формирований, "существует лишь на бумаге в то время, как США приостановили подготовку курдских формирований".



Ранее в докладе генерального инспектора министерства обороны США Гленна Файна указывалось, что "возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии предшествовало укрепление позиций этой структуры в Ираке, что стало следствием "сокращения присутствия сил США и уменьшения поддержки, доступной силам партнеров Вашингтона (имеются в виду сирийские курды - С.Т.) в Сирии, в тот самый момент когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на новые вызовы". В Ираке и в Сирии активно действует фактор американского военного присутствия и именно из Ирака американцы перебрасывают свои подразделения и технику в Сирию. Тем не менее, как констатирует Файн, "усиление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало возможным из-за проблем между Багдадом и Эрбилем по поводу спорных территорий с множеством ресурсов на севере Ирака". Джихадистам удается использовать разрывы, существующие между курдскими и иракскими силами. То же самое возможно и в Сирии.



Из таких посылок рождается следующий пентагоновский силлогизм: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрождается, Турция, как участник возглавляемой США международной коалиции, куда входят члены НАТО, не ведет борьбу с джихадистами, поэтому американцам необходимо "сохранить незначительное наземное присутствие на избранных территориях на северо-востоке Сирии, которое может облегчить проведение более эффективных операций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью своих союзников". А дальше - ребус. Когда Запад публично обозначил в качестве одного из своих главных направлений политики на Ближнем Востоке борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), турецкое издание T24 писало, что Анкара сразу заявила о несовпадении своих целей с целями Вашингтона и других государств региона.



"Враг США и их союзников (кроме Турции) в Сирии и Ираке - ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Враг Турции в Сирии и Ираке - курды, - отмечало T24. - Возможно, политика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приходится не по вкусу Анкаре, но в вопросе курдов Анкара и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одном строю, ведь враг моего врага - мой друг. Именно этой гармонией, то есть враждебностью этой грозной организации к курдам, объясняется то, что до определенного времени ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обладало свободой передвижения в Турции". Для США борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривалась и рассматривается в качестве важнейшей части решения сирийской проблемы. В этой связи американский журнал Time пишет, что Вашингтон "многократно пытался объединить усилия Турции и курдов для борьбы с джихадистами, признав Рабочую партию Курдистана (РПК) "террористической", но не Сирийские демократические силы (СДС)".



Анкара, относя СДС к разряду "филиала РПК", полагает, что таким образом американцы стремятся ее же руками решить курдскую проблему в своих интересах. Более того, Турция считает, что США и их союзники, заявляя об усилении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, манипулируют ситуацией, чтобы держать как в Ираке, так и в Сирии курдов под своей опекой. Конечно, тут не обошлось без интриги. После того, как американцы заявили о выводе своих войск из Сирии, а Анкара начала боевую операцию на севере этой страны, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана чуть ли в не "сговоре". В том, что это позволило начать наступление турецких войск на позиции курдов на севере Сирии. Анкара не очень возражала, так как заявляла, что с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии уже якобы покончено и ей удается добиваться изменений позиции Вашингтона в отношении курдов. Но США, признавая, что решение о выводе войск изменило баланс сил на севере Сирии не в пользу курдов, заявляют, что это привело к частичному возрождению халифата исламистов.



Джихадисты, по этой версии, решили вернуться в Сирию. С одной стороны, это позволяет им потенциально вывести Турцию на противостояние с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с другой - появилась новая мотивация для поддержки сирийских курдов и дискредитации турок в случае, если они и на сей раз откажутся от борьбы с джихадистами. А для того, чтобы сковать действия Анкары на курдском направлении, было объявлено о введении новых санкций против Турции в случае начала ею военной операции на севере Сирии. По всем признакам американцы готовятся к просмотру второй серии сериала "ИГИЛ" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще в июне близкий к Пентагону Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад, в котором прописывались сценарии возрождения "второго халифата" и утверждалось, что "этот план был сверстан еще до того, как пал первый халифат". Поставлены и задачи: США не должны выводить из Сирии войска, которые могут опираться на боевые части СДС, и максимально сдерживать Турцию от вторжения на северо-восток Сирии.



При этом, помимо курдов, рекомендуется увеличить помощь арабской части СДС, которая не угрожает Турции, как курды, но в случае ее вторжения в Сирию создать проблемы в отношениях Турции уже с арабским миром. На выходе получается гремучая смесь: курды борются в первую очередь за свой новый статус в составе Сирии, параллельно ведя битву с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турки сражаются с курдами, а битва с джихадистами для них второстепенна. В свою очередь Запад готовится ко "второму халифату". Что дальше?

21 ноября 2019

Станислав Тарасов