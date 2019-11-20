Показания посла США в ЕС назвали катастрофой для Трампа

19:55 21.11.2019

Утверждения Гордона Сондленда на слушаниях по импичменту: "Услуга за услугу" и "слово против слова"



Шесть с лишним часов американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд давал показания комитету по разведке Палаты представителей в качестве одного из ключевых свидетелей на слушаниях по импичменту президента Трампа.



Показания Сондленда явно не звучали сладостной музыкой для 45-го президента Соединенных Штатов (на инаугурацию которого в 2017 году, к слову, Гордон Сондленд потратил $1 млн, что, вероятно, и помогло ему получить посольскую должность). Особенно когда дипломат заявил, что отношения Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским строились по принципу "услуга за услугу". А этот принцип может быть интерпретирован как подкуп или вымогательство, а отсюда недалеко и до импичмента.



Столь нелюбимый главой Белого дома канал Cи-эн-эн материал о показаниях Сондленда назвал так: "Катастрофический день для Трампа".



"Гордон Сондленд вписал свое имя в историю и вызвал поворотный момент в расследовании импичмента Палаты представителей с потрясающими показаниями о причастности президента к злоупотреблению властью, – утверждает Си-эн-эн. – По сути, один из политических назначенцев президента Дональда Трампа подтвердил основополагающее утверждение всего скандала: он обусловил помощь и признание Украины личными услугами, которые могут помочь ему в его кампании по переизбранию в 2020 году".



По словам посла, он и ряд советников Трампа по прямому указанию президента оказывали давление на Киев с тем, чтобы украинская сторона расследовала деятельность демократов. Согласно утверждениям Сондленда, он, министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по Украине Курт Волкер неохотно сотрудничали с президентским адвокатом Рудольфом Джулиани в этом давлении. А согласились лишь по настоянию самого Трампа.



Сондленд утверждает, что перспектива визита в Белый дом президента Украины Зеленского была обусловлена тем, что Киев объявит о расследовании деятельности потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году демократа Джо Байдена.



Многие эксперты уверены: показания Гордона Сондленда таят серьезную опасность для Дональда Трампа. Правда, в этих показаниях есть своего рода ахиллесова пята: нет доказательств. Поэтому президент и компания могут парировать, утверждая, что тут имеет место принцип "слово против слова". И именно поэтому Гордон Сондленд вынужден был сделать оговорку: его выводы о том, что от расследования деятельности Байденов на Украине выигрывает Трамп, являются не столько подтвержденным фактом, сколько его предположением.



Так что опять противоборствующие стороны разошлись с кажущейся ничьей. Если демократы увидели в показаниях Сондленда дополнительное основание для импичмента, то поддерживающие Трампа республиканцы считают совершенно иначе. Но, как говорят в таких случаях, осадочек все равно остался. И сторонникам президента становится все труднее держать оборону.



Ну, а послу Сондленду выступление может аукнуться проблемами по службе. В конце концов, он нарушил запрет Госдепартамента выступать перед конгрессменами. Да еще фактически здорово подставил президента...



Между тем, по данным издания Wall Street Journal, ФБР хочет поговорить с анонимным осведомителем из ЦРУ, с чьей жалобой по поводу телефонного общения Трампа и Зеленского и началась вся нынешняя ситуация с импичментом. Республиканцы настаивают на допросе этого анонима, но комитет по разведке Палаты представителей отказал в его вызове на слушания в рамках процедуры импичмента.



Андрей Яшлавский