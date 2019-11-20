 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британский принц-педофил "сложил с себя публичные обязанности". Сурово наказан озорник Андрейка
20:53 21.11.2019

Принц Эндрю сложил с себя публичные обязанности из-за дружбы с Эпштейном

Принца Эндрю (слева) сфотографировали с Эпштейном, когда тот уже находился под следствием
Британский принц Эндрю, средний сын королевы Елизаветы II, объявил, что слагает с себя все публичные обязанности, связанные с его титулом. Принц принял решение на фоне обвинений в связи с Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

О решении принца говорится в заявлении, распространенным пресс-службой Букингемского дворца.
"За последние несколько дней я отчетливо понял, что обстоятельства, связанные с моими прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю.

"Я попросил Ее Величество разрешения отойти от своих публичных обязанностей на ближайшее будущее", - говорится в заявлении от имени принца.
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"Я по-прежнему сожалею о моей связи с Эпштейном. Его самоубийство оставило множество неразрешенных вопросов", - также говорится в нем.

В июле 2019 года американского финансиста Джефри Эпштейна арестовали по обвинениям в организации занятий проституцией. Месяц спустя его нашли мертвым в тюремной камере, где он содержался в ожидании судебного процесса.
Смерть Эпштейна рассматривают как самоубийство, однако расследование обстоятельств случившегося продолжается.

6 ноября принц Эндрю дал интервью, в котором сказал, что не помнит ничего из того, в чем его обвиняют
Эпштейна связали с принцем Эндрю, имя которого в 2015 году появилось в материалах судебного дела в отношении финансиста.

В деле появилась свидетельница, Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что Эпштейн принуждал ее в 17-летнем возрасте заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.
После этого компании, с которыми в Британии и других странах работал принц Эндрю, начали дистанцироваться от него. Последней в их ряду стала крупная телекоммуникационная компания BT.

Источник - ВВС
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