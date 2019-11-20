ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня

21:16 21.11.2019

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и партнеры на венской встрече в декабре, скорее всего, продлят действующие ограничения на добычу нефти до середины 2020 года, при этом Россия поддержит усилия Саудовской Аравии, направленные на стабилизацию цен, на фоне IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, сказали Рейтер источники в ОПЕК+.



Участники сделки ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря и обсудят судьбу сделки, которая действует до конца марта 2020 года и предполагает сокращение добычи участниками пакта вместе на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

"Пока у нас два главных сценария: либо встретиться в декабре и продлить текущие сокращения до июня, либо отложить решение до начала следующего года, встретиться до марта, чтобы понять, как выглядит рынок, и продлить сокращения до середины года", - сказал источник в ОПЕК.

"Более вероятно, что мы продлим соглашение в декабре, чтобы дать позитивный сигнал рынку. Саудиты не хотят падения цен на нефть, они хотят стабилизировать цены из-за IPO (Aramco)".



Источники в ОПЕК сказали, что ситуация на мировом рынке нефти в первом квартале остается туманной на фоне замедления роста спроса и слабого исполнения сделки его отдельными членами, такими как Нигерия и Ирак.

Один из делегатов в ОПЕК сказал:

"По моим ощущениям, (продление) до конца июня, чтобы избежать новой встречи в начале марта, с возможностью созыва (более ранней) встречи, если этого потребуют рыночные условия... на сегодняшний день является вероятным сценарием".



По словам источников, официальное объявление об усилении сокращений маловероятно на данный момент, хотя рынки могут получить сигнал об улучшении соблюдения текущих квот.

Саудовская Аравия, де-факто лидер пакта, хочет сосредоточиться на улучшении соблюдения условий сделки, прежде чем принимать решение об углублении сокращения нефтедобычи.

"Саудиты хотят увидеть, как остальные (страны), которые не соблюдают сделку, сначала сделают это. Никаких цифр, которые предполагали бы еще большее сокращение или изменение квот, пока нет", - сказал первый источник.



Аналитики Energy Aspects, которые внимательно отслеживают действия ОПЕК и Саудовской Аравии на мировом рынке нефти, считают, что продление пакта без корректировки квот может быть недостаточным для поддержания цен.



"Рынок ожидает дальнейшего сокращения (нефтедобычи) до конца года, иначе будет падение (цен)", - сказала Амрита Чен, сооснователь Energy Aspects.

Владимир Путин на прошлой неделе задал тон декабрьским переговорам в Вене, назвав "жесткой" позицию Саудовской Аравии в отношении судьбы сделки.

"У них есть свои текущие интересы, и мы должны относиться, мы так и делаем, к этому с уважением", - сказал Путин.



Москва предупреждает, что ей трудно будет сократить производство сырья в зимнее время в сердце российской нефтедобычи - Западной Сибири, где добывается две трети нефти РФ. Низкие температуры затрудняют запуск скважин после их остановки в зимние месяцы.

"Нет сомнения, что РФ не подведет партнеров (Саудовскую Аравию) в случае падения цен, принимая во внимание предстоящее IPO", - сказал источник, знакомый с российской позицией.



Президент Путин построил достаточно доверительные отношения с наследником престола Саудовской Аравии - принцем Моххамедом бин Сальманом, а российские власти понимают, что 3-летнее партнерство может развалиться, если Москва не поддержит саудитов в ответственный момент.



"Это не только поддержка Саудовской Аравии. Сделка, безусловно, выгодна для России. Российский бюджет получил более $100 миллиардов от сделки. И сделка стабилизировала российскую экономику", - сказал Рейтер глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который наряду с министром энергетики РФ Александром Новаком был инициатором сделки в 2017 году.

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива перевыполняют сделку для стабилизации мирового рынка и предотвращения падения нефтяных цен.

В октябре Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10,3 миллиона баррелей в сутки, что выше квоты в рамках сделки, для восполнения запасов в своих нефтехранилищах, которые пострадали от сентябрьских атак. В то же время саудиты оставили неизменными в октябре поставки нефти на мировой рынок в размере 9,9 миллиона баррелей в сутки.



На прошлой неделе генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что рост поставок сланцевой нефти на мировой рынок может замедлиться в следующем году, а спрос имеет потенциал к росту, это нивелирует необходимость еще больше сокращать глобальную нефтедобычу.