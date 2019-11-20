 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.11.2019
23:06  Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны, - Генри Киссинджер
23:00  Несбывшиеся надежды. Отчего опять расколбасило Грузию, - С.Маркедонов
21:16  ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня
21:11  Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
20:53  Британский принц-педофил "сложил с себя публичные обязанности". Сурово наказан озорник Андрейка
19:55  Показания посла США в ЕС назвали катастрофой для Трампа
19:07  Ближний Восток: в ожидании "второго халифата", - Ст.Тарасов

17:05  КазПолупрез Токаев уволил акима города Тараз. Из-за изнасилованной в школьном туалете школьницы
16:57  Анафема для Варфоломея. Стамбульского "попика" пора призвать к ответу, - Д.Скворцов
15:29  Балхаш повторит судьбу Арала?
15:27  Уйгурок заставляют спать с китайцами. Перевоспитание сексом
15:25  В Ташкенте откроют "Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций"
15:22  Старшего внучонка Елбасы (братишку лондонского "кусаки") включили в правительственную делегацию
15:21  Дружеские комплексы: российские С-400 выведут Индию в лидеры
15:19  Иран "подожгли бензином", но дотла его спалить не смогли
15:15  Трагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителя
15:14  Откуда взялись города на дне высохшего Аральского моря и сможет ли сюда вернуться вода?
15:11  Как понять, что в современных казахских семьях родные братья и сестры носят разные фамилии? - Н.Нуртазина
14:33  В Туркмении решили всерьез взяться за геев и хлопководов, - И.Джорбенадзе
12:03  Среди задержанных гонконгских инсургентов оказался казахский студент Баптистского универа Нукпи
11:49  Россия и Китай смогут атаковать американские базы и логистические сети в будущих войнах, - Майкл Бекли
11:42  В России обанкротился экс-гендиректор GM Uzbekistan Джалилов
10:46  Наступил на мину. На Донбасс-фронте убит комбриг 128-й горно-штурмовой бригады УкрАрмии полковник Коростелев
10:28  Китай, США и геополитика лития, - В.Энгдаль
10:08  Турецкие проблемы стали и российскими, - Г.Мирзаян
09:33  Готов ли Китай на стратегический союз с Россией? - А.Запольскис
09:27  Президент Мирзиеев дал старт новому строительству IT-парка
07:58  Додон и долдон. РосПремьер Медведев готовит "слив" Приднестровской Республики
00:37  Тоталитаризм американских борцов за толерантность, - Род Дрехер
00:24  Рекорд графомании. Вышел в свет 91-й том собрания сочинений АзерПрезидента Ильхама Алиева
00:23  Хватит считать нас быдлом: Каз-оппозиция снова упускает свой шанс, - А.Омирбек
00:19  Казахстан и Узбекистан: возможен ли экономический союз? - А.Линевич
00:17  Мощь Ирана укрепят российские С-400 и "Бастионы"
00:07  Наши солдаты с краю: РФ не будет вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля
00:05  В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Среда, 20.11.2019
18:22  Офицер рос-спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии, - "МК"
18:21  Сын английской королевы отрекся от секса с несовершеннолетней И оправдался за дружбу с педофилом
18:18  Почему лихорадит мир: Беспорядки охватили шесть стран в трех частях света
18:14  Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане
17:32  Казахстанских насильников лишат права на примирение с жертвами
17:16  Что стоит за атакой на Мьянму, - А.Мезяев
17:14  Ирак в глубочайшем кризисе, но главные потрясения впереди, - А.Веселов
17:13  Российская военная полиция в Сирии не даст сорваться сделке Москвы и Анкары
17:10  Союзавтопром: машины из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России
17:07  Полная версия матерной речи виртуоза слова Ташкентского хокима Артыкходжаева
17:03  Алма-Атинская старина. Провален мост Пугасов. Но был он славен..., - В.Проскурин
17:01  Как Путин стремится оказывать влияние на БлВосток, - Le Point
16:58  Две сосны президента Путина, - А.Проханов
16:54  Фантазии на тему транзита власти, - М.Хазин
16:45  В Алматы осудили 4-х "врагов народа" - аблязовцев
16:41  Под Ржевом установят памятник воинам-кыргызстанцам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня
21:16 21.11.2019

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и партнеры на венской встрече в декабре, скорее всего, продлят действующие ограничения на добычу нефти до середины 2020 года, при этом Россия поддержит усилия Саудовской Аравии, направленные на стабилизацию цен, на фоне IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, сказали Рейтер источники в ОПЕК+.

Участники сделки ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря и обсудят судьбу сделки, которая действует до конца марта 2020 года и предполагает сокращение добычи участниками пакта вместе на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
"Пока у нас два главных сценария: либо встретиться в декабре и продлить текущие сокращения до июня, либо отложить решение до начала следующего года, встретиться до марта, чтобы понять, как выглядит рынок, и продлить сокращения до середины года", - сказал источник в ОПЕК.
"Более вероятно, что мы продлим соглашение в декабре, чтобы дать позитивный сигнал рынку. Саудиты не хотят падения цен на нефть, они хотят стабилизировать цены из-за IPO (Aramco)".

Источники в ОПЕК сказали, что ситуация на мировом рынке нефти в первом квартале остается туманной на фоне замедления роста спроса и слабого исполнения сделки его отдельными членами, такими как Нигерия и Ирак.
Один из делегатов в ОПЕК сказал:
"По моим ощущениям, (продление) до конца июня, чтобы избежать новой встречи в начале марта, с возможностью созыва (более ранней) встречи, если этого потребуют рыночные условия... на сегодняшний день является вероятным сценарием".

По словам источников, официальное объявление об усилении сокращений маловероятно на данный момент, хотя рынки могут получить сигнал об улучшении соблюдения текущих квот.
Саудовская Аравия, де-факто лидер пакта, хочет сосредоточиться на улучшении соблюдения условий сделки, прежде чем принимать решение об углублении сокращения нефтедобычи.
"Саудиты хотят увидеть, как остальные (страны), которые не соблюдают сделку, сначала сделают это. Никаких цифр, которые предполагали бы еще большее сокращение или изменение квот, пока нет", - сказал первый источник.

Аналитики Energy Aspects, которые внимательно отслеживают действия ОПЕК и Саудовской Аравии на мировом рынке нефти, считают, что продление пакта без корректировки квот может быть недостаточным для поддержания цен.

"Рынок ожидает дальнейшего сокращения (нефтедобычи) до конца года, иначе будет падение (цен)", - сказала Амрита Чен, сооснователь Energy Aspects.
Владимир Путин на прошлой неделе задал тон декабрьским переговорам в Вене, назвав "жесткой" позицию Саудовской Аравии в отношении судьбы сделки.
"У них есть свои текущие интересы, и мы должны относиться, мы так и делаем, к этому с уважением", - сказал Путин.

Москва предупреждает, что ей трудно будет сократить производство сырья в зимнее время в сердце российской нефтедобычи - Западной Сибири, где добывается две трети нефти РФ. Низкие температуры затрудняют запуск скважин после их остановки в зимние месяцы.
"Нет сомнения, что РФ не подведет партнеров (Саудовскую Аравию) в случае падения цен, принимая во внимание предстоящее IPO", - сказал источник, знакомый с российской позицией.

Президент Путин построил достаточно доверительные отношения с наследником престола Саудовской Аравии - принцем Моххамедом бин Сальманом, а российские власти понимают, что 3-летнее партнерство может развалиться, если Москва не поддержит саудитов в ответственный момент.

"Это не только поддержка Саудовской Аравии. Сделка, безусловно, выгодна для России. Российский бюджет получил более $100 миллиардов от сделки. И сделка стабилизировала российскую экономику", - сказал Рейтер глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который наряду с министром энергетики РФ Александром Новаком был инициатором сделки в 2017 году.
Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива перевыполняют сделку для стабилизации мирового рынка и предотвращения падения нефтяных цен.
В октябре Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10,3 миллиона баррелей в сутки, что выше квоты в рамках сделки, для восполнения запасов в своих нефтехранилищах, которые пострадали от сентябрьских атак. В то же время саудиты оставили неизменными в октябре поставки нефти на мировой рынок в размере 9,9 миллиона баррелей в сутки.

На прошлой неделе генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что рост поставок сланцевой нефти на мировой рынок может замедлиться в следующем году, а спрос имеет потенциал к росту, это нивелирует необходимость еще больше сокращать глобальную нефтедобычу.

Источник - Рейтер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574360160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законодательные поправки, направленные на повышение уровня защиты граждан
- Рабочий график первого президента
- Госпрограммы в банковском секторе Казахстана: душат или помогают?
- Air Astana воздержится от приобретения скандальных Boeing 737 МАХ 8 – Мининдустрии
- Газопровод "Сарыарка" будет сдан в эксплуатацию 31 декабря 2019 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан намерен увеличить турпоток из Китая
- Бумажные зерновые расписки прекращают свое действие с 1 января 2020 года
- КТЖ отказался от дальнейшей закупки вагонов "Тулпар-Тальго"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  