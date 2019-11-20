 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Несбывшиеся надежды. Отчего опять расколбасило Грузию, - С.Маркедонов
23:00 21.11.2019

Сергей Маркедонов - о причинах новой протестной волны в Грузии

Очередная протестная волна накрыла Грузию. Она принесла с собой новую политическую моду. Участники массовых акций выступают под лозунгом "Все минус один: Бидзина должен уйти!". Этот призыв, обращенный к лидеру правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Бидзине Иванишвили, объединил последовательных сторонников евроинтеграции и националистов-евроскептиков, поборников сближения Грузии с США и нормализации отношений с Россией. Крайности сошлись в единой точке - неприятии ГМ.

Непосредственным поводом для нынешних массовых акций стала парламентская дискуссия о поправках к конституции. Летом 2019 года на фоне другой протестной волны ГМ под давлением оппозиции согласилась на проведение очередных выборов в парламент по пропорциональной системе и с "нулевым" барьером, когда для всех без исключения зарегистрированных партий и блоков открывалась бы возможность получения депутатских мандатов. Однако в ноябре голосование по этому проекту было провалено. Решающую роль здесь сыграли депутаты-одномандатники от правящей партии. Но даже если предположить, что Бидзина Иванишвили был совершенно непричастен к этому, интерес его однопартийцев более чем очевиден. Если бы поправки в том виде, что они обсуждались в парламенте, прошли, не исключено, что пределом "мечтаний" для ведущей политической силы страны стали бы послевыборные коалиции. Как показывает нам недавний молдавский опыт, такие конструкции не слишком надежны.
Впрочем, было бы неверно сводить ноябрьские протесты исключительно к дебатам вокруг конституции и выборов.

Думается, многие рядовые участники массовых акций в Тбилиси с трудом представляют себе все достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной систем. Их волнуют другие проблемы.

Прежде всего несбывшиеся ожидания после прихода к власти ГМ, которая три года назад не просто выиграла парламентские выборы, но и получила конституционное большинство. Однако за все это время Грузия не стала богаче. Несмотря на все декларации о близком членстве в НАТО и ЕС, на практике она не продвинулась ни на йоту в деле вступления в обе эти структуры. Обещания "прорывов" на российском направлении сменились новой эскалацией в отношениях с северным соседом. И хорошо, что на этот раз все ограничилось приостановкой авиарейсов и обошлось без масштабных санкций!

Как грузинские силовики разблокировали входы в парламент
Сможет ли разнородная грузинская оппозиция решить все обозначенные выше проблемы в случае ухода Иванишвили? Вопрос риторический. Среди оппонентов власти нет единства. Разные политики, выступающие против Иванишвили, предпочитают даже митинговать раздельно. На практике почти невозможно представить себе единую внешнеполитическую линию "Альянса патриотов", "националов" и сторонников партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе. Да, все они за Абхазию и Южную Осетию в составе Грузии. Но что кроме этого есть у них в активе? Увы, ничего, кроме негативной повестки, их не объединяет. Имеющиеся проблемы носят системный характер. И их решение не связано ни с громким пиаром, ни с политической театральностью, столь свойственной тбилисским трибунам. Тем не менее значительная усталость от доминирования на политической арене страны Бидзины Иванишвили накопилась. И даже если ноябрьские протесты не приведут к конкретным результатам, запрос на перемены слишком очевиден, чтобы его игнорировать.

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО
Газета "Коммерсантъ" №213 от 20.11.2019, стр. 6

Источник - коммерсант
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