Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны, - Генри Киссинджер

23:06 21.11.2019

Китай и Соединенные Штаты пока находятся "в предгорье" холодной войны и, вероятно, еще могут справиться с напряженностью. Об этом в четверг на Форуме инновационной экономики (New Economy Forum) в Пекине заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер, сообщает "Finanz"



"На мой взгляд, очень важно, чтобы вслед за периодом относительной напряженности [между Китаем и США] последовали четко выраженные усилия понять ее политические причины, а также приверженность обеих сторон справиться с ними, - сказал Киссинджер. - Мы пока далеко от того, чтобы было слишком поздно, потому что мы еще только в предгорье холодной войны" На вопрос о том, имеет ли ситуация в отношениях Китая и США сходство с началом холодной войны между СССР и Соединенными Штатами Киссинджер ответил, что "США и Китай являются странами, превосходящими по масштабам Советский Союз и Америку". По его словам, Соединенные Штаты и КНР - это две крупнейшие экономики мира, которые заперты в затяжной торговой войне.



"Обсуждение общих целей и попытка сократить негативное влияние конфликта кажутся мне необходимыми" - продолжил экс-госсекретарь Яндекс.ДиректБизнес-клуб "Атланты"Чаще, но глубже. Более 50 мероприятий в году. Строгая адмиссия.Узнать большеclub.atlanty.ruОн также отметил, что Первая мировая война разразилась из-за того, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом. "Все знают, что торговые переговоры, которые, я надеюсь, увенчаются успехом, и успех которых я поддерживаю, будут лишь маленьким началом большой политической дискуссии, которая, я надеюсь, случится" - резюмировал Генри Киссинджер Форум инновационной экономики проходит в Пекине 21-22 ноября. Впервые форум состоялся в 2018 году по инициативе бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга. Мероприятие было запланировано в Пекине, однако из-за торговых трений Китая и Соединенных Штатов было принято решение перенести его в Сингапур.



По словам организаторов, главная цель форума – продвижение диалога между деловой и политической элитой КНР, США и других стран мира, обмен мнениями и выработка эффективных решений по ключевым глобальным вопросам. Главными темами этого года станут торговля, система мирового порядка, технологии, процессы урбанизации, финансовые рынки, а также вопросы изменения климата, миграции и гендерного неравенства. В числе спикеров бывший помощник президента США по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер, основатель корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс, исполнительный директор банка Goldman Sachs ("Голдман сакс") Дэвид Соломон и другие.