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Китай готовит цифровой удар по доллару, - "НГ"
00:41 22.11.2019

Россию скоро вынудят торговать недрами за криптоюани
Виктория Гончарова

Переход на криптовалюту китайские власти считают важным направлением прогресса.

Китай сменил гнев на милость в отношении к блокчейну и криптовалютам, сообщили аналитики Московского центра Карнеги, изучив недавние публикации китайских СМИ и заявления чиновников. Пекин может воспринимать создание собственной криптовалюты как способ ослабить влияние доллара, уточняют эксперты. Это ставит в повестку дня вопрос о регуляторной и технологической готовности России вести со своим стратегическим партнером расчеты в криптовалютах. В Минфине РФ напомнили, что статус криптовалют законодательно не закреплен.
Отношение Пекина к блокчейну развернулось на 180 градусов: китайские власти перешли от запретов к всесторонней поддержке. Такой вывод сделали специалисты Московского центра Карнеги, проанализировав публикации в китайской прессе и заявления чиновников.

"Перемена произошла после очередной коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии Китая, на этот раз посвященной блокчейну и цифровым технологиям", – сообщил в своем обзоре китаист Леонид Ковачич.
Председатель КНР Си Цзиньпин теперь призывает воспринимать блокчейн как инновационный прорыв, а в Народном банке Китая (НБК), похоже, обсуждают создание управляемого государством криптоюаня. НБК близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник. КНР уже признана ключевым рынком для криптовалют: по экспертным оценкам, на конец 2017 года в Китае располагалось около 80% майнинговых мощностей мира.
И это при том, что несколько лет назад в Китае запрещали ICO (Initial Coin Offering – привлечение инвестиций в виде выпуска и продажи новых криптовалют и токенов) и вводили ограничения на торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами.

Как пояснил аналитик, судя по циркулирующей информации, криптоюань будет обладать, с одной стороны, всеми преимуществами цифровых денег (почти моментальное проведение транзакций, надежность, неизменяемость, необратимость), с другой – той же суверенностью, что и обычный юань, при этом держателям цифрового юаня дадут твердые гарантии ликвидности.
Похоже, в Китае теперь видят в таких новациях возможность "вытеснить из мировых финансов многолетних гегемонов – доллар и американскую Федеральную резервную систему", уточнил Ковачич.

Заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко (ранее – зампред ЦБ) сообщил "НГ", что вероятность внедрения криптоюаня высока. "По поводу сроков прогнозировать сложно, но скорее всего первые проекты будут в течение двух‑трех лет", – полагает экономист.
Управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов призывает разделять позицию регуляторов в отношении традиционных криптовалют (таких как Bitcoin и т.п.) и проектов национальных цифровых валют. Во втором случае регуляторы обычно готовы к активному изучению новаций.
"Проект цифровой китайской валюты по своей сути касается выпуска стейблкоина, обеспеченного юанем (стейблкоин – криптовалюта, полностью обеспеченная традиционным ценным активом. – "НГ"). По данным Всемирного экономического форума, сегодня центральные банки 44 стран мира рассматривают внедрение блокчейна на государственном уровне, включая создание национальных цифровых валют, но Китай может оказаться первым", – пояснил эксперт.

Хотя, как говорит аналитик компании "Алор" Алексей Антонов, концепция криптоюаня в том виде, в каком ее сейчас описывают, – "это просто безналичный юань с улучшенной защитой, с сохранением всей истории сделок между контрагентами". "Это не криптовалюта в прямом смысле слова, так как не удовлетворяется растущий во всем мире спрос на анонимность транзакций, – уверен эксперт. – Если криптоюань выпускает правящая партия, то ни о какой анонимности не может быть и речи".
Впрочем, развитие технологий не остановить, и если не получается бороться с каким‑то процессом, лучше его возглавить, добавляет Антонов. И тогда возникает вопрос: кто станет лидером?

Возможное внедрение Китаем государственного криптоюаня ставит в повестку дня вопрос о готовности России вести со своим стратегическим партнером расчеты в криптовалютах. Для распространения цифровых валют в международных взаиморасчетах "потребуется регуляторная и инфраструктурная готовность со стороны других стран, что в контексте современных реалий может растянуть международное принятие проекта на многие годы", предупреждает Юсуфов.

Но не только эта тема должна волновать российские власти. По мнению Корищенко, для России главным станет вопрос даже не о том, торговать или не торговать с использованием цифровой валюты, а о том, что надо ускорить собственные работы по созданию крипторубля. "Это должно быть очень сильным сигналом: даже консервативные страны осознали, что альтернативы цифровым деньгам центральных банков, наверное, уже нет", – замечает эксперт.

"Что касается возможного выпуска крипторубля, то руководители весьма высокого уровня благожелательно высказывались об этом, правда два года назад, – напоминает аналитик компании "Финам" Леонид Делицын. – Российские власти воспринимают криптовалюты и с надеждой на прорыв, и с опаской прорыва. "Прорыв" на площади тысяч разгневанных пенсионеров, обманутых криптобанками и потерявших все сбережения, государству точно не нужен". Но и "прорыв", который будет состоять в том, что мировую валюту начнет выпускать Китай, а не США, тоже трудно назвать желанным, говорит эксперт. "Единственное, чем беспокоят Центробанк криптовалюты, – это опасность вывода капитала и финансирование нелегальной деятельности", – считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

В пресс‑службе Минфина напомнили: "Статус криптовалют законодательно не закреплен. При международных расчетах могут использоваться как российский рубль, так и национальные валюты других стран".
При этом, если говорить в целом про блокчейн, то, как следует из опроса компаний, проведенного специалистами Mindsmith, "у блокчейна в России может открыться второе дыхание". "Количество корпоративных блокчейн‑проектов за первое полугодие 2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018-го", – сообщают исследователи. Внедряли блокчейн в свои бизнес‑процессы компании из энергетического сектора, добывающей и обрабатывающей промышленности, финансовой отрасли.
Как показало исследование, респонденты ожидают увеличения числа новых проектов с использованием блокчейна: в сферах страхования, интеллектуальной собственности, "токенизации ценных бумаг". Российский Центробанк ранее признал технологию распределенных реестров (в частности, блокчейн) одной из наиболее перспективных для финансовой сферы.

Источник - ng.ru
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