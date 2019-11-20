Трамп и Эрдоган продолжат "дружить"

02:08 22.11.2019 Встреча двух лидеров: не решен ни один ключевой вопрос



Ирина Дронина



Обмен любезностями между двумя президентами не снимает серьезных проблем в двусторонних отношениях.



"Отличный союзник НАТО и стратегический партнер США по всему миру", – назвал президент США Дональд Трамп Турцию, поблагодарив на встрече в Белом доме главу Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержание режима прекращения огня на северо-востоке Сирии и "важное и существенное сотрудничество" в Афганистане. "Я хочу поблагодарить президента за его сотрудничество в деле строительства более стабильного, мирного и процветающего Ближнего Востока", – сказал Дональд Трамп.



Переговоры лидеров двух стран состоялись в Овальном кабинете 13 ноября, их назвали необычными, так как после короткой встречи двух президентов тет-а-тет они продолжились в присутствии не очень доброжелательно настроенных сенаторов-республиканцев, которые критикуют Эрдогана. Были обсуждены болезненные темы, приведшие к эскалации напряженности между двумя союзниками по НАТО, а именно – решение Анкары приобрести российские системы С-400, введение санкций США против Турции, резолюция Конгресса о признании геноцида армян и, конечно, военная операция Турции в северной Сирии. Визит турецкого лидера в США был непродолжительным – всего 30 часов и начался в тот день, когда стартовали слушания по импичменту в связи с украинским скандалом, вызванным беседой Дональда Трампа с главой Незалежной Владимиром Зеленским.



Американский лидер еще раз предложил Эрдогану отказаться от С-400 и упомянул об увеличении товарооборота в 100 млрд долл., что важно для Турецкой Республики, экономика которой пострадала из-за введенных США санкций. В стране официально принята новая экономическая программа, направленная на оживление экономики с ежегодным 5%-ным ростом до 2022 года, но снижение внутреннего спроса, потребления и инвестиций за последние три квартала осложняют ситуацию.



Белый дом пообещал улучшить двусторонние дипломатические и торговые связи, если будет приостановлена закупка С-400, а дипломатами США и Турции начата работа по проблемам С-400, которые, по словам Трампа, являются "очень серьезным вызовом" для двусторонних отношений. Для Америки, по мнению экспертов, вопрос о развертывании С-400 является основным. "Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы, и мы постоянно об этом говорим, – заявил Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. – Мы говорим об этом сегодня и будем обсуждать в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию".



По оценке аналитиков, ни один ключевой вопрос в ходе переговоров решен не был. Эрдоган безуспешно в очередной раз просил у американского правительства выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, и вопрос об экстрадиции поднимался опять, не найдя отклика. 3 года и 4 месяца назад, в ночь на 16 июля 2016 года, произошел турецкий военный путч, во время которого самолет Эрдогана атаковали турецкие ВВС, поднявшие в воздух американские истребители F-16. 16 июля во время проведения заседания депутатов были совершены авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, их действия усиливались танковой атакой. Военные, предположительно связанные с проповедником Фетхуллахом Гюленом, во время государственного переворота потерпели поражение, а президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддержанный народом, полицией и частью армии, которая осталась верна законному правительству, одержал победу. Гюлен скрылся в Америке. До неудавшегося захвата власти в 2016 году в Турции практически каждые десять лет происходили госперевороты: в 1960 году правительство свергла группа из 27 военных, в 1971 году при военном вмешательстве армейской элиты Турции произошла очередная насильственная смена государственной власти, в 1980 году глава генерального штаба осуществил третий в истории республики переворот, в 1993 году появились предпосылки, а в 1997 году произошел "бархатный" военный переворот, и в результате собрания лидеров силовых структур был принят меморандум, предполагавший уход правительства в отставку.



Турция как страна, входящая в Североатлантический альянс, значительно осложнила свои отношения с Америкой, когда в 2017 году заявила о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 "Триумф", которые разработаны для отслеживания истребителей, в том числе F-16 и новейших F-35. Американские власти предлагали продать Турции "Patriot" без передачи технологий, но предложение России по ЗРК устроило Эрдогана больше. РЛС комплекса С-400 позволяет вести обстрел по всем направлениям на 360 градусов, а у более дорогостоящего "Patriot" – только на 180. Существуют предположения, что Турция не откажется от С-400 и дополнительно приобретет "Patriot". Однако специалисты утверждают, что одновременное использование двух систем невозможно. Информагентство Bloomberg сообщило, что Турция не будет нарушать контракт по закупке российских комплексов ПВО "земля-воздух". По утверждению агентства, правительство заявило о существующем стратегическом партнерстве с Россией.



Летом 2019 года Турция получила первую партию ЗРК из России, а также официальное уведомление от США об исключении Турции из программы производства F-35 и сворачивании производства истребителей на территории республики к марту 2020 года. Стране будет позволено вернуться в программу, если последует отказ от приобретения комплексов С-400.



Во избежание усиления напряжения в отношениях с США возможно стремление к задержке второй поставки С-400, сообщает Defense News мнение экспертов. Полученные в июле С-400 еще не установлены. Высокопоставленный чиновник из Турции Исмаил Демир сообщил, что поставка второй части партии С-400, запланированная на 2020 год, может столкнуться с задержкой из-за продолжающихся переговоров Турции и России о передаче технологий и вариантах совместного производства. Но он считает, что "нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО".



Министр обороны США Марк Эспер предупредил, что нельзя допустить, чтобы у Турции были С-400, и продолжить работы по F-35, так как это станет слишком большой угрозой для новейшего истребителя. Выявление уязвимых мест совместного ударного самолета, а основным преимуществом для платформы F-35 является скрытность, поставит под угрозу программу по защите технологий пятого поколения для США, всех партнеров и союзников по НАТО, которые уже приобрели F-35. Применение С-400 позволит получить информацию о том, как работают системы натовских самолетов в режиме незаметности. При этом Турция потратила деньги на разработку F-35, она планировала закупить более 100 самолетов и работала над созданием комплектующих для F-35. Местная промышленность производит детали для этой программы, включая конструкцию и узлы планера, компоненты шасси и более 100 деталей двигателя, включая титановые интегрированные лопастные роторы. В стране производят ракетные блоки, панорамный дисплей кабины пилотов, системы проводки центральной секции, аппаратные средства для двигателя и передовую высокоточную пусковую ракету. Однако заменить Турцию в производственном плане в этой программе не составит проблем, ранее сообщал Defense News. Но главным вопросом становится то, что страна – член НАТО разворачивается в сторону России и Китая. Если Турция примет С-400, никакие F-35 никогда не достигнут турецкой земли, а участие в программе, включая изготовление деталей, ремонт и обслуживание истребителей, будет прекращено, что выведет турецкие компании из производственной и снабженческой цепочки для программы, – ранее сообщали законодатели из Сенатского комитета по вооруженным силам и Сенатского комитета по международным отношениям.



Серьезнейшие трения между Турцией и США также возникли, когда, не дожидаясь полного вывода американских войск с базы Эт-Танфе в Манбидже и прочих мест, турецкая артиллерия начала обстреливать близлежащие районы, где базировались курдские отряды. Турция осуществила вторжение в Сирию в начале октября для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) и создания безопасной зоны для возвращения сирийских беженцев, миллионы которых сейчас проживают в Турции. 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск назвал операцию агрессией, и мировое сообщество осудило подобные действия. Когда министру обороны США был задан вопрос: может ли такое случиться, что Турция, союзник США по НАТО, будет атаковывать американские войска, – Марк Эспер сообщил, что не знает, как поведет себя Турция, сообщают СМИ.



Эрдоган в Twitter написал 9 октября 2019 года: "Турецкие вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией только что начали операцию "Мирная весна" против террористов РПК/YPG и ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) на севере Сирии. Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и принести мир в этот район". Операция позволит нейтрализовать террористические угрозы в отношении Турции и привести к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим местные общины от террористов". В день начала военной операции Трамп направил Эрдогану послание, в котором без соблюдения всяких приличий посоветовал "не быть дураком", это письмо турецкий президент вернул американскому коллеге при встрече в Белом доме.



Государственный секретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс провели в Турции переговоры 17 октября и в обмен на приостановку продвижения турецкой армии на территориях сирийских курдов США освободили для Эрдогана так называемую "зону безопасности" – отвели свои и курдские формирования от сирийско-турецкой границы. Трамп снял санкции с Турции и назвал Эрдогана "великим руководителем". А 29 октября, в день национального праздника Турции – Дня Республики – Конгресс США "воткнул нож в спину", проголосовав за введение санкций против республики и признание резолюции о геноциде армян.



Однако личные отношения двух президентов, по мнению экспертов, стали залогом того, что Трамп на переговорах в Вашингтоне пообещал не дать Конгрессу ввести в действие экономические санкции против Турции, а также поддержать обещание Помпео и Пенса не пересекать границу буферной зоны, кроме того, постараться не допустить выход Турции из совместных натовских программ и сгладить негативный эффект от закупки С-400.



Но турецкого лидера связывают теплые отношения и с президентом России Владимиром Путиным. 22 октября на встрече в Сочи был принят российско-турецкий Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, согласно которому курдским формированиям давалось 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию. Согласно Меморандуму с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские военные вводились в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что договоренности с Россией об урегулировании ситуации на севере Сирии реализуются в соответствии с намеченным планом и соблюдается срок, отведенный для вывода курдских формирований из региона, который истекает в 18: 00 МСК 29 октября. В ходе операции химическое оружие не применяется и права человека не нарушаются.



По сообщению ТАСС, "российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. По состоянию на 18: 00 МСК 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой Республики". Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен.



Министр обороны США предупредил, что Турция должна больше работать с НАТО по урегулированию ситуации в Сирии, а не с Россией. "Турция движется в неверном стратегическом направлении. Ей следует больше смотреть в сторону НАТО и меньше в сторону России", – сказал Эспер, сообщает ТАСС.



"Непослушание" Турции приводит в замешательство Пентагон, который даже рассматривал вопрос о закрытии своей стратегически важной авиабазы Инджирлик и переводе сил в Грецию. Но НАТО нуждается в Турции, особенный интерес представляют два моря – Черное и Средиземное. Располагая американскими ядерными боеголовками на авиабазе и имея второй по величине военный контингент в Североатлантическом союзе, Турция обеспечивает альянсу стратегическое присутствие и преимущество в регионе. "Это не первый раз, когда у нас разные взгляды в НАТО", – сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заявил, что альянс преодолел разногласия в прошлом, в частности, во время возглавляемой США войны в Ираке в 2003 году, против которой выступили Франция и Германия. Наступление Анкары на курдские силы, которые когда-то сражались вместе с Соединенными Штатами против Исламского государства, запрещенного в РФ, и сделка с Россией по патрулированию северной Сирии, привели к возникновению споров внутри организации. Ранее звучали угрозы вывода республики из альянса в знак протеста против наступления на сирийскую территорию. Но союзники по НАТО согласились, что Турция имеет решающее значение для Североатлантического союза, учитывая ее стратегическое положение между Европой и Азией, а оказывая сильное давление, у США существует опасность оттолкнуть страну от себя еще больше. Генсекретарь НАТО отверг идею исключения Турции из альянса, в который республика вступила в 1952 году. Очевидно, что Турция как мощная держава, обладающая одной из самых сильных армий в блоке НАТО, стремится к доминированию на евразийском пространстве. Хулуси Акар на Североатлантическом совете заявил, что Турция имеет право заключать сделки как с Россией, так и с США.



По мнению экспертов, несмотря на опасения союзников, принадлежность Турции к западному альянсу в военном и идеологическом плане будет сохраняться, а с Россией останутся добрые отношения с продолжением торгово-экономического и других видов сотрудничества, в то же время Анкара будет получать выгоду от возникающих противоречий между великими державами. Растущая напряженность, обоснованная недавними военными действиями Турции на севере Сирии и покупкой С-400, не помешает НАТО под руководством США продолжить поддерживать Турцию, сообщает Reuters. Источник - НГ

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