Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева

06:58 22.11.2019 Москва может дать Тегерану кредит в 5 миллиардов долларов



Маршрут железной дороги в Иране, которую Россия собирается электрифицировать. Карта выполнена Михаилом Митиным



На четверг была запланирована встреча министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана с российским коллегой Александром Новаком. Министры должны обсуждать условия выдачи Ирану кредита на 5 млрд долл., сообщают иранские источники. За эти деньги РФ обещает строить в Иране инфраструктурные объекты: железную дорогу и электростанции. Существуют риски невозврата кредита из‑за нарастающих внутренних проблем в Иране. Российские чиновники всегда готовы рискнуть госденьгами. Москва не раз выдавала кредиты, которые невозможно было вернуть.

Основная тема встречи министров энергетики Ирана и России – обсуждение условий предоставления Тегерану кредита в 5 млрд долл. Иранские СМИ подчеркивают, что эти деньги пойдут на совместные инфраструктурные проекты.

Речь о выделении Ирану займов на развитие инфраструктуры идет уже не первый год. Еще в 2014 году российские власти сообщали, что Иран подал заявку на кредит под инфраструктурные проекты. Российские власти тогда считали наиболее проработанными проекты в области электроэнергетики и железнодорожного транспорта.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на слова министра Ардаканиана пишет, что текущий кредит будет использован для реализации двух крупных проектов в Иране. Первый – строительство электростанции "Сирик" на побережье Персидского залива. Второй – строительство железнодорожного проекта, связывающего Инчборон на северо‑востоке с Гармсаром, расположенным к юго‑востоку от столицы Тегерана.

Еще в сентябре министр энергетики Ирана объявлял, что на строительство электростанции Россия выделит 1,2 млрд евро в виде займа. Общая стоимость проекта составит 1,4 млрд евро.

Сама электростанция будет состоять из четырех блоков, каждый из которых способен вырабатывать по 350 МВт. Этого будет достаточно для обеспечения электроэнергией 150 тыс. домов.

Второй проект – это электрификация 500-километрового участка железной дороги между городом Гармсар и пограничным пунктом Инче Бурун на границе с Туркменистаном. На эти цели будет предоставлен кредит в 1 млрд долл. Ранее сообщалось, что на реализацию этого проекта РФ выделит 1,2 млрд евро.

Иранские СМИ напоминают, что соглашение об электрификации железной дороги было подписано еще в 2015 году во время визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Оно предусматривало строительство 32 станций, 95 тоннелей, 7 тяговых подстанций и еще ряда объектов.

Контракт был подписан между дочерним предприятием "РЖД" – RZD International – и "Железными дорогами Исламской Республики Иран". "По контракту РЖД будет разрабатывать, поставлять, оборудовать и строить электрификацию на линии, которая обслуживает 32 станции и работает через 95 тоннелей", – следовало из релиза российской компании.

В 2017 году, как сообщает иранский телеканал Press TV, российский производитель локомотивов и железнодорожной техники "Трансмашхолдинг" подписал с Тегеранской группой IDRO соглашение на 2,5 млрд долл. на совместное производство подвижного состава в Иране. "Трансмашхолдинг" будет владеть 80% акций совместного предприятия, приобретая иранскую компанию Wagon Pars для производства вагонов в стране.

Оставшиеся от кредита средства, продолжают иранские чиновники, будут потрачены на производство 2 тыс. вагонов для внутригородских перевозок, строительство железной дороги между городами Захедан и Бирдженд, а также на увеличение мощностей Гетвендской гидроэлектростанции с 1000 МВт до 1640 МВт и строительство дополнительного энергоблока мощностью 180 МВт на электростанции "Рамин" в городе Ахваз.

Примечательно, что новые кредиты Тегеран получает на фоне массовых протестов, начавшихся в стране после объявления о повышении цен на бензин в стране на 50% – до 15 тыс. иранских риалов за литр (около 0,13 долл.). Такие цены действуют при покупке до 60 л бензина в месяц, а покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже – уже в 30 тыс. риалов за литр.

Резкое повышение цен привело к беспорядкам в стране. Так, по данным агентства Mehr, только за два дня протестов были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов. Правозащитные организации сообщают о гибели свыше 100 человек в ходе акций протеста.

Причина протестов связана не только с ростом цен на топливо, но и с общей неблагоприятной ситуацией в стране. На экономику Ирана давят цены на нефть и американские санкции.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), иранский ВВП в этом году снизится на 9,5%, что станет худшим показателем с 1984 года. Инфляция в стране приближается к 40%. При этом уровень продовольственной инфляции чуть ниже 60%, а рост цен на ряд непродовольственных товаров превысил 80%.

Падение иранской валюты после восстановления санкций нарушило также внешнюю торговлю Ирана. МВФ прогнозирует, что экспорт товаров и услуг Ирана сократится до 60,3 млрд долл. в этом году против 103,2 млрд долл. в прошлом, а в 2020 году экспорт снизится до 55,5 млрд долл.

В МВФ полагают, что дефицит бюджета Ирана составит 4,5% в этом году и 5% в следующем. Для того чтобы сбалансировать бюджет, цены на нефть должны достигнуть 195 долл. за баррель, указывают в фонде.

Массовые протесты в Иране происходят на фоне острого кризиса в экономике страны. Экономика Ирана угодила в ловушку, которая известна под названием инфляционно‑девальвационной спирали: обесценивание национальной валюты разгоняет цены, скачок инфляции приводит к новому витку девальвации денег – и далее по кругу, говорят эксперты.

В то же время Тегеран пытается снизить негативное влияние для своей экономики от антииранских санкций США за счет увеличения нефте- и газопереработки. Так, еще в июне парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении мощности нефтепереработки за счет государственных инвестиций. Как сообщали иранские чиновники, к марту 2020 года мощность иранских НПЗ достигнет 2,4 млн барр. в сутки. Заметим, общая перерабатывающая мощность Ирана в настоящее время составляет 2,15 млн барр. в сутки, в то время как в марте 2017-го она была на уровне 1,55 млн барр. в сутки.

Для сравнения, только в октябре страна добывала около 2,14 млн барр. нефти в сутки. На экспорт шло в среднем от 350 тыс. до 200 тыс. барр. в день.

Фактически Иран почти полностью перерабатывает всю добываемую в стране нефть. Россия такими показателями похвастаться не может. По оценкам, среднесуточная добыча нефти составляет 11,25 млн барр. В октябре в России добыто 47,49 млн т нефти с газовым конденсатом, следует из данных ЦДУ ТЭК. Однако только половина этого объема идет на переработку. По данным того же ЦДУ ТЭК, в 2018 году общий объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ составил 286,9 млн т. То есть в среднем в месяц около 24 млн т – половина от добываемого объема. Глубина переработки также страдает. По итогам прошлого года она составила 83,4%. Для сравнения, в США она колеблется в пределах 90–95%, а на отдельных НПЗ доходит до 98%. В странах – членах ОПЕК глубина переработки черного золота составляет 85%, в Европе 85–90%.

Экспорт сырья зачастую является более прибыльным делом, чем экспорт готовой продукции, объясняют эксперты.

"Как и в ситуации с выделением денег для Венесуэлы, риски не возврата кредита Ираном на фоне гражданских выступлений существуют. Скорее всего, этот долг Иран погасит поставками в Россию сырья (нефти), материалов и другой продукции. А в случае неплатежеспособности станы объекты, под которые выделяются средства, могут перейти в собственность кредитора", – рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "Россия, как и ранее – СССР – часто выдает странам кредиты, которые обусловлены не столько экономическими, сколько – политическими соображениями. Именно этим и объясняется большой объем международных кредитов, которые приходится списывать", – говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, полагая, что существуют как риски дефолта заемщика, так и риски усиления санкций.

В то же время Россия, беря на себя вышеобозначенные риски, вместе с выделением кредита, получает и дополнительное геополитическое преимущество в экономико-политическом пространстве этой страны, отмечает доцент Российского экономического университета им Плеханова Олег Чередниченко. "А это преимущество может принести значительно большие дивиденды, чем гипотетический невозврат кредита", – рассуждает он.



Опасность потерять средства в случае смены власти всегда присутствует, но она не настолько значительна, считает Алексей Калачев. "Все-таки Иран – это не слаборазвитая африканская страна и не Куба, а вполне состоятельный даже с учетом санкций нефтегазовый экспортер", – подчеркивает он.



Ольга Соловьева

21.11.19 Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574395080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат ратифицировал ряд международных документов

- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"

- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК

- О результатах контроля качества госуслуг

- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи

- Кадровые перестановки

- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК

- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым

- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти

