Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро

07:18 22.11.2019

Семейный архив адмирала Александра Колчака, включающий фотографии и документы, был продан на аукционе Drouot в Париже за общую сумму более 3 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома в Twitter.



При этом, как сообщил куратор торгов русской службе RFI, подавляющее большинство предметов отправится в Россию.



Как отмечается, итоги аукциона значительно превзошли ожидаемый ценовой диапазон, составлявший 30-40 тыс. евро. Некоторые лоты многократно превысили заявленную стоимость.



В частности, за наградной лист ордена Святого Георгия покупатель заплатил 211,2 тыс. евро, а письмо Колчака его жене, датированное 1919 годом, ушло за сумму более 120 тыс. евро.



Также среди проданных лотов есть паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, фотография Колчака за рабочим столом в царской офицерской форме, редкая фотография Колчака в детстве.