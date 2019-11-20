Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков

07:46 22.11.2019

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



20.11.19



В рамках политики противодействия Ирану американское военно-политическое руководство приняло решение перебросить в Саудовскую Аравию дополнительный воинский контингент, в распоряжении которого имеются радиолокационные станции и комплексы управляемого ракетного оружия. Кроме того, в регион перебрасываются экспедиционное авиакрыло и две истребительные авиаэскадрильи. В их задачу будет входить обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны важнейших объектов в регионе.

Первая часть данного контингента уже прибыла в Саудовскую Аравию, остальные же подразделения должны завершить передислокацию в течение ближайших нескольких недель. По завершении переброски дополнительного контингента общая численность американских войск, находящихся в Саудовской Аравии, достигнет примерно 3 тыс. человек. Об этом 19 ноября 2019 года в письме на имя глав обеих палат американского Конгресса сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я принял это решение в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом и в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в соответствии с моими конституционными полномочиями по ведению международных отношений Соединенных Штатов и в качестве Верховного главнокомандующего и главы исполнительной власти", – отмечается в письме.

Конкретной же причиной такого решения глава Белого дома указывает необходимость противодействовать "враждебным действиям Ирана и его прокси-сил", таким как, например, нападение на объекты нефтегазовой инфраструктуры Саудовской Аравии, имевшие место 14 сентября 2019 года.

"Эти военнослужащие будут оставаться (в Саудовской Аравии. – "НГ") до тех пор, пока их присутствие требуется для выполнения указанных задач", – подчеркивается в обращении президента Трампа.