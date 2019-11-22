Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев

07:49 22.11.2019

Святослав КНЯЗЕВ | 22.11.2019 |



Президент Франции вынес приговор украинской "евроинтеграции"

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал гнев официального Киева. "Болгарским и украинским подпольным бандам я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д"Ивуара", – заявил французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles.

В Киеве, конечно, возмутились. Украинский МИД вызвал на разговор посла Франции на Украине. Тот, однако, опровергать слова своего президента и извиняться не стал, уточнив лишь, что к "легальным" украинским путешественникам претензий нет, а комментарий президента относился к проблематике "миграции и законного трудоустройства".

Учитывая, что на Украине сегодня популярны ультраправые взгляды, оказаться "хуже" гвинейских мигрантов украинским "патриотам" неприятно. Однако поспорить с Макроном сложно.



Судя по информации как украинских, так и европейских СМИ, все основания для таких заявлений у президента Франции есть. Приехав в Европу по "безвизу", многие граждане Украины чувствуют себя там "как дома" в худшем понимании этого выражения.



Издание "Страна.UA" приводит не самый лестный отзыв об украинских мигрантах, принадлежащий французскому журналисту Виктору Фортунато:

"Увеличился поток украинских нелегалов и украинцев, которые сами тайно перевозят своих соотечественников. Например, во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. Украинцы получили от 2 до 8 лет. Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по 3 тысячи евро с человека. Всего перевезли около полутора сотен человек. И это лишь один пример. Таких перевозчиков родом c Украины ловят все чаще. Занимаются украинцы также контрабандой сигарет и наркотиков. Кроме украинцев, много преступников-болгар и румын. Все это беспокоит правительство Франции, полиция готовится к массовым рейдам против нелегалов с Украины, Болгарии и Румынии. Причем криминальных элементов c Украины стало больше последние два года, после того как украинцы получили "безвиз"".



Только в Иль-де-Франс (Парижский регион) на сегодняшний день проживает примерно 40 тыс. выходцев с Украинцы. И это притом, что на официальном консульском учете по всей Франции их значительно меньше.

Украинские мужчины чаще всего работают на стройках, женщины – нянями и уборщицами. Однако это в лучшем случае. А в худшем – идут в уголовные банды.

Недавно RFI отрапортовал о задержании занимавшейся проституцией группировки, в состав которой входили гражданки Украины. По словам французских журналистов, дамы находились во Франции 2 – 3 месяца, после чего возвращались на родину. Как раз достаточно, чтобы уложиться в сроки "безвиза".



Выбивавший право на безвизовый въезд на территорию Евросоюза Петр Порошенко говорил, что Европа жителям Украины нужна для того, чтобы послушать оперу и выпить кофе в Вене. Шутил. Европу украинские нелегалы "используют" по-другому...

"К сожалению, это правда, знакомый полицейский рассказывает, что каждую неделю ловят украинские банды, и их много. Они занимаются, в частности, контрабандой сигарет и наркотиков", – цитирует "Страна" живущую в Париже Оксану Петрину с Украины.



О том же пишет и французская пресса.

Le Parisien рассказывает о недавней ликвидации транснациональной группировки, занимавшейся контрабандой. Только у одного из ее украинских лидеров было изъято денег и ценностей больше чем на миллион евро. Задержания проводились во Франции и в Бельгии.

"Действительно, за последний год во Франции возбудили кучу уголовных дел против украинцев – за связь с чеченскими преступными группировками, за незаконный трафик сигарет и даже за убийства. Это информация из достоверных источников – главного отдела криминальной полиции во Франции. Приезжают такие "гастролеры", чтобы деньги лопатой грести, потому что законов французских они не уважают. Полагают, что по "безвизу" можно себя вести в Париже, как в украинском селе под клубом: сила есть – ума не надо. Думают, что им можно нарушать закон: драться на улицах и решать проблемы, как в Украине. Решалово, оно везде решалово. Макрону надоело все это терпеть. Раньше такого не было. Я не против нелегалов, я против беспорядков. Такое впечатление, что лихие 90-е скоро проявят себя в Париже в виде украинцев по безвизу",

– приводит "Страна" слова руководителя французско-украинской ассоциации "АРТ культура и креативность" Любови Боднарчук.



Впрочем, во Франции украинские "гости" ведут себя еще не так бесцеремонно, как в некоторых других европейских странах.

В Италии индиец подвергся нападению двух таких "гостей" прямо в метро. Свою жертву они избили и пытались ограбить.



В Чехии "безвизовые" украинцы промышляют старым добрым рэкетом, обложив данью своих же соотечественников. Украинским предпринимателям, занимающимся бизнесом в Чехии, предлагают "защиту" ("крышу"). А тем, кто отказывается ее принимать, объясняют, что с их проживающими на Украине родственниками может произойти что-то нехорошее.

В Польше недавно была разгромлена руководимая жителем Украины преступная группировка, которая занималась угонами и контрабандой "люксовых" машин. В ее состав входили сотрудники польских силовых структур.

В Германии на днях в ходе масштабной полицейской операции была ликвидирована преступная группировка, промышлявшая незаконным трудоустройством украинских нелегалов.



По оценкам западных экспертов, Украина сегодня является одним из наиболее криминализованных государств в мире. Почти половина ее экономики находится в тени и в значительной мере контролируется организованной преступностью, сросшейся с властью. После "революции достоинства" 2014 года прежний украинский правовой нигилизм приобрел тотальный характер, а война в Донбассе насытила страну нелегальным оружием.

В итоге даже на фоне весьма ограниченного "безвиза", предоставленного Евросоюзом Украине (с жестким контролем на границе, массой необходимых документов и разворачиванием назад части "путешественников"), Европу захлестнула волна украинской уголовщины. И раз уж либеральный во всех смыслах Макрон позволил себе публично заявить, что гвинейские мигранты лучше украинских банд, можно представить, что думают о выходцах из "незалежной" другие европейцы. Слова Макрона – это диагноз и одновременно приговор украинской "евроинтеграции".