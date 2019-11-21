 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.11.2019
15:13  Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09  Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08  Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов"
15:06  Этот мир нас не устраивает категорически
13:47  Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22  У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49  Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!

12:38  В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33  Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45  Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51  Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12  До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07  Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05  Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49  Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
07:46  Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков
07:18  Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро
06:58  Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева
02:08  Трамп и Эрдоган продолжат "дружить". Встреча двух лидеров: не решен ни один ключевой вопрос
00:41  Китай готовит цифровой удар по доллару, - "НГ"
Четверг, 21.11.2019
23:06  Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны, - Генри Киссинджер
23:00  Несбывшиеся надежды. Отчего опять расколбасило Грузию, - С.Маркедонов
21:16  ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня
21:11  Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
20:53  Британский принц-педофил "сложил с себя публичные обязанности". Сурово наказан озорник Андрейка
19:55  Показания посла США в ЕС назвали катастрофой для Трампа
19:07  Ближний Восток: в ожидании "второго халифата", - Ст.Тарасов
17:05  КазПолупрез Токаев уволил акима города Тараз. Из-за изнасилованной в школьном туалете школьницы
16:57  Анафема для Варфоломея. Стамбульского "попика" пора призвать к ответу, - Д.Скворцов
15:29  Балхаш повторит судьбу Арала?
15:27  Уйгурок заставляют спать с китайцами. Перевоспитание сексом
15:25  В Ташкенте откроют "Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций"
15:22  Старшего внучонка Елбасы (братишку лондонского "кусаки") включили в правительственную делегацию
15:21  Дружеские комплексы: российские С-400 выведут Индию в лидеры
15:19  Иран "подожгли бензином", но дотла его спалить не смогли
15:15  Трагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителя
15:14  Откуда взялись города на дне высохшего Аральского моря и сможет ли сюда вернуться вода?
15:11  Как понять, что в современных казахских семьях родные братья и сестры носят разные фамилии? - Н.Нуртазина
14:33  В Туркмении решили всерьез взяться за геев и хлопководов, - И.Джорбенадзе
12:03  Среди задержанных гонконгских инсургентов оказался казахский студент Баптистского универа Нукпи
11:49  Россия и Китай смогут атаковать американские базы и логистические сети в будущих войнах, - Майкл Бекли
11:42  В России обанкротился экс-гендиректор GM Uzbekistan Джалилов
10:46  Наступил на мину. На Донбасс-фронте убит комбриг 128-й горно-штурмовой бригады УкрАрмии полковник Коростелев
10:28  Китай, США и геополитика лития, - В.Энгдаль
10:08  Турецкие проблемы стали и российскими, - Г.Мирзаян
09:33  Готов ли Китай на стратегический союз с Россией? - А.Запольскис
09:27  Президент Мирзиеев дал старт новому строительству IT-парка
07:58  Додон и долдон. РосПремьер Медведев готовит "слив" Приднестровской Республики
00:37  Тоталитаризм американских борцов за толерантность, - Род Дрехер
00:24  Рекорд графомании. Вышел в свет 91-й том собрания сочинений АзерПрезидента Ильхама Алиева
00:23  Хватит считать нас быдлом: Каз-оппозиция снова упускает свой шанс, - А.Омирбек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
10:05 22.11.2019

С момента появления глобальной китайской инициативы "Один пояс - один путь" (ОПОП) прошло более шести лет. За это время она успела перерасти из внутриэкономического проекта КНР по созданию транспортно-коммуникационных коридоров со странами Азии, Африки и Европы в концепцию нового мирового порядка. И хотя такая перспектива у многих вызывает скепсис, а некоторые развитые государства и вовсе смотрят на нее враждебно, 136 стран и 30 международных организаций уже поддержали КНР, подписав документы о сотрудничестве. Это значит, что реализация инициативы идет полным ходом. Вопрос лишь в том, куда она нас в итоге заведет.

Радикальные перемены

Если рассматривать транс-евразийский мега-проект ОПОП исключительно с позиций глобальных изменений во всем мире и в дискурсе его синхронизации с неизбежными макро- и микро-процессами в экономике, политике и социальной жизни населения тех стран, которые входят в пул, то перед нами возникает впечатляющая панорама. Так считает наш соотечественник главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Рустем Джангужин. По его словам, это процесс тотальной глобализации с неизменной радикальной сменой системы ценностей и приоритетов. В определенном смысле, отмечает он, можно говорить о том, что ОПОП представляет собой некий "модельный объект" будущего мира.

Что касается конкретных выгод, которые могли бы извлечь из ОПОП страны-участницы и, в частности, Казахстан, оказавшийся в силу своего географического положения ключевым актором проекта, то наш собеседник называет несколько реперных точек в практической его реализации.
Во-первых, это экономические бонусы. По мнению экспертов ООН, ВВП стран, по территории которых пройдет транс-евразийская транспортно-коммуникативная магистраль, вырастет, как минимум, в два-три раза. Это произойдет благодаря многократному увеличению инвестиций в развитие дорожно-транспортной системы и обслуживающей ее инфраструктуры.

Во-вторых, в разы расширится рынок рабочей силы всех уровней квалификации, что, в свою очередь, приведет к перенаправлению потоков трудовой миграции из России в обратном направлении.
В-третьих, центрально-азиатский регион наконец-то избавится от унизительного "сырьевого проклятия" и начнет экспортировать продукцию с добавленной стоимостью. А это предполагает более высокую производственно-технологическую культуру и квалификацию инженерно-технологического корпуса непосредственных производителей товарной продукции – и соответственно многократное ее удорожание на внешних рынках. Что, в конечном счете, отразится на общем материальном благосостоянии населения и гармонизации социальных взаимоотношений.

Мосты наведены

Впрочем, некоторые результаты уже налицо. К примеру, благодаря строительству китайско-казахстанской транзитной логистической базы в Ляньюньгане мы впервые за всю историю получили выход к Тихому океану. Кроме того, в рамках сопряжения ОПОП с новой экономической политикой "Нурлы жол" через казахстанскую территорию проложены автомагистраль "Западная Европа - Западный Китай" и десятки других маршрутов, что позволяет усилить транзитный и экспортный потенциал страны. В целом, как отмечают эксперты, "Пояс и Путь" играет значимую роль в превращении Казахстана из внутриконтинентального государства в важный транспортный хаб, соединяющий Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом
Если смотреть шире, то благодаря сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" со стратегиями развития разных стран существенный прогресс был достигнут в строительстве экономического коридора Китай-Монголия-Россия, азиатско-европейского трансконтинентального моста, китайско-пакистанского экономического коридора и коридора Китай-Индокитай. К фактическим результатам китайской инициативы также можно отнести строительство моста дружбы на Мальдивах, железных дорог Аддис-Абеба-Джибути и Момбаса-Найроби. К слову, реализации последнего проекта позволила создать для местных жителей в общей сложности 50 тысяч рабочих мест, что повысило экономический рост Кении на 1,5 процента.

Как сообщает Russian.china.org.cn, за период с 2013-го по 2017-й объем товарооборота между Китаем и странами "Одного пояса – одного пути" вырос на 4,9 процента. Только в прошлом году китайские предприятия инвестировали в 56 стран ОПОП 15,64 млрд. долларов США, которые направлены непосредственно в нефинансовые проекты. Кроме того, КНР основала вместе со странами-участницами более 80 зарубежных зон торгово-экономического сотрудничества, что открывает новое и широкое пространство для китайских инвестиций.

Все эти факты свидетельствуют о достаточно динамичном развитии ОПОП и дают основания для самых смелых прогнозов. К примеру, аналитики Всемирного банка недавно подсчитали, что благодаря инициативе "Один пояс - один путь" в странах-участницах 7,6 миллиона человек будут выведены из состояния абсолютной нищеты, 32 миллиона избавятся от бедности, а доходы населения повысятся на 0,7-2,9 процента. Внешнеторговый оборот вырастет на 2,8-9,7 процента, а объем всемирной торговли поднимется на 1,7-6,2 процента.

Спасение в объединении

Однако на фоне позитивных новостей высказывается и все больше сомнений относительно истинных намерений Пекина. Противники ОПОП, особенно западные аналитики, уверены в том, что он ведет к "нарушению суверенных прав" и "колонизации" некоторых стран-участниц. Объясняют они это тем, что, вливая огромные инвестиции в развитие партнеров, КНР тем самым пытается загнать их в долговые ловушки с последующим лишением контроля над проектами и ставит целью усилить свое глобальное влияние.

Нельзя забывать и о такой весьма существенной стороне проблемы, как человеческий фактор. По мнению Рустема Джангужина, настороженность в отношении грядущих перемен со стороны некоторой части населения центрально-азиатского региона, остерегающейся "китайской колонизации", требует особого внимания, поскольку затрагивает целый ряд проблем, связанных с угрозой утраты этнокультурной идентичности.
- Защита этнокультурной идентичности - первоочередная задача правового, парламентского и управленческого корпуса стран региона, и ее решение зависит от их профессиональной квалификации и гражданской зрелости, - говорит он. - Но при всей важности нормативно-правовой системы защиты национальных интересов я все же полагаю, что возникшая ситуация с угрозой потери этнокультурной идентичности выходит за пределы настоящего времени и представляется историческим вызовом для населения и интеллектуальной элиты стран ЦА. Посудите сами. Разделение некогда гомогенного и целостного населения региона по национальным коридорам произошло, если смотреть на проблему через оптику истории, относительно недавно. Но предлагаю не углубляться в перипетии внутриэтнических конфликтов, а вспомнить победы Тамерлана над ханом Золотой Орды Тохтамышем и османским султаном Баязетом. Эти победы подорвали силы Золотой Орды и Османской империи, вследствие чего они перестали быть доминирующими силами в Евразии и постепенно пришли к упадку. В результате начался процесс размежевания единого Тюркского Эля, а родоплеменные группы стали воспринимать друг друга глазами пограничников. Все это я говорю к тому, что если не произойдет внутрирегиональная интеграция народов Центральной Азии, то мы неизбежно станем объектом более сильных игроков из ближайшего окружения. Это исторический вызов для наших народов и интеллектуальной элиты!
В возникшей ситуации, по словам эксперта, может начаться постепенная маргинализация населения региона. При этом он не исключает вероятности появления групп луддистов (движение, получившее свое название от имени Лудда – лидера движения против технического прогресса в Англии начала 19-го века) и иных радикальных социальных групп, которые будут всячески пытаться воспрепятствовать новым условиям жизни...
Что касается самого "китайского фактора", то Рустем Джангужин призывает не демонизировать его. В особенности это касается демографии как политической составляющей геостратегического статуса КНР. Во-первых, на протяжении нескольких предшествующих веков население страны подвергалось массовому многомиллионному геноциду, и уже по этой причине данные официальной китайской статистики не вполне достоверны. Во-вторых, государственная политика "Одна семья – один ребенок", проводимая с 1970-х годов, неизбежно приведет Китай к "демографической яме", когда один человек должен будет содержать двух пенсионеров-родителей. То есть, если говорить языком экономики, рано или поздно эти проблемы обернутся серьезным балластом для развития КНР – со всеми вытекающими из этого последствиями...
Автор: Сауле Исабаева

Источник - camonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574406300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд международных документов
- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"
- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК
- О результатах контроля качества госуслуг
- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК
- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым
- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  