Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?

10:07 22.11.2019 Качество школьных учебников является одной из постоянно будируемых и раздражающих общественное мнение тем. Не составляют исключения и учебники истории. Каково их состояние, насколько они соответствуют предъявляемым требованиям? С просьбой ответить на эти вопросы мы обратились к самим школьным педагогам. Они согласились дать свою оценку на условиях анонимности, поэтому мы решили обозначить наших собеседников цифрами 1 и 2.



- Как вам работается с современными учебниками по истории Казахстана?

"Согласно обновленной программе, которая внедряется во всех школах нашей страны с 2017 года, учебник является не основным источником получения знаний, как это было раньше, а одним из источников. С этой точки зрения свою функцию он выполняет. Тем более что и задачи, связанные с преподаванием истории Казахстана, изменились. Современное обновленное образование требует не столько знания фактов, сколько формирования и развития навыков критического анализа и оценки исторических событий, процессов, явлений, а также деятельности тех или иных персонажей прошлого в контексте их влияния на отечественную историю (что, тем не менее, предполагает знание фактов). Таким образом, у учащихся формируются не знания об истории Казахстана, а представления об истории".

"Казахстанские учебники истории во все времена страдали одним существенным недостатком – нехваткой конкретных исторических фактов, касающихся того или иного периода. Особенно это касается средневековой эпохи. Конечно, основные события получают отражение, но с учетом возрастной специфики психологии школьников было бы лучше приводить больше фактажа. Примерно то же самое можно сказать и о советском периоде истории Казахстана. В принципе, преподносятся те же факты, которые были и в учебниках советского времени, но несколько изменилась их трактовка".

- Историю часто называют не наукой, а идеологическим инструментом манипулирования сознанием масс. Учебники истории Казахстана страдают этим "грехом"?

"В какой-то степени идеология, конечно, присутствует, но полагаю, что без этого не обойтись. Иначе как воспитывать в школьниках патриотизм? Хотя надо отдать должное нашим учебникам – этим "грехом" они страдают в меньшей степени, чем в советское время".

"Мне сложно представить преподавание такого предмета, как история, без идеологического аспекта. Думаю, что он присутствует во всех странах. Другой вопрос, какие при этом преследуются цели. Если ставится задача возвысить собственную историю и принизить прошлое иных народов, то это неприемлемо. Но если используемая трактовка истории способствует процессу национальной самоидентификации, то в таком подходе нет ничего зазорного. В этом смысле, с моей точки зрения, подача материала в казахстанских учебниках выглядит вполне корректной".

- Если сравнить учебники истории, которые издавались в прежние времена, и нынешние, то в чью пользу будет сравнение?

"На этот вопрос сложно ответить. Что значит "в прежние времена"? В советский период? В 1990-х? А может, имеются в виду учебники, выпускавшиеся начиная с 2003-го? В советские годы более тщательно проверялись даты, не допускались ошибки (опечатки). Сейчас с этим обстоит хуже. Но если сравнивать казахстанские учебники 2018-2019 годов для 7-9-х классов, то они намного лучше, чем прежние учебники, издававшиеся, например, в 2012-м или 2015-м. В то же время учебник за 6-й класс (история средних веков), выпущенный в прошлом году, значительно хуже, чем учебник Бакиной от 2017-го. Он менее информативный, не содержит многих важных фактов, знание которых необходимо учащимся для того, чтобы сформировать представление о событиях того периода. А в учебнике для 5-го класса издания 2017-го, напротив, много "воды", лишней информации, которая отвлекает учащихся от главного. Это принципиальный момент – ведь пятиклассники еще не могут отделить основную информацию от второстепенной".

"Следует учитывать, что в разные эпохи учебники истории были призваны решать разные задачи. Поэтому сравнительный анализ крайне затруднен. Но если оценивать с точки зрения дидактической, то, наверное, учебники советского периода выглядят предпочтительнее. Они глубже по методике, насыщеннее фактологически и в целом выглядели концептуальнее. Впрочем, это вполне объяснимо, поскольку в их основе лежала мощная государственная идеология.



Сегодня же идеология не в почете, и в школьных учебниках она присутствует в урезанном виде. Как мне кажется, за годы независимости в Казахстане так и не произошло концептуального переосмысления национальной истории. Возможно, это связано с болезнями роста. Вместе с тем, полагаю, что по мере укрепления государственности и становления институтов гражданского общества данная проблема найдет свое разрешение".



- Как, по вашему мнению, должны писаться учебники истории?

"Считаю, что их надо писать более простым и доступным для учащихся языком. При этом больше использовать не текст, а различные схемы, таблицы, посредством которых можно кратко и понятно, в соответствии с определенной логикой, изложить факты и события. Нужно учитывать то обстоятельство, что современные дети все меньше и меньше читают. Их отпугивают большие и сложные для понимания тексты. А в таблице меньше слов, но зато много информации".

"Прежде всего, написание и выпуск учебников должны осуществляться на конкурентной основе – это дело нельзя отдавать на откуп отдельным "монополистам". Кроме того, следует предоставить школам право выбора, чтобы они сами решали, по каким из них лучше преподавать историю. Только при таком подходе мы получим на выходе по-настоящему качественные учебники",

- Кто обязательно должен участвовать в этом процессе?

"Конечно, в написании учебников должны быть задействованы практикующие учителя".

"Если к подготовке учебников не привлекаются школьные педагоги (те, кто будет доносить их содержание до учащихся), то это можно назвать профанацией самой идеи".

- Какие главные недостатки присущи сегодняшним учебникам по истории Казахстана?

"На мой взгляд, одним из основных недостатков является то, что учебники часто расходятся с типовой учебной программой по предмету, содержание того или иного параграфа не соответствует теме. Другой типичный недостаток – академический язык изложения текстов. Он слишком сложен для восприятия учащимися, поэтому на уроках зачастую приходится переводить его на более понятный язык".



"Порой складывается ощущение, что авторы учебников вообще не имеют представления о том, для кого они их пишут. Налицо полное непонимание возрастных особенностей психологии школьников. Особенно это касается учебников для среднего звена. Язык изложения тяжелый, ему не хватает образности, предложения очень сложные по конструкции, и оттого ученикам очень непросто уловить ход мысли авторов и базовый посыл".

- Недавно министр образования и науки РК заявил, что "у учителей недостаточно высокий уровень квалификации для проведения экспертизы учебников". Получается странная ситуация. Кто-то пишет учебники, по которым придется работать учителям, но как они будут это делать, если им не хватает квалификации?



"Учителей привлекают к экспертизе учебников. Они добросовестно изучают их, пишут замечания, предложения, указывают на недостатки, вплоть до грамматических и даже фактических ошибок. Но у меня сложилось впечатление, что педагогов задействуют только для отчета: мол, учебник прошел экспертизу. На самом же деле их мнения не учитываются, и все недостатки, ошибки остаются неисправленными".



"Действительно, постановка вопроса несколько странная и, я бы даже сказал, некорректная. Было бы любопытно узнать: а сам министр дал хоть один урок в школе? Получается, что учебники пишутся на таком уровне, до которого большинство моих коллег недотягивают? Но тогда это приговор всей школьной системе страны…".



- Приведу одну цитату: "В республике с учебниками истории сложилась удивительная ситуация: уже который год их критикуют учителя, родители, дети и даже сам президент, но, похоже, лучше они не становятся". По-вашему, каковы главные причины столь грустного положения дел?

"Ну, я не совсем согласна с таким утверждением. На самом деле они становятся качественнее, в изложении материала используется больше схем, таблиц. Но учебники пишутся в основном преподавателями вузов или академическими работниками, а им трудно изменить свой стиль, рассчитанный на другой уровень восприятия информации. Быть может, корень проблемы следует искать в этом?".

"При всех существующих издержках, не думаю, что ситуация настолько безнадежна. Уже то обстоятельство, что учебники подвергаются постоянному общественному мониторингу, не может не отражаться на их качестве. Думаю, здесь требуются время и терпение. А еще важно, чтобы было взаимопонимание между министерством и нами, учителями. Если к работе над учебниками станут активнее привлекать школьных педагогов, максимально полно учитывать их замечания и пожелания, то, уверен, ситуация начнет выправляться. В конце концов, у всех нас одна общая цель.

- Что в первую очередь должен отражать учебник истории Казахстана: историю казахов, историю страны или что-то еще (по вашему выбору)?



"Считаю, что он должен отражать в первую очередь реальные факты и события в хронологической последовательности, иначе это не история. Также обязательно нужно учитывать то, что мы живем в многонациональной республике, что большую роль в развитии нашего государства сыграли представители разных народов. То есть это должна быть история и казахов, и страны в целом".



"На мой взгляд, учебник должен отражать исторические реалии. Да, их трактовка в разные периоды может быть разной, но в любом случае то, что называется исторической истиной, не должно утрачивать свою ценность. Поэтому учебник должен быть в максимальной степени правдивым и честным.



История Казахстана – это многогранный, многоликий и весьма противоречивый процесс, который нельзя оценивать однозначно. В ней много "белых пятен", нуждающихся в тщательном изучении, анализе, правильной подаче. Как их излагать в школьных учебниках? Как объяснить те или иные непростые события, деяния исторических персонажей, чтобы не осложнить ситуацию дня сегодняшнего? Таких вопросов много, и мы должны находить ответы на них".

- Разное видение, разное понимание тех или иных исторических фактов, трендов, оценка роли того или иного исторического персонажа зачастую разделяют людей и даже могут расколоть общество. Что в этом плане вы можете сказать про учебники истории Казахстана?

"К счастью, в основном их авторы стараются не навязывать учащимся свое субъективное видение исторических процессов".



"Думаю, что ответ на этот вопрос дает казахстанская действительность. Наше многонациональное и поликонфессиональное общество на протяжении всех лет суверенного развития демонстрирует миру пример толерантности и взаимопонимания. Думаю, не в последнюю очередь благодаря корректной и выдержанной трактовке вопросов истории, в том числе и в школьных учебниках".

Автор: Кенже Татиля Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574406420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат ратифицировал ряд международных документов

- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"

- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК

- О результатах контроля качества госуслуг

- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи

- Кадровые перестановки

- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК

- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым

- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти

